Спартак — Динамо прогноз на матч 29.08.2023, Кубок России, групповой этап, 3 тур
29 августа в Москве состоится матч 3 тура группового этапа Фонбет Кубка России. Состоится дерби двух московских команд на стадионе «Открытие Арена». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.
В ближайшем туре состоится матч двух лидирующих команд в группе D. «Спартак», выиграв эту встречу сделает большой шаг к тому, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф кубка. Для «Динамо» важно набрать в этой встрече очки, чтобы упрочить свою позицию и оторваться от нижней части таблицы. Обе команды начали новый сезон неплохо, но периодически их лихорадит в стабильности результатов. Чья возьмет в предстоящей встрече, или же команды разойдутся миром, мы узнаем совсем скоро.
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Рекомендованная ставка: X2, Ф2 (1), ОЗ (да).
ФК «Спартак»
«Спартак» в прошлом сезоне РПЛ завоевал бронзовые медали. А вот в Кубке России прошлого сезона «красно-белые» не смогли пройти в финал, хотя в позапрошлом сезоне команде как раз удалось забрать этот трофей. Начался прошлый розыгрыш Кубка для москвичей с группового этапа, где они прошли в плей-офф с первой строчки, оставив позади себя «Зенит», «Крылья Советов» и «Факел».
В плей-офф первым соперником для москвичей был «Локомотив», которого удалось обыграть в двух матчах противостояния (1:0) в гостях и (4:2) дома. После чего в полуфинале пути РПЛ была тяжелейшая битва с «Уралом», первая игра закончилась ничейным счетом (1:1), а вот ответная уже в пользу уральцев (2:1). Таким образом «Спартак» получил второй шанс пробраться в финал кубка и спустился в сетку плей-офф Пути Регионов, где сразу же вылетел после встречи с «Акроном», в которой уступил (1:2).
«Красно-белые» подписали в свои ряды в этом году футболистов неплохого уровня, среди них: Хесус Медина, парагвайский полузащитник, перешедший из стана главных соперников (ЦСКА); Тэо Бондонга,нападающий из ДР Конго испанского «Кадиса»; Олег Рябчук, молдаванин из греческого «Олимпиакоса» и Срджан Бабич, серб из испанской «Альмерии».
Не стали продлевать контракты и расстались со следующими футболистами: Кофрие, Рыбусь, Оганесян, Шитов, Бакалюк, Голосов.
Команда Абаскаля хорошо стартовала в этом году в РПЛ, где 3 первых тура прошла без единой осечки, а вот затем начали буксовать и в следующих трех турах набрали лишь 1 очко. А началась черная полоса после поражения от «Урала» (2:3), где москвичи чудом не набрали очки и отдали концовку противнику, который до 90 минуты встречи проигрывал, но по итогу смог перевернуть матч.
В следующем туре случилось поражение от «Зенита» (1:3), при очень невнятной игре в обороне. А в последнем сыгранном туре скучные нули на табло в игре с «Ахматом», где ближе к победе были гости, который могли в концовке забить и имели хорошие моменты.
Сейчас «Спартак» идет на 6 месте в таблице РПЛ и всего на 4 балла отстает от лидирующего в одиночку «Краснодара».
В Кубке России текущего розыгрыша у «Спартака» дела идут отлично, они набрали в двух матчах 6 очков и единолично лидируют в таблице своего квартета D, на 2 балла опережая второе «Динамо» и на 4 третье «Пари НН». В первом туре кубкового розыгрыша, в гостях удалось обыграть крепкий «Краснодар» (2:1), где чуть больше половины встречи краснодарцы играли в меньшинстве после удаления Сперцяна. А во втором туре в сумасшедшем по накалу поединке с голевой перестрелкой был обыгран «Пари НН» (5:4), где москвичи сначала вели в счете (3:1), затем проигрывали (3:4), но смогли в концовке забить 2 мяча и победить, а героем встречи стал Промес, который выйдя на замену отдал голевой пас на партнера по команде, а затем забил победный гол.
