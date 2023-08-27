Кейн о Тухеле: «Прекрасный человек, полон идей. Томас в лицо говорит то, что думает»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Харри Кейн позитивно высказался о тренере «Баварии» Томасе Тухеле.

«Мы с Тухелем пересекались несколько раз в АПЛ. Когда мы встретились летом, меня сразу поразила его энергия. Он полон идей, прекрасный человек.

Для меня важно иметь хорошие отношения с тренером. Фундамент для этого был заложен заранее. Томас в лицо говорит то, что думает – и он хочет, чтобы ты делал так же.

Мы сошлись как в человеческом, так и в профессиональном плане», – сказал нападающий мюнхенцев в интервью Bild.

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4 комментария

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Schiaff1no
Ответ Liquidozz
Есть ситуации, когда не стОит говорить в лицо, все что думаешь.
Я думаю речь все же о профессиональных отношениях тренера с игроками, а не личных мыслях в духе "вот бы посрать сейчас")
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dimamak10
Вон твой папочка
0
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