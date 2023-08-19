«МЮ» проиграл «Тоттенхэму» впервые за 6 матчей – в 2020-м было 1:6

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» впервые за 6 матчей.

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «шпорам» на выезде со счетом 0:2.

До этого было 4 победы у «МЮ» и ничья.

Последний раз до этого «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Тоттенхэму» в октябре 2020 года – 1:6.

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61 комментарий

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Ложный Латераль
Мне больше интересна реакция Онаны на автогол от Мартинеса. Где же тот альфач, который "напихал" Магвайеру в обычном товарняке? Или друзьям с Аякса можно плохо играть в обороне?
+46
-4
+42
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noti22
Да когда уже из МЮ уберут этого Криштиану? всё тянет и тянет великого Тен Хага на дно
+64
-23
+41
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Fona
Еще пара вингеров за 100 миллионов и лысый возьмет требл
+18
-1
+17
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Isa Babaev
Ну ЭТХ очевидно физрук, с момента назначения никакого улучшения нет в игре
+21
-7
+14
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Усатая Козляра
Если МЮ решит сменить тренера, что делать следующему тренеру со всем этим шлаком, который накупил Тен Хааг на пол миллиарда?!
+15
-3
+12
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King_X
Ответ noti22
Да когда уже из МЮ уберут этого Криштиану? всё тянет и тянет великого Тен Хага на дно
Теперь новое - Магуайер)) ЭТХ верит в него, но оставляет вне заявки лицемер

Ну нужно ещё трансферов на 100+
+11
-2
+9
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scanner c
Ответ Fona
Еще пара вингеров за 100 миллионов и лысый возьмет требл
тут нужно уточнить что вингеры должны быть с эрдевизи
+9
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mr.snooker
Физрука нужно было снимать после 6 и 7 мячей от Ливера и Сити
+10
-3
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Alex Rhea
Абсолютно прав был во всём Криштиану, ч.т.д.
+12
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Голубая Эскадра
МЮ разочаровывает, первая игра отскок, сегодня вообще без шансов. Возможный пенальти мог бы изменить игру, но это уже совсем другая история…
+6
0
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Старик Стариканов
Верните Рангника
+6
-1
+5
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neolol0
Сколько смотрю, а так и не понял, за что МЮ почти 100 лямов отдали. Какой-то фристайлер бегает по флангу с нулём идей что делать дальше в этой жизни.
+3
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Аморалинни
Дайте 7Хагу поработать! Нужно купить ему его футболистов, дать время и, может быть, он всё-таки принесет МЮ недостающую еврочашку - Лигу Конференций
+6
-3
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arspurs9
Ответ Ложный Латераль
Мне больше интересна реакция Онаны на автогол от Мартинеса. Где же тот альфач, который "напихал" Магвайеру в обычном товарняке? Или друзьям с Аякса можно плохо играть в обороне?
Этого я тоже не понял. На Мага орали за все что можно, на остальных даже голос не повышают.
+4
-1
+3
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neolol0
Ответ Виталий Ан
Это самый слабый МЮ за 20+ лет что я смотрю футбол. Тен Хряк просто дно. Такими темпами и в ЛЕ не попадут. Соперники выглядят куда интереснее и сильней. Даже слабый Тоттенхэм без лидера, смотрелся на голову лучше. Что за бей беги? Он точно тренер?
Если это слабый Тоттенхэм, то я даже не знаю. Понятно, что пока тактика не наиграна, но прогресс есть, два гола сделаны
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Безумный Макс
Ответ Дядя ТУРА
ЗАХАРЯНА ОБЪЯВИЛИ!!! УРА
только армянам это интересно и важно мне кажется)
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хавбек+
уле второй обновляет рекорды
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Supreme Allah
Ответ Isa Babaev
Ну ЭТХ очевидно физрук, с момента назначения никакого улучшения нет в игре
Ага, до первой победы . Только недавно его восхваляла , теперь опять физрук.
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Виталий Ан
Это самый слабый МЮ за 20+ лет что я смотрю футбол. Тен Хряк просто дно. Такими темпами и в ЛЕ не попадут. Соперники выглядят куда интереснее и сильней. Даже слабый Тоттенхэм без лидера, смотрелся на голову лучше. Что за бей беги? Он точно тренер?
+6
-4
+2
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Уставший Фергюсон
Я устал.
Все устали. Игры нет, но ты держись.
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deadjoker
Маунт тащит команду :)))
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Роман
Ответ noti22
Да когда уже из МЮ уберут этого Криштиану? всё тянет и тянет великого Тен Хага на дно
Так Роналду и виноват. Развалил МЮ по мнению юзеров местных. А они врать то не будут.
И клуб будет еще лет 5 брыкаться как Юве.
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Андрей Алешин
Еще один рекорд Тен Хааааагаа. Топ тренер , убрал из