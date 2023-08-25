Гендиректор «Спартака» о 6 игроках клуба в сборной России: «Рады. Оставаться одним из базовых клубов сборной – наша осознанная стратегия»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Георгий Джикия Антон Зиньковский Александр Соболев ТАСС Даниил Хлусевич Руслан Литвинов Даниил Денисов Олег Малышев Футбол

«Спартак» намерен оставаться одним из базовых клубов сборной России.

Об этом заявил гендиректор красно-белых Олег Малышев, комментирую вызов игроков клуба в национальную команду.

24 августа был опубликован расширенный состав команды России на сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. В него вошли шесть футболистов «Спартака»: защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Александр Соболев.

«Конечно, мы рады. Это наша осознанная стратегия – продолжать развивать в составе российских игроков и оставаться одним из базовых клубов сборной», – сказал Малышев.

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6 комментариев

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Георгий Кузьминых
Скорее не стратегия, а экономия бюджетных средств. Сбор ведь в Новогорске
+1
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ОФутболе ТВ
так то футболистов Локомотива тоже 6
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Александр Александрович
Осознанная стратегия .. какое богатое словосочетание
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Вячеслав Припузов
Вперёд Спартак и в сборной России тоже!
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Атакующий Юран
Самое интересное что вся оборона в сборе 🤭
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Злодей Спб
Если хотя бы один из шести вернётся со сборов с травмой - КБ-гендир переобуется моментально. Это уже будет заговор против спартака, что столько КБ игроков вызвали, а из Зенита только трёх.
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