Тен Хаг об игре «МЮ» против «Тоттенхэма»: «Неприемлемо. Игроки не бежали и не делали свою работу»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает действия игроков «МЮ» в игре с «Тоттенхэмом» непозволительными.

«Дело не в полузащите, а в обороне и атаке. Вот почему мы были так открыты.

Они не бежали. Или бежали, но в неправильный момент, когда уже было слишком поздно. Особенно это касается игроков атаки, которые не возвращались.

В ходе первых 35 минут мы были так хороши, полностью доминировали. Мы должны были забить как минимум один раз, но я думаю, что мы заслужили два мяча. «Тоттенхэма» не было, а потом ситуация изменилась.

Игроки «МЮ» отвлеклись и больше уже не выполняли свою работу. К игрокам «Манчестер Юнайтед» и всей команде предъявляются требования. Я не привык видеть такое от этой команды, потому что они всегда их выполняют. Этого должны ждать болельщики, а мы, тренеры, должны этого требовать.

Я сказал игрокам, что это неприемлемо. Мы должны работать всей командой, действовать сплоченно. Каждый игрок обязан брать на себя ответственность. Нам нужны ответственные игроки. 

Мы в одной лодке. Я тоже несу за это ответственность. Мы должны осознать, что в первых двух матчах были недостаточно хорошо, но все-таки выиграли один из них. Из второго можно извлечь позитив. Если мы сделаем правильные выводы, то будем выигрывать. Это произойдет, если каждый будет делать свою работу», – сказал тен Хаг.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Ноттингем Форест». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 17:00 по московскому времени.

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12 комментариев

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Мирзоанис Якубов
О, вот теперь ты говоришь об этом? А чего ж сразу после матча по делу не говорил, а уповал на неназначенный пенальти?
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Любезный Коссутий
напишу очередную банальность, что игра длится 90 (а сейчас уже больше) минут, а МЮ играл от силы 30-35.

тут еще вопрос к составителям чудесного предсезонного тура, из которого все вернулись полностью выдохшимися.
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Аморалинни
ХАХАХАХАХААХХАХХАХ
А ты для чего нужен? С серьезным лицом стоять на бровке и чето в блокнот записывать?))
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Spaten
Давай Эрик покажи Ноттингему кто шериф в доме
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Anton Lisin
Фланги не работают, Гарначо звезду поймал, Маунт до ноября слег, Антони походу может путь Гринвуда повторить, говорят там в Бразилии против него стопроцентное дело. А если при всем этом еще и Санчо на лавке сидит, то страшно в какой он форме. В общем это очередной слитый сезон, не удивлюсь, если сегодня с Ноттингемом еле как 1 заколупают. Сперва с обороной мучались, но с голами проблем не было, а теперь в обороне порядок, но зато все разучились забивать.
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de-fussball
Семь бед, один ответ: аренда в Томь
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