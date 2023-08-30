30 августа в Сочи состоится матч 3 тура Фонбет Кубка России. Сочинская команда домашнем стадионе «Фишт» будет принимать столичный клуб ЦСКА. Начало поединка запланировано на 17:15 по московскому времени.

Обе команды в последних проведенных матчах не могут показать стабильных результатов и найти свою игру. В кубковых баталиях у каждой из команд в активе по 3 балла и у всех команд на данный момент равные шансы на выход в плей-офф и предстоящая встреча немного изменит расклады команд в группе, но координально пока ничего не изменит. Кто же из оппонентов сможет склонить чашу весом в свою сторону, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (0), X2, ТБ (2,5).

ФК «Сочи»

Команда из Сочи в прошлом сезоне Чемпионата России выступила неудачно и заняла скромное 10 место в турнирной таблице. Они набрали 38 очков в 30 встречах первенства и был хороший задел от зоны вылета, в 8 баллов. При этом чтобы и подняться выше в таблице не хватило по итогу столько же очков.

В прошлом сезоне Кубка России сочинская команда также потерпела неудачу, вылетев с группового этапа, заняв в своем квартете последнее 4 место с большим отставанием от оппонентов по таблице.

Сочинцы в текущем году подписали в свои ряды следующих футболистов: Литвинова из «Краснодара», Игнатьева из «Локомотива», Медведева из «Слован Братислава», Крамарича из «Браво», Кашинцева из «Текстильщика». Было взято в аренду также трое игроков: Алвес из «Мадурейры», Гойло из «Зенита» и Агбалака из «Брод Сити».

Команду же покинули следующие игроки: Сарвели, Адамов, Цаллагов, Коваленко, Жоаозиньо, Джанаев, Немченко, Иполе, Колмаков. Из них большая часть футболистов была основным костяком в прошлых сезонах.

Старт текущего сезона РПЛ у «Сочи» не задался и на данный момент занимает скромное 12 место и имеет в активе всего 6 очков после шести сыгранных туров чемпионата. В первом туре им удалось обыграть «Балтику» (2:0), а потом в 3 турах не набрали ни одного очка, проиграв все матчи. А следом удалось крупно обыграть «Ростов» (4:0), забив по 2 гола в каждом из таймов.

Но вот в последнем туре сочинцы вновь потерпели неудачу, проиграв дома «Локо» (0:1), хотя имели неплохие шансы зацепить очки в этом матче.

В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России «Сочи» пока делят 2 место в таблице группы A, где все 4 команды имеют в активе по 3 очка после двух туров. В первом туре был обыгран в гостях «Факел» (3:1), а во втором сочинцы потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2), где пропустили 2 быстрых гола.

Результаты «Сочи» в 5 последних сыгранных матчах:

27.08.23 «Сочи» — «Локомотив» 0: 1 ;

0: ; 19.08.23 «Сочи» — «Ростов» 4 :0;

— «Ростов» :0; 13.08.23 ЦСКА — «Сочи» 3 :1;

— «Сочи» :1; 09.08.23 «Оренбург» — «Сочи» 2 :0;

— «Сочи» :0; 06.08.23 «Сочи» — «Ахмат» 1:2;.

Интересные статические факты «Сочи»:

Команда проигрывает в 5 из 6 последних матчах;

В последнем сыгранном домашнем матче было поражение;

В 2 последних встречах сочинцев не забивают обе команды;

В 2 из 3 последних играх было забито по 4 мяча за матч;

Сочинцы отличаются голом в 2 из 3 последних матчах;

В последних 5 встречах команда забивает в среднем по 1 голу.

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ФК ЦСКА

ЦСКА в прошлом сезоне РПЛ стал серебряным призером. Им удалось провести хорошую концовку чемпионата, за счет чего они и поднялись на 2 место, хотя могли остаться и вовсе без медалей.

Московская команда в прошлом сезоне стала триумфатором Кубка России, пройдя через непростой путь. На групповом этапе они играли в одной группе с «Сочи» и заняли там 2 место, благодаря чему отправились в основной плей-офф. В первой же стадии плей-офф ЦСКА удалось выбить в сетку Пути Регионов «Краснодар», обыграв их по сумме 2 матчей со счетом (3:1).

В полуфинале москвичей постигло сильное сопротивление со стороны «Крылья Советов», которых удалось обыграть (3:2) по сумме двух встреч. В финале сетки РПЛ было сложнейшее противостояние с «Уралом», которого удалось обыграть с тем же общим счетом (3:2).

