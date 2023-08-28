Тухель о требовании подписать опорника: «Меня уже 200 раз спрашивали – я не подчеркивал этого. «Бавария» играет с двумя опорниками, у нас их всего три – но я никого не критикую»

Томас Тухель отрицает, что требовал от руководства «Баварии» подписать опорника.

Ранее сообщалось, что Тухель недоволен , считая, что он замедляет игру «Баварии». Игроки и руководство мюнхенцев, в свою очередь, недовольны требованиями подписать опорного полузащитника.

– В интервью DAZN вы еще раз подчеркнули, что вам не хватает опорника…

– Я не подчеркивал – меня спрашивали об этом пять раз. Пожалуйста, не рассматривайте это как разногласия или конфликт. Меня спрашивали об этом уже 200 раз, и я сказал, что у нас есть три опорника. Всего три, как только один из них выйдет из строя... Мы играем с двумя опорниками, а не с одним. Но я не выдвигал никаких требований и никого не критиковал. Я лишь ответил на вопрос.

– Вас действительно интересует только количество, или качество тоже имеет значение?

– И то, и другое! Нет смысла иметь 25 игроков одного уровня, так же, как и просто набирать игроков для того, чтобы заполнить позиции. Если мы ищем игроков, они должны быть высшего качества и обладать необходимыми качествами, чтобы усилить команду. Это сложный вопрос.

Ситуация такова, что мы уверены в тех игроках, которые у нас есть. сейчас выступает за молодежную команду и прекрасно себя чувствует. Если так будет продолжаться и дальше, то все так и останется, – сказал главный тренер «Баварии», отвечая на вопросы журналиста Кристиана Фалька.

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