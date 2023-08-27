Хавбек «Спартака» Литвинов интересен «Торино»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов привлек внимание «Торино».
По данным Metaratings.ru, 22-летний хавбек, также играющий в центре обороны, находится в списке интересов «Торино».
Официальных предложений по футболисту пока не поступало, но были контакты на предмет рассмотрения возможного трансфера Литвинова в туринский клуб.
Контракт Литвинова со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года. В этом сезоне Руслан провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
вопрос о Россия-Европа
В чём заключается Ваш сарказм, непонятно.