Результаты «Спартака» в пяти последних сыгранных матчах:
- 26.08.23 «Спартак» Москва — «Ахмат» 0:0;
- 20.08.23 «Спартак» Москва — «Зенит» 1:3;
- 11.08.23 «Урал» — «Спартак» Москва 3:2;
- 08.08.23 «Спартак» Москва — «Пари НН» 5:4;
- 05.08.23 «Рубин» — «Спартак» Москва 1:4.
Интересные статические факты «Спартака»:
- Из 9 последних матчей в 7 команда не проигрывала и в 6 была виктория;
- У команды 3 матча кряду нет побед;
- В последнем сыгранном домашнем матче была ничья;
- В последних 5 матчах команда в среднем забивает 2 гола и столько же пропускает;
- В 6 из 7 последних встреч «красно-белых» забивают обе команды;
- В 6 из 7 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру обеими командами;
- Москвичи забивали в 8 из 9 последних матчах.
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ФК «Динамо»
«Динамо» в прошлом сезоне РПЛ был нестабилен и много терял очков там где должен был их забирать, тому доказательство скромная 9 строчка в таблице и 45 набранных очков за 30 матчей.
В Кубке России прошлого сезона высот достичь также не удалось. Они завершили групповой этап на 1 месте в своей группе C, где удалось на «тоненького» выйти из группы, т.к. все 4 команды перед последним туром имели шансы как на 1 место, так и на четвертое. «Ростов» с ФК «Ахмат» они опередили на 1 балл, а «Оренбург» на 2.
Выйдя в основной плей-офф, москвичи в четвертьфинале оступились в баталиях с «Крылья Советов», которому в гостях проиграли (1:2), а второй гол пропустили прямо в самой концовке встречи, на 88 минуте, а дома сыграли (1:1) и мало что смогли создать у ворот соперника.
Опустившись в Путь Регионов, «Динамо» смогли там выбить с турнира «Зенит» в 1/16 финала, обыграв тех в серии пенальти (5:4), после ничейного счета (1:1) в основное время игры.
Но вот в 1/8 финала в серии пенальти уже не повезло, там были сильнее «Акрон», которые выиграли в ней (4:1), а сам матч был безголевой. Вратарь тольяттинцев был в этой встрече очень неплох и потащил несколько моментов. На этом кубковый путь для москвичей был закончен.
Главным кадровым изменением у «Динамо» перед стартом сезона было назначение на пост главного тренера Марцеллы Лички, такого специалиста, который зарекомендовал себя по прошлому сезону РПЛ, где помог «Оренбургу» попасть в первую семерку таблицы.
Произошло и несколько трансферов у москвичей. Удалось приобрести у ЦСКА атакующего полузащитника Каррасакаля, у мексиканской «Пачуки» удалось забрать опорника Чавеза, а из белорусского БАТЭ вратаря Кудрявец.
Ушли из команды следующие футболисты: не так давно Арсен Захарян перебрался в испанский «Реал Сосьедад», Шимански ушел в турецкий «Фенербахче», Моро отправился в итальянскую «Болонью», а Москвичев пополнил ряды клуба «Торпедо Москва».
В текущем сезоне РПЛ «Динамо» выглядит в целом довольно неплохо и команда уже сотворила большое для себя событие, обыграв в гостях «Зенит» (3:2), мало кому это удается в последние годы. А по итогам 6 туров москвичи идут на 4 месте в таблице и имеют в активе 11 баллов, отставая всего на 3 очка от лидирующего «Краснодара».
В 5 туре им удалось обыграть одного из лидеров чемпионата последних сезонов ЦСКА (2:1), где проигрывая во встрече после первого тайма удалось забить в начале второго, а в конце игры и вырвать победу, где автором победного мяча стал Смолов, успешно реализовавший пенальти.
В последнем сыгранном матче была гостевая ничья с «Рубином» (2:2). Москвичи остались в меньшинстве, проигрывая в счете, но наши силы отыграться и даже выйти вперед, но потом упустили победу под самый свисток об окончании матча, когда казанцы сравняли счет.
В текущем кубковом розыгрыше дела тоже идут неплохо и команда располагается на 2 месте в группе, имея 4 балла в активе. Первый тур для «Динамо» закончился поражением в серии пенальти от «Пари НН» (3:4), после счета (1:1) в основное время игры, и тем самым они заработали себе в копилку 1 балл.
