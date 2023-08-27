Хавбек «Спартака» Литвинов интересен «Торино»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов привлек внимание «Торино».

По данным Metaratings.ru, 22-летний хавбек, также играющий в центре обороны, находится в списке интересов « ».

Официальных предложений по футболисту пока не поступало, но были контакты на предмет рассмотрения возможного трансфера Литвинова в туринский клуб.

Контракт Литвинова со « » действует до 30 июня 2026 года. В этом сезоне провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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