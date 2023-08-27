Хавбек «Спартака» Литвинов интересен «Торино»

Теги Спартак Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Руслан Литвинов Футбол

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов привлек внимание «Торино».

По данным Metaratings.ru, 22-летний хавбек, также играющий в центре обороны, находится в списке интересов «Торино».

Официальных предложений по футболисту пока не поступало, но были контакты на предмет рассмотрения возможного трансфера Литвинова в туринский клуб.

Контракт Литвинова со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года. В этом сезоне Руслан провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 

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54 комментария

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sokur66@yandex.ru
Это все хорошо конечно, а Миранчуком они там не интересуются случайно? Сгниет ведь на лавке у Гасперини Лёша(
+60
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+58
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pav11k
Самим нужен, но лучше ехать, пока есть шанс. Вернуться успеет
+37
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+36
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Алексей Ильин
Ответ sokur66@yandex.ru
Это все хорошо конечно, а Миранчуком они там не интересуются случайно? Сгниет ведь на лавке у Гасперини Лёша(
Его пока даже к лавке не допустили :/
+23
-2
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Bartez1986
Руслан, конечно, нужен Спартаку, но если есть шанс уехать, то пользоваться им надо
+12
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Артем Гладских
Ответ sokur66@yandex.ru
Это все хорошо конечно, а Миранчуком они там не интересуются случайно? Сгниет ведь на лавке у Гасперини Лёша(
ага... Лёше нужен новый клуб для практики...(
+6
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+5
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Виталий Попов
Ответ Спартак сила
как Малков и Кузя?
тут не в спартаке или зените дело.
вопрос о Россия-Европа
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Алексей Иванов
Литвинов нужен Спартаку!!!
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Spartakus1984
Жалко.2 года ему еще самому хорошо бы поиграть в РПЛ-окрепнуть и Спартаку помочь.
+2
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
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самим нужен
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natetinain
Ответ Иван Иванов
Да не нужен он Спартаку. Спартаку нужна чистка. Избавляться от балласта... И приобретать поистинне классных молодых игроков
ивана иванова что ли? ивана прикупят, конечно. а еще пару фамилий можешь назвать таких же классных?
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nikolakovalenko@mail.ru
А Спартаку я смотрю он уже не сильно интересен, потому будем за десятки миллионов покупать за границей на эту позицию.
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Ol Iva
Ответ Спартак сила
как Малков и Кузя?
Малком за 60 млн "убежал", а Кузя свободным агентом ради европейского опыта, о котором давно мечтал.
В чём заключается Ваш сарказм, непонятно.
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Сергей Жиронкин
не хрена там делать Спартак надо тянуть.
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sokur66@yandex.ru
Ответ Алексей Ильин
Его пока даже к лавке не допустили :/
Да вообще жопа, и Торино не чешется . Хотя если бы они бы там в итоге вместе с Литвиновым оказались было бы очень интересно посмотреть
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kk.abb
Возраст самый подходящий, чтобы ехать. С каждым годом шансов стать хорошим футболистом по европейским меркам будет всё меньше.
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Павел Борисович
Всяког дерьма,Индейцев и Негров понакупили,а Зиньковского ,Литвинова,Чернова и ДР в запасе маринуют,нахр такой тренер нужен!
+2
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Alexander Prokofyev
Милан раскатал вчера этот туринский детсад 4-1
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ApXuMaHqPuT
Ответ Spartakus1984
Жалко.2 года ему еще самому хорошо бы поиграть в РПЛ-окрепнуть и Спартаку помочь.
Ему 22 года, куда там "крепнуть"? Да и говоря откровенно, нефиг делать в этой РПЛ - в Италии его хоть обороняться научат, на рыжего надежды нет.
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Verhovn
Ахаха. Это нас троллят🤣
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
в последнее время чаще стали интересоваться игроками из Рпл
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Честный контроль
Беги, Литвинов, беги!
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Alexander Prokofyev
Ответ Миндовг
Ну да. А Свиновым Бавария интересуется вместо Нойера.
За Баварию же играл Швайн штайгер. Ну может, и Свинов заиграет
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Victor Pavlovuch
Ответ Павел Борисович
Всяког дерьма,Индейцев и Негров понакупили,а Зиньковского ,Литвинова,Чернова и ДР в запасе маринуют,нахр такой тренер нужен!
Ща чем такие игроки нужны! Вот в чем вопрос !
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Усатый КозлоБык ©
Давай Рус!!! Жги!!!
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Grey555
Распиарили, чтобы звездой считали, теперь можно и заработать на нем)))
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