А вот в суперфинале кубка удалось взять вверх над ФК «Краснодар», все решилось в серии пенальти после ничьи (1:1) в основное время игры, где москвичи были сильнее (6:5).

В текущем году ЦСКА в свои ряды подписал следующих игроков: правого вингера Файзуллаева из «Пахтакора», нападающего Давилу из «Леона», левого защитника Мойзеса из «Интернасьонала», игравшего в прошлом сезоне в аренде

Ушли из команды следующие игроки: Карраскаль, Медина, Эджуке, Зайнутдинов и ветеран команды Щенников.

В текущем сезоне РПЛ «армейцы» особо не блистают, занимая сейчас 6 место. В их активе набрано 10 баллов за 6 туров чемпионата и при этом всего 4 балла отставания от первого «Краснодара». При неплохой игре в атаке, в обороне на данный момент имеются проблемы и у команды уже 9 пропущенных голов в чемпионате. В последних 2 турах было набрано лишь 1 очко. Сначала случился проигрыш в гостях от «Динамо» (1:2), где немного не удержали ничейный результат, а в последнем туре москвичи разошлись миром в гостях с «Оренбургом» (1:1), где могли и проиграть встречу, отдав инициативу в матче сопернику.

В Кубке России текущего розыгрыша дела идут неплохо и команда Федотова лидирует в группе, набрав 3 балла в двух турах. Сначала была уверенная победа (6:0) в рамках 1 тура, а во 2 туре москвичи неожиданно в родных стенах уступили «Факелу» (0:2), хотя по игре такого преимущества у гостей не было.

Результаты ЦСКА в 5 последних сыгранных матчах:

25.08.23 «Оренбург» — ЦСКА 1:1;

19.08.23 «Динамо» Москва — ЦСКА 2 :1 ;

— ЦСКА :1 13.08.23 ЦСКА — «Сочи» 3 :1 ;

09.08.23 ЦСКА — «Факел» 0: 2 ;

0: ; 05.08.23 ЦСКА — «Локомотив» Москва 4:1.

Интересные статические факты ЦСКА:

в 5 из 7 последних матчах команда не проигрывала;

Последний гостевой матч был сыгран вничью;

В 3 последних встречах «армейцев» забивают обе команды;

В 6 из 8 последних матчах было забито 3 и более мячей за 1 игру;

В 5 последних матчах в качестве гостей команда забивала;

За последние сыгранных 5 матчей команда в среднем забивает 2 гола за встречу;

В 3 последних играх москвичи отличаются голом.

Сочи – ЦСКА: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 13 очных поединков, Большое преимущество в них на стороне «армейцев» – 7 побед, при 4 победах сочинцев, а 2 матча закончились ничейным результатом.

Команда из Сочи в среднем забивала в очных встречах 1.31 гол (17 мячей), а москвичи 1.54 (20 мячей).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

13.08.23 ЦСКА – «Сочи» ( 3 :1).

– «Сочи» ( :1). 05.03.23 «Сочи» – ЦСКА ( 2 :0).

– ЦСКА ( :0). 26.11.22 «Сочи» – ЦСКА (1: 2 ).

(1: ). 28.09.22 ЦСКА – «Сочи» ( 2 :1).

– «Сочи» ( :1). 23.07.22 ЦСКА – «Сочи» (3:0).

ЦСКА в 5 из 6 последних очных встречах с сочинцами одерживал победу, проиграв только 1 матч в рамках РПЛ прошлого сезона.

В 3 из 4 последних матчах обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Сочи – ЦСКА

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния московскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Сочи» — 3.12;

Ничья — 3.43;

Победа ЦСКА — 2.31;

1X — 1.59;

X2 — 1.34;

Ф1 (0) — 2.23;

Ф2 (0) — 1.68;

ТБ (2,5) — 1.91;

ТМ (2,5) — 1.91;

ОЗ (да) — 1.74;

ОЗ (нет) — 2.10.

При всем уважении к сочинцам, я все же отдаю предпочтение в этой встрече московской команде. «Сочи» сделал много кадровых изменений в составе и сейчас еще в поисках своей игровой модели, отсюда и много неудачных результатов. У ЦСКА же все намного лучше, пусть и последних их результаты не совсем положительные, их игра смотрится привлекательнее чем у оппонента. Здесь вполне можно сделать ставку на Ф2 (0), за это дают хороший кэф 1.68. Чтобы уменьшить риск, можно и поставить на, за это предлагают коэффициент 1.34.

Игры команд в последних встречах зачастую результативны и в матчах команды отличаются тремя и более мячами. Можно заключить пари на ТБ (2,5), за довольно приличный кэф 1.91.

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