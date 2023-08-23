Агент Головина считает, что россиянам надо ехать в лиги топ-5: «Это уровень, где играют сильнейшие»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Клюев Далер Кузяев Алексей Миранчук Александр Головин агенты Арсен Захарян Футбол

Агент Александра Головина считает, что российским игрокам стоит уезжать в топ-лиги.

– Головин с «Монако» начал новый сезон с двух побед. Какие у Александра впечатления от работы с Адольфом Хюттером?

– Саша, конечно, рад, что команда выиграла в двух стартовых матчах. Сейчас он усердно готовится к следующему матчу с «Нантом». Впечатления от работы с Адольфо Хюттером только положительные.

– Теперь у нас помимо Головина и Миранчука в европейских топ-5 лигах будут выступать Кузяев и Захарян. Насколько это хорошая тенденция и нужно ли остальным россиянам стремиться выбраться из РПЛ в Европу?

– Обязательно нужно. Это хорошая тенденция, потому что и Ла Лига, и Лига 1 – это ведущие европейские чемпионаты, это тот уровень, где играют сильнейшие, где можно постоянно прогрессировать. Ребятам хочется пожелать удачи и раскрыться в новых клубах, – сказал Александр Клюев.

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10 комментариев

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dimamak10
Может быть бохум Клермон Эмполи и алавес не против были пригласить наших сильных игроков, но вот только придется пойти на снижение зп, а то и в 2 раза и вряд ли они на это пойдут
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Пикачу82
Ответ Артём Амирджанян
Так Франция же не входит в Топ-5, там Нидерланды
Глупости
+2
-1
+1
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Mark Safa
Ответ Клирик
Л- логика! Только Головины кончились, ехать некому.
Кончились Головины, поехали Захаряны🤣
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damondiamond
согласен с ним, да и я думаю, что футболисты с ним согласны, жаль, что никто не приглашает их, а так надо ехать, точно
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Клирик
Л- логика!
Только Головины кончились, ехать некому.
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Александр Александрович
А агент разбирается в своём ремесле ) может ещё подскажет где искать и как ковать эти бесценные кадры для топ-5
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Пикачу82
Уровень где играют сильнейшие это Саудовская Аравия
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