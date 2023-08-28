Тухель о требовании подписать опорника: «Меня уже 200 раз спрашивали – я не подчеркивал этого. «Бавария» играет с двумя опорниками, у нас их всего три – но я никого не критикую»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Йозуа Киммих Александар Павлович Футбол

Томас Тухель отрицает, что требовал от руководства «Баварии» подписать опорника.

Ранее сообщалось, что Тухель недоволен Йозуа Киммихом, считая, что он замедляет игру «Баварии». Игроки и руководство мюнхенцев, в свою очередь, недовольны требованиями Тухеля подписать опорного полузащитника.

– В интервью DAZN вы еще раз подчеркнули, что вам не хватает опорника…

– Я не подчеркивал – меня спрашивали об этом пять раз. Пожалуйста, не рассматривайте это как разногласия или конфликт. Меня спрашивали об этом уже 200 раз, и я сказал, что у нас есть три опорника. Всего три, как только один из них выйдет из строя... Мы играем с двумя опорниками, а не с одним. Но я не выдвигал никаких требований и никого не критиковал. Я лишь ответил на вопрос.

– Вас действительно интересует только количество, или качество тоже имеет значение?

– И то, и другое! Нет смысла иметь 25 игроков одного уровня, так же, как и просто набирать игроков для того, чтобы заполнить позиции. Если мы ищем игроков, они должны быть высшего качества и обладать необходимыми качествами, чтобы усилить команду. Это сложный вопрос.

Ситуация такова, что мы уверены в тех игроках, которые у нас есть. Александар Павлович сейчас выступает за молодежную команду и прекрасно себя чувствует. Если так будет продолжаться и дальше, то все так и останется, – сказал главный тренер «Баварии», отвечая на вопросы журналиста Кристиана Фалька.

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6 комментариев

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Тухель
Да сейчас практически все клубы ищут опорников. Барсе пришлось бездаря взять, чтобы хоть кто то был. У МЮ надежда, что опорник перестанет увеличиваться в размерах, хотя ему сменщика так и не купили. У Ливерпуля опорной зоны нет (японец не замена Фабиньо) и надежда что атака будет больше забивать, чем оборона пропускать. МС купил себе сменщика Фернандиньо за 49 млн и он полностью провалился и теперь играют с типа опорником Стоунзом и при травме Родри менять испанца просто некем. А Арсеналу и Челси пришлось нереальные суммы платить за опорников и как они себя проявят покажет время.
Защищаться в современном футболе мало кто умеет. А игроков с мозгами и тактической грамотностью еще меньше и по этому бегунков по флангу много, а вот опорников считай и нет.
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Артур Артур
Опорник как бы нужен, но боится видимо просить
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deadjoker
Всех опорников Челси скупил :))
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Cearvm
Хейбьерг в Тоттенхэме разве не поэтому на замене сидит? Думал, Бавария уже с ним договорилась.
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<~Inter~>
Ответ Артур Артур
Опорник как бы нужен, но боится видимо просить
Просто в руководстве давно обозначили доверие к Киммиху и ему самому нравится выступать в роли шестёрки, где он может контролировать игры
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