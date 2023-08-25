Гендиректор «Спартака» о 6 игроках клуба в сборной России: «Рады. Оставаться одним из базовых клубов сборной – наша осознанная стратегия»

«Спартак» намерен оставаться одним из базовых клубов сборной России.

Об этом заявил гендиректор красно-белых , комментирую вызов игроков клуба в национальную команду.

24 августа был опубликован расширенный состав команды России на сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. В него вошли шесть футболистов « »: защитники , , Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский и нападающий .

«Конечно, мы рады. Это наша осознанная стратегия – продолжать развивать в составе российских игроков и оставаться одним из базовых клубов сборной», – сказал Малышев.

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