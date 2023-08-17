Томас Тухель: «Кейн первый на тренировке, вдохновляет остальных, работает с резервистами. Вот что оправдывает цену, а не только статистика. Эффект Харри Кейна повышает шансы «Баварии»

Томас Тухель описал, как Харри Кейн влияет на «Баварию».

«У меня превосходные первые впечатления от Кейна. Он профессионал высочайшего уровня, выдающийся мастер и прекрасный человек. Он очень открытый, он приходит первым на тренировку, он открыто ведет себя в раздевалке.

Думаю, он произвел мгновенный эффект на раздевалку своим характером, подходом к футболу и любовью к нему. Это чувствуется каждый день, в каждом упражнении, даже самом простом.

Если мы проиграем, эффект Харри Кейна не пропадет. Он связан с тем, как Харри работает на тренировках, с тем, какой он в раздевалке, с его профессионализмом, с тем, как он относится к разным вещам, как скромно он тренируется.

После поражения он первый на тренировке, он работает с резервистами, он вдохновляет остальных. Вот что оправдывает цену, а не только его статистика. И вот что делает его по-настоящему большой звездой. Вот в чем заключается эффект и вот почему он повышает наши шансы на победу», – сказал главный тренер «Баварии» перед матчем с «Вердером».

Кейн – лучший нападающий для «Баварии». И вот почему

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