Салах сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Аль-Иттихад». Клубу предложены 100+ млн долларов, дедлайн – понедельник (Руди Галетти)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах деньги Футбол

Мохамед Салах хочет играть в чемпионате Саудовской Аравии.

Как утверждает журналист Руди Галетти, вингер сообщил руководству «Ливерпуля» о желании перейти в «Аль-Иттихад».

Саудовцы предложили мерсисайдцам свыше 100 млн долларов. Также установлен крайний срок – 28 августа.

Ранее главный тренер клуба АПЛ Юрген Клопп заявлял, что Салах не продается.

Подробно со статистикой египтянина можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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Человек1991
Хахаха я же вам говорил)) Салаху уже скоро 32 года, в своих главных качествах резкости и скорости он сдаёт, поэтому за 100 лимонов Ливеру надо его моментально отправлять в подарочной упаковке )) и это будет очередной трансфер пустынной медиалиги по религиозным соображениям и игрок 30+лет, который сдаёт позиции )
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Johnie
Можно продать и сезон в причинное место
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Максим Табаран
зачем это Ливерпулю, нужда денег?
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rigobersong
Очередной конкурент Талиске за главную звезду лиги!:)😎
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окечуква
Салах может стать новым Коутиньо в плане помощи Ливерпулю в перестройке и обновлении команды. Вопрос в том надо ли оно именно сейчас и клубу и самому Салаху? Сильно сомневаюсь.
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Demyan Grachev
сейчас наберут молодых здоровых спортивных мужиков в чемп, как он схлопнется, появится много бесплатной рабочей силы долги отрабатывать
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Никита Самарин
Вовремя расставаться с лидерами - это очень важно, так что Ливеру стоит отпустить легенду и сосредоточиться на поиске замены.
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А.В. Бубнов
Ну если сам заявил, то выгнать его. Заодно пусть Холодильник захватит, полюбому прохладненькое в барханах захочет попить. А тут раз Холодильник распахнёт дверцы и потечёт прохладненькое) Пусть еще захватит 25 друзей из АПЛ) Там по любому целое стадо наберётся
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Санжар Уразбаев
Либо Салах станет самым дорогим продажей в истории АПЛ или даже не думайте его покупать он слишком ценный игрок
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blаncо
Ну раз сам изъявил желание, то лучше отпустить, не то демарш устроит. Ливерпуль будет перестраиваться сезон-другой, и Салах в свои 32, видать, не особо в этом заинтересован.
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llolishe
Ну Клопп все сделал для этого
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Виталий [Matiss] Деркачев
Ну, что же, завтра смотрим последний матч Салаха за Ливерпуль. Должно произойти чудо, чтобы Генри отказался от 100+ лямов за тридцатилетнего игрока.
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AmanEsen
Ответ Человек1991
Хахаха я же вам говорил)) Салаху уже скоро 32 года, в своих главных качествах резкости и скорости он сдаёт, поэтому за 100 лимонов Ливеру надо его моментально отправлять в подарочной упаковке )) и это будет очередной трансфер пустынной медиалиги по религиозным соображениям и игрок 30+лет, который сдаёт позиции )
И кого Ливерпулю купить за 100 лямов на замену Салаха?
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Bestman
Ответ Человек1991
Хахаха я же вам говорил)) Салаху уже скоро 32 года, в своих главных качествах резкости и скорости он сдаёт, поэтому за 100 лимонов Ливеру надо его моментально отправлять в подарочной упаковке )) и это будет очередной трансфер пустынной медиалиги по религиозным соображениям и игрок 30+лет, который сдаёт позиции )
Популистский бред! В нынешних условиях футболисты спокойно играют до 40 лет. Модрич, Роналду, Ибрагимович и другие. К тому же Салах не просто бегунок, а игрок с хорошей релизацией и видением поля
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Кирилл Набухов
Ответ blаncо
Ну раз сам изъявил желание, то лучше отпустить, не то демарш устроит. Ливерпуль будет перестраиваться сезон-другой, и Салах в свои 32, видать, не особо в этом заинтересован.
Источник - Твиттер какого то чудака.
Все поверили что ли?
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