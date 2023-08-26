Тен Хаг об игре «МЮ» против «Тоттенхэма»: «Неприемлемо. Игроки не бежали и не делали свою работу»

Эрик тен Хаг считает действия игроков «МЮ» в игре с «Тоттенхэмом» непозволительными.

«Дело не в полузащите, а в обороне и атаке. Вот почему мы были так открыты.

Они не бежали. Или бежали, но в неправильный момент, когда уже было слишком поздно. Особенно это касается игроков атаки, которые не возвращались.

В ходе первых 35 минут мы были так хороши, полностью доминировали. Мы должны были забить как минимум один раз, но я думаю, что мы заслужили два мяча. « » не было, а потом ситуация изменилась.

Игроки «МЮ» отвлеклись и больше уже не выполняли свою работу. К игрокам «Манчестер Юнайтед» и всей команде предъявляются требования. Я не привык видеть такое от этой команды, потому что они всегда их выполняют. Этого должны ждать болельщики, а мы, тренеры, должны этого требовать.

Я сказал игрокам, что это неприемлемо. Мы должны работать всей командой, действовать сплоченно. Каждый игрок обязан брать на себя ответственность. Нам нужны ответственные игроки.

Мы в одной лодке. Я тоже несу за это ответственность. Мы должны осознать, что в первых двух матчах были недостаточно хорошо, но все-таки выиграли один из них. Из второго можно извлечь позитив. Если мы сделаем правильные выводы, то будем выигрывать. Это произойдет, если каждый будет делать свою работу», – сказал тен Хаг.

Сегодня « » дома сыграет с «Ноттингем Форест». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 17:00 по московскому времени.

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