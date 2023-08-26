Мохамед Салах хочет играть в чемпионате Саудовской Аравии.

Как утверждает журналист Руди Галетти, вингер сообщил руководству « » о желании перейти в « ».

Саудовцы предложили мерсисайдцам свыше 100 млн долларов. Также установлен крайний срок – 28 августа.

Ранее главный тренер клуба АПЛ Юрген Клопп заявлял, что не продается.

Подробно со статистикой египтянина можно ознакомиться здесь.

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