Кейн о Тухеле: «Прекрасный человек, полон идей. Томас в лицо говорит то, что думает»

Харри Кейн позитивно высказался о тренере «Баварии» Томасе Тухеле.

«Мы с пересекались несколько раз в АПЛ. Когда мы встретились летом, меня сразу поразила его энергия. Он полон идей, прекрасный человек.

Для меня важно иметь хорошие отношения с тренером. Фундамент для этого был заложен заранее. Томас в лицо говорит то, что думает – и он хочет, чтобы ты делал так же.

Мы сошлись как в человеческом, так и в профессиональном плане», – сказал нападающий мюнхенцев в интервью Bild.

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