Каррагер о Салахе в «Аль-Иттихаде»: «За 100 млн фунтов он не уйдет, сейчас уже слишком поздно. «Ливерпуль» может подумать об этом следующим летом»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Филиппе Коутиньо Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах деньги Футбол

Джейми Каррагер считает, что Мохамед Салах не покинет «Ливерпуль» этим летом.

Сообщалось, что Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в «Аль-Иттихад». Саудовский клуб готов заплатить за вингера более 100 миллионов долларов, ожидается, что египтянин может улететь на медосмотр после воскресного матча с «Ньюкаслом».

«Он не ушел бы за 100 миллионов фунтов. Думаю, если бы сумма достигла 150 миллионов фунтов, а может и больше, еще можно было бы подумать.

Но думаю, проблема в том, что сейчас уже поздно. Если посмотреть на модель «Ливерпуля» при FSG, то если бы время было более подходящим или команда была чуть лучше, то они, я думаю, всерьез задумались бы об этом.

Они сделали это с Филиппе Коутиньо несколько лет назад. «Ливерпуль» не заменил Коутиньо – они просто усилились в других областях. Если этому суждено случиться, в чем я не уверен, то это заставляет меня задуматься о следующем лете. У Салаха впереди два сезона, так что я думаю, что к этому вопросу можно вернуться следующим летом», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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3 комментария

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Talgat Ergeshov
после его слов резко возросла вероятность ухода салаха)
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deadjoker
Значит точно уйдет. За 100 лямов его надо туда с ленточкой доставить и взять какого-нить коло муани
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rigobersong
Ответ deadjoker
Значит точно уйдет. За 100 лямов его надо туда с ленточкой доставить и взять какого-нить коло муани
Только какой-нибудь Коло-Муани не правый вингер, а для футбола Клоппа это одна из ключевых позиций в пазле, за Доку МС заплатил 60, на рынке просто нет игрока способного заменить Салаха без потери качества на этой позиции:))
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