А во 2 туре удалось обыграть в напряженном матче «Краснодар» (4:3). В этой встрече Грулев отметился голевым дублем, а победный гол на свой счет записал Захарян, забывший свой мяч на 96 минуте встречи ударом со штрафного.
Результаты «Динамо» Москва в 5 последних сыгранных матчах:
- 26.08.23 «Рубин» — «Динамо» Москва 2:2;
- 19.08.23 «Динамо» Москва — ЦСКА 2:1;
- 13.08.23 «Динамо» Москва — «Балтика» 2:0;
- 09.08.23 «Динамо» Москва — «Краснодар» 4:3;
- 06.08.23 «Зенит» — «Динамо» Москва 2:3.
Интересные статические факты «Динамо» Москва:
- В 7 последних матчах команда не проигрывает в основное время;
- Последний гостевой матч был ничейным;
- В 2 последних встречах «динамовцев» забивают обе команды;
- В 2 последних матчах было забито обеими командами 3 и более мяча;
- В 6 последних играх в качестве гостей команда отличалась и при этом не проигрывала;
- За последние сыгранных 6 матчей команда в среднем забивает 3 гола за игру;
- В 13 последних играх команда забивает.
Спартак – Динамо: история личных встреч
Команды в истории противостояний провели между собой 207 очных матчей. 79 из них были победными для «Спартака», а у «Динамо» было в активе 57 побед. А 71 поединок закончился ничейным результатом.
«Спартак» в этих матчах забивал в среднем 1.42 гола (294 мяча), а «Динамо» 1.25 (259 мячей).
Самый разгромный счет в этих противостояниях был (7:1), такое удавалось обеим командам в истории их очных игр.
В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:
- 08.04.23 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» (3:3).
- 20.08.22 «Динамо Москва» – «Спартак Москва» (1:0).
- 29.05.22 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» (2:1).
- 06.03.22 «Динамо Москва» – «Спартак Москва» (0:2).
- 16.10.21 «Динамо Москва» – «Спартак Москва» (2:2)
«Динамовцы»лишь 1 раз за последние 6 очных матчей побеждали, при этом трижды были сильнее «красно-белые». А последний матч «Спартака» в качестве хозяев был ничейным.
В 3 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу. И в 3 из 5 матчах было забито 3 гола и более.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Спартак – Динамо
Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Спартак». Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:
- Победа «Спартака» — 2.00;
- Ничья — 3.84;
- Победа «Динамо» — 3.54;
- X2 — 1.80;
- Ф1 (0) — 1.50;
- Ф2 (0) — 2.63;
- Ф2 (1) — 1.48;
- Ф1 (-1) — 2.70;
- ТБ (2,5) — 1.51;
- ТМ (2,5) — 2.60;
- ОЗ (да) — 1.52;
- ОЗ (нет) — 2.56.
«Динамо» начали сезон не лучшим образом, где в первых трех матчах сезона (2 в РПЛ и в 1 кубковом) не удалось одержать викторию, но потом смогли оправиться и выдать хорошую серию из побед, при этом показывая хорошую атакующую игру. «Спартак» наоборот, сезон начал мощно, выиграв 3 матча РПЛ и 2 в Кубке России, но в последних 3 матчах его будто подменили и лишь 1 набранное очко в них. Все же считаю, что у «Динамо» больше шансов на победу в этой встрече, но вероятнее всего и будет ничейный счет. Поэтому хорошая ставка здесь будет на то, что гости не проиграют, тем более что за это дают шикарный кэф — 1.80. Можно взять и Ф2 (1) с подстраховкой ставки на случай проигрыша гостей в 1 мяч, за это дают тоже неплохой кэф 1.48.
Обе команды демонстрируют не лучшую игру в обороне, достаточно пропуская в последних встречах, при этом и забивают прилично. Здесь можно и зарядить на то, что обе команды забьют, за коэффициент 1.52.
Где смотреть матч Спартак – Динамо
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- Дата проведения
- 29 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
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