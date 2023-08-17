Томас Тухель: «Кейн первый на тренировке, вдохновляет остальных, работает с резервистами. Вот что оправдывает цену, а не только статистика. Эффект Харри Кейна повышает шансы «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Томас Тухель описал, как Харри Кейн влияет на «Баварию».

«У меня превосходные первые впечатления от Кейна. Он профессионал высочайшего уровня, выдающийся мастер и прекрасный человек. Он очень открытый, он приходит первым на тренировку, он открыто ведет себя в раздевалке.

Думаю, он произвел мгновенный эффект на раздевалку своим характером, подходом к футболу и любовью к нему. Это чувствуется каждый день, в каждом упражнении, даже самом простом.

Если мы проиграем, эффект Харри Кейна не пропадет. Он связан с тем, как Харри работает на тренировках, с тем, какой он в раздевалке, с его профессионализмом, с тем, как он относится к разным вещам, как скромно он тренируется.

После поражения он первый на тренировке, он работает с резервистами, он вдохновляет остальных. Вот что оправдывает цену, а не только его статистика. И вот что делает его по-настоящему большой звездой. Вот в чем заключается эффект Харри Кейна и вот почему он повышает наши шансы на победу», – сказал главный тренер «Баварии» перед матчем с «Вердером».

Кейн – лучший нападающий для «Баварии». И вот почему

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ss_podonok
жги кейн. твори полную мать🔥
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анри Карлайл
Может Кейн и повышает шансы Баварии, но их здорово снижает Томас Тухель..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex_V69
Вопрос: в чем заключается эффект Томаса Тухеля?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кан и Баллак сидят в баре
Новое словосочетание в копилочку, теперь помимо философии и ДНК- эффект Харри Кейна. Несмотря на ужасный суперкубок,главное,чтоб эффект Тухеля не продолжася в том же ритме, как в концовке прошлого сезона, а Харри своё полюбому наколотит.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Кейн: «У вас будет трофеев больше, чем у меня, в три раза»
Команда: «0*3 будет 0»
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Александрович
Тухель , Кейн , футбол . Это одна вселенная . Дюба слуцкий медиалига . Это совсем другая параллельно перпендикулярная вселенная . Есть правда еще и третий подземный мир где шнякин ругается с уткиным . Грустненько . Всё же мы самая большая страна в мире , а ничего стоящего
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Так говорит как будто Кейн пришел в клуб как Роналду или Месси, к ноунеймам. Вообще то Харри пришел на повышение, Бавария намного круче Тоттенхэма
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
эффект Кейна, омг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bavarec-Art
А эффект томаса тухлого понижает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sundance
Похоже, что у Томаса начали улетать кукушки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quasififa
Лучший вдохновитель эфффекта четвертого места после Венгера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bavarec-Art
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Бавария надеется что-то выиграть в этом сезоне? В центре защиты играют Де Лигт и Упамекано, на правом защитнике Павард, а в центре всякие Лаймеры играют. Что Бавария с этими бомжами выигрывать собралась? В центре кроме Киммиха никого нормального нет. Скамейка просто нулёвая. Состав Ньюкасла выглядит сильнее этой Баварии.
Ты уже дочитал всё, что задали на лето?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Bavarec-Art
Ты уже дочитал всё, что задали на лето?
Я вижу, у тебе не возникают вопросы по составу Баварии. По ходу сезона удивишься, как будут возникать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Surviving
Ответ Горемычный Рибери
Завтра Вольфсбург покажет Баварии эффектТухеля как мне кажется.
Ага Вольфсбург с Заяцфсбургом, только завтра Вердер играет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий