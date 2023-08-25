Гендиректор «Спартака» о 6 игроках клуба в сборной России: «Рады. Оставаться одним из базовых клубов сборной – наша осознанная стратегия»
«Спартак» намерен оставаться одним из базовых клубов сборной России.
Об этом заявил гендиректор красно-белых Олег Малышев, комментирую вызов игроков клуба в национальную команду.
24 августа был опубликован расширенный состав команды России на сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. В него вошли шесть футболистов «Спартака»: защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Александр Соболев.
«Конечно, мы рады. Это наша осознанная стратегия – продолжать развивать в составе российских игроков и оставаться одним из базовых клубов сборной», – сказал Малышев.
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