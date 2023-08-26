Салах сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Аль-Иттихад». Клубу предложены 100+ млн долларов, дедлайн – понедельник (Руди Галетти)
Мохамед Салах хочет играть в чемпионате Саудовской Аравии.
Как утверждает журналист Руди Галетти, вингер сообщил руководству «Ливерпуля» о желании перейти в «Аль-Иттихад».
Саудовцы предложили мерсисайдцам свыше 100 млн долларов. Также установлен крайний срок – 28 августа.
Ранее главный тренер клуба АПЛ Юрген Клопп заявлял, что Салах не продается.
Подробно со статистикой египтянина можно ознакомиться здесь.
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