Где смотреть Спартак – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 29 августа

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Футбол

Во вторник, 29 августа, сыграют Спартак и Динамо Москва в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Спартак – Динамо Москва

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Спартак: все новости

Динамо Москва: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Спартак – Динамо

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