Каррагер о Салахе в «Аль-Иттихаде»: «За 100 млн фунтов он не уйдет, сейчас уже слишком поздно. «Ливерпуль» может подумать об этом следующим летом»
Джейми Каррагер считает, что Мохамед Салах не покинет «Ливерпуль» этим летом.
Сообщалось, что Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в «Аль-Иттихад». Саудовский клуб готов заплатить за вингера более 100 миллионов долларов, ожидается, что египтянин может улететь на медосмотр после воскресного матча с «Ньюкаслом».
«Он не ушел бы за 100 миллионов фунтов. Думаю, если бы сумма достигла 150 миллионов фунтов, а может и больше, еще можно было бы подумать.
Но думаю, проблема в том, что сейчас уже поздно. Если посмотреть на модель «Ливерпуля» при FSG, то если бы время было более подходящим или команда была чуть лучше, то они, я думаю, всерьез задумались бы об этом.
Они сделали это с Филиппе Коутиньо несколько лет назад. «Ливерпуль» не заменил Коутиньо – они просто усилились в других областях. Если этому суждено случиться, в чем я не уверен, то это заставляет меня задуматься о следующем лете. У Салаха впереди два сезона, так что я думаю, что к этому вопросу можно вернуться следующим летом», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
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