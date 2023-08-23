Агент Головина считает, что россиянам надо ехать в лиги топ-5: «Это уровень, где играют сильнейшие»

Агент Александра Головина считает, что российским игрокам стоит уезжать в топ-лиги.

– Головин с «Монако» начал новый сезон с двух побед. Какие у Александра впечатления от работы с Адольфом Хюттером?

– Саша, конечно, рад, что команда выиграла в двух стартовых матчах. Сейчас он усердно готовится к следующему матчу с «Нантом». Впечатления от работы с Адольфо Хюттером только положительные.

– Теперь у нас помимо Головина и Миранчука в европейских топ-5 лигах будут выступать Кузяев и Захарян. Насколько это хорошая тенденция и нужно ли остальным россиянам стремиться выбраться из РПЛ в Европу?

– Обязательно нужно. Это хорошая тенденция, потому что и Ла Лига, и Лига 1 – это ведущие европейские чемпионаты, это тот уровень, где играют сильнейшие, где можно постоянно прогрессировать. Ребятам хочется пожелать удачи и раскрыться в новых клубах, – сказал Александр Клюев.

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