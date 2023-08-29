29 августа в Москве состоится матч 3 тура группового этапа Фонбет Кубка России. Состоится дерби двух московских команд на стадионе «Открытие Арена». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

В ближайшем туре состоится матч двух лидирующих команд в группе D. «Спартак», выиграв эту встречу сделает большой шаг к тому, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф кубка. Для «Динамо» важно набрать в этой встрече очки, чтобы упрочить свою позицию и оторваться от нижней части таблицы. Обе команды начали новый сезон неплохо, но периодически их лихорадит в стабильности результатов. Чья возьмет в предстоящей встрече, или же команды разойдутся миром, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, Ф2 (1), ОЗ (да).

ФК «Спартак»

«Спартак» в прошлом сезоне РПЛ завоевал бронзовые медали. А вот в Кубке России прошлого сезона «красно-белые» не смогли пройти в финал, хотя в позапрошлом сезоне команде как раз удалось забрать этот трофей. Начался прошлый розыгрыш Кубка для москвичей с группового этапа, где они прошли в плей-офф с первой строчки, оставив позади себя «Зенит», «Крылья Советов» и «Факел».

В плей-офф первым соперником для москвичей был «Локомотив», которого удалось обыграть в двух матчах противостояния (1:0) в гостях и (4:2) дома. После чего в полуфинале пути РПЛ была тяжелейшая битва с «Уралом», первая игра закончилась ничейным счетом (1:1), а вот ответная уже в пользу уральцев (2:1). Таким образом «Спартак» получил второй шанс пробраться в финал кубка и спустился в сетку плей-офф Пути Регионов, где сразу же вылетел после встречи с «Акроном», в которой уступил (1:2).

«Красно-белые» подписали в свои ряды в этом году футболистов неплохого уровня, среди них: Хесус Медина, парагвайский полузащитник, перешедший из стана главных соперников (ЦСКА); Тэо Бондонга,нападающий из ДР Конго испанского «Кадиса»; Олег Рябчук, молдаванин из греческого «Олимпиакоса» и Срджан Бабич, серб из испанской «Альмерии».

Не стали продлевать контракты и расстались со следующими футболистами: Кофрие, Рыбусь, Оганесян, Шитов, Бакалюк, Голосов.

Команда Абаскаля хорошо стартовала в этом году в РПЛ, где 3 первых тура прошла без единой осечки, а вот затем начали буксовать и в следующих трех турах набрали лишь 1 очко. А началась черная полоса после поражения от «Урала» (2:3), где москвичи чудом не набрали очки и отдали концовку противнику, который до 90 минуты встречи проигрывал, но по итогу смог перевернуть матч.

В следующем туре случилось поражение от «Зенита» (1:3), при очень невнятной игре в обороне. А в последнем сыгранном туре скучные нули на табло в игре с «Ахматом», где ближе к победе были гости, который могли в концовке забить и имели хорошие моменты.

Сейчас «Спартак» идет на 6 месте в таблице РПЛ и всего на 4 балла отстает от лидирующего в одиночку «Краснодара».

В Кубке России текущего розыгрыша у «Спартака» дела идут отлично, они набрали в двух матчах 6 очков и единолично лидируют в таблице своего квартета D, на 2 балла опережая второе «Динамо» и на 4 третье «Пари НН». В первом туре кубкового розыгрыша, в гостях удалось обыграть крепкий «Краснодар» (2:1), где чуть больше половины встречи краснодарцы играли в меньшинстве после удаления Сперцяна. А во втором туре в сумасшедшем по накалу поединке с голевой перестрелкой был обыгран «Пари НН» (5:4), где москвичи сначала вели в счете (3:1), затем проигрывали (3:4), но смогли в концовке забить 2 мяча и победить, а героем встречи стал Промес, который выйдя на замену отдал голевой пас на партнера по команде, а затем забил победный гол.

Результаты «Спартака» в пяти последних сыгранных матчах:

26.08.23 «Спартак» Москва — «Ахмат» 0:0;

20.08.23 «Спартак» Москва — «Зенит» 1: 3 ;

; 11.08.23 « Урал» — «Спартак» Москва 3 :2;

— «Спартак» Москва :2; 08.08.23 «Спартак» Москва — «Пари НН» 5 :4;

— «Пари НН» :4; 05.08.23 «Рубин» — «Спартак» Москва 1:4.

Интересные статические факты «Спартака»:

Из 9 последних матчей в 7 команда не проигрывала и в 6 была виктория;

У команды 3 матча кряду нет побед;

В последнем сыгранном домашнем матче была ничья;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 2 гола и столько же пропускает;

В 6 из 7 последних встреч «красно-белых» забивают обе команды;

В 6 из 7 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру обеими командами;

Москвичи забивали в 8 из 9 последних матчах.

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ФК «Динамо»

«Динамо» в прошлом сезоне РПЛ был нестабилен и много терял очков там где должен был их забирать, тому доказательство скромная 9 строчка в таблице и 45 набранных очков за 30 матчей.

В Кубке России прошлого сезона высот достичь также не удалось. Они завершили групповой этап на 1 месте в своей группе C, где удалось на «тоненького» выйти из группы, т.к. все 4 команды перед последним туром имели шансы как на 1 место, так и на четвертое. «Ростов» с ФК «Ахмат» они опередили на 1 балл, а «Оренбург» на 2.

Выйдя в основной плей-офф, москвичи в четвертьфинале оступились в баталиях с «Крылья Советов», которому в гостях проиграли (1:2), а второй гол пропустили прямо в самой концовке встречи, на 88 минуте, а дома сыграли (1:1) и мало что смогли создать у ворот соперника.

Опустившись в Путь Регионов, «Динамо» смогли там выбить с турнира «Зенит» в 1/16 финала, обыграв тех в серии пенальти (5:4), после ничейного счета (1:1) в основное время игры.

Но вот в 1/8 финала в серии пенальти уже не повезло, там были сильнее «Акрон», которые выиграли в ней (4:1), а сам матч был безголевой. Вратарь тольяттинцев был в этой встрече очень неплох и потащил несколько моментов. На этом кубковый путь для москвичей был закончен.

Главным кадровым изменением у «Динамо» перед стартом сезона было назначение на пост главного тренера Марцеллы Лички, такого специалиста, который зарекомендовал себя по прошлому сезону РПЛ, где помог «Оренбургу» попасть в первую семерку таблицы.

Произошло и несколько трансферов у москвичей. Удалось приобрести у ЦСКА атакующего полузащитника Каррасакаля, у мексиканской «Пачуки» удалось забрать опорника Чавеза, а из белорусского БАТЭ вратаря Кудрявец.

Ушли из команды следующие футболисты: не так давно Арсен Захарян перебрался в испанский «Реал Сосьедад», Шимански ушел в турецкий «Фенербахче», Моро отправился в итальянскую «Болонью», а Москвичев пополнил ряды клуба «Торпедо Москва».

В текущем сезоне РПЛ «Динамо» выглядит в целом довольно неплохо и команда уже сотворила большое для себя событие, обыграв в гостях «Зенит» (3:2), мало кому это удается в последние годы. А по итогам 6 туров москвичи идут на 4 месте в таблице и имеют в активе 11 баллов, отставая всего на 3 очка от лидирующего «Краснодара».

В 5 туре им удалось обыграть одного из лидеров чемпионата последних сезонов ЦСКА (2:1), где проигрывая во встрече после первого тайма удалось забить в начале второго, а в конце игры и вырвать победу, где автором победного мяча стал Смолов, успешно реализовавший пенальти.

В последнем сыгранном матче была гостевая ничья с «Рубином» (2:2). Москвичи остались в меньшинстве, проигрывая в счете, но наши силы отыграться и даже выйти вперед, но потом упустили победу под самый свисток об окончании матча, когда казанцы сравняли счет.

В текущем кубковом розыгрыше дела тоже идут неплохо и команда располагается на 2 месте в группе, имея 4 балла в активе. Первый тур для «Динамо» закончился поражением в серии пенальти от «Пари НН» (3:4), после счета (1:1) в основное время игры, и тем самым они заработали себе в копилку 1 балл.

А во 2 туре удалось обыграть в напряженном матче «Краснодар» (4:3). В этой встрече Грулев отметился голевым дублем, а победный гол на свой счет записал Захарян, забывший свой мяч на 96 минуте встречи ударом со штрафного.

Результаты «Динамо» Москва в 5 последних сыгранных матчах:

26.08.23 «Рубин» — «Динамо» Москва 2:2;

19.08.23 «Динамо» Москва — ЦСКА 2 :1;

— ЦСКА :1; 13.08.23 «Динамо» Москва — «Балтика» 2 :0;

09.08.23 «Динамо» Москва — «Краснодар» 4 :3;

— «Краснодар» :3; 06.08.23 «Зенит» — «Динамо» Москва 2:3.

Интересные статические факты «Динамо» Москва:

В 7 последних матчах команда не проигрывает в основное время;

Последний гостевой матч был ничейным;

В 2 последних встречах «динамовцев» забивают обе команды;

В 2 последних матчах было забито обеими командами 3 и более мяча;

В 6 последних играх в качестве гостей команда отличалась и при этом не проигрывала;

За последние сыгранных 6 матчей команда в среднем забивает 3 гола за игру;

В 13 последних играх команда забивает.

Спартак – Динамо: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 207 очных матчей. 79 из них были победными для «Спартака», а у «Динамо» было в активе 57 побед. А 71 поединок закончился ничейным результатом.

«Спартак» в этих матчах забивал в среднем 1.42 гола (294 мяча), а «Динамо» 1.25 (259 мячей).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (7:1), такое удавалось обеим командам в истории их очных игр.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

08.04.23 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» (3:3).

20.08.22 «Динамо Москва» – «Спартак Москва» ( 1 :0).

– «Спартак Москва» ( :0). 29.05.22 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» ( 2 :1).

– «Динамо Москва» ( :1). 06.03.22 «Динамо Москва» – «Спартак Москва» (0: 2 ).

(0: ). 16.10.21 «Динамо Москва» – «Спартак Москва» (2:2)

«Динамовцы»лишь 1 раз за последние 6 очных матчей побеждали, при этом трижды были сильнее «красно-белые». А последний матч «Спартака» в качестве хозяев был ничейным.

В 3 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу. И в 3 из 5 матчах было забито 3 гола и более.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Спартак – Динамо

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Спартак». Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Спартака» — 2.00;

Ничья — 3.84;

Победа «Динамо» — 3.54;

X2 — 1.80;

Ф1 (0) — 1.50;

Ф2 (0) — 2.63;

Ф2 (1) — 1.48;

Ф1 (-1) — 2.70;

ТБ (2,5) — 1.51;

ТМ (2,5) — 2.60;

ОЗ (да) — 1.52;

ОЗ (нет) — 2.56.

«Динамо» начали сезон не лучшим образом, где в первых трех матчах сезона (2 в РПЛ и в 1 кубковом) не удалось одержать викторию, но потом смогли оправиться и выдать хорошую серию из побед, при этом показывая хорошую атакующую игру. «Спартак» наоборот, сезон начал мощно, выиграв 3 матча РПЛ и 2 в Кубке России, но в последних 3 матчах его будто подменили и лишь 1 набранное очко в них. Все же считаю, что у «Динамо» больше шансов на победу в этой встрече, но вероятнее всего и будет ничейный счет. Поэтому хорошая ставка здесь будет на то, что гости не проиграют, тем более что за это дают шикарный кэф — 1.80. Можно взять и Ф2 (1) с подстраховкой ставки на случай проигрыша гостей в 1 мяч, за это дают тоже неплохой кэф 1.48.

Обе команды демонстрируют не лучшую игру в обороне, достаточно пропуская в последних встречах, при этом и забивают прилично. Здесь можно и зарядить на то, что обе команды забьют, за коэффициент 1.52.

Где смотреть матч Спартак – Динамо

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