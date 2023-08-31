31 августа, в четверг, «Интер Майами» на своем поле примет «Нэшвилл» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет в Форт-Лодердейле и начнется в 02:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П1; гол Месси.

Интер Майами

До прихода Лионеля Месси «Интер Майами» был худшей командой МЛС, замыкая турнирную таблицу. После подписания чемпиона мира «Интер Майами» одержал победы во всех девяти матчах, выиграв Кубок Лиг и выйдя в финал открытого Кубка США.

После такого резвого старта Месси теперь нужно переключиться на сезон в МЛС, где необходим феноменальный рывок, чтобы попасть в плей-офф.

И первый шаг уже сделан: команда Херардо Мартино в гостях обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:0 и уже покинул последнее место в своей конференции.

Безусловно, не ушел с поля без гола и Месси: аргентинец забил второй мяч в этой игре, упрочил преимущество своей команды на 89-й минуте.

Конечно, Месси показывает фантастическую статистику в США: в девяти играх 36-летний аргентинец забил 11 мячей, оформив уже три дубля. Единственный матч, в котором Месси не отличился, стал полуфинал Кубка США против «Цинциннати», но его команда все-таки прошла по пенальти в финал.

От зоны плей-офф клуб Дэвида Бэкхема отделяет одиннадцать очков. «Интеру Майами» остается провести в регулярном чемпионате 10 игр, и, если Месси и компания продолжать штамповать победы, то смогут догнать соперников и затем побороться за главный трофей в американском футболе.

И все шансы на победу у «Интера Майами» точно будут: ведь вместе с Месси в команду пришли его экс-партнеры по «Барселоне» Жорди Альба и Серджи Бускетс.

Прогноз на матч Спартак – Динамо

Нэшвилл

«Нэшвилл» постарается взять реванш у «Интера Майами» за поражение в финале Кубка Лиг — тогда команда уступила сопернику в серии пенальти.

В МЛС «Нэшвилл» идет в зоне плей-офф, занимая седьмое место. Однако рестарт чемпионата команде не удался — «Нэшвилл» без шансов уступил одному из конкурентов «Атланте» с крупным счетом 0:4.

В команде Гарри Смита нет каких-либо звезд. Пожалуй, можно только выделить защитника сборной США Уокера Циммермана и немца Хани Мухтара. Именно европеец является лучшим бомбардиром команды, забив 13 голов.

Интер Майами — Нэшвилл: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующий коээфициенты на предстоящий матч: победа хозяев оценивается в 1.6, ничья — 4.12, а успех гостей — 5.37.

«Интеру Майами» наверняка хочется сделать этот сезон сверхуспешным, пробиться в плей-офф и затем побороться за титул. Права на ошибку у команды Херардо Мартино практически нет, нужно брать по три очка в каждом матче.

В связи с этим можно взять чистую победу хозяев — все-таки класс команд и уровень мх футболистов на данный момент не сопоставим.

Также можно сделать ставку на очередной гол Лионеля Месси за 1.44.

Где смотреть матч Интер Майами – Нэшвилл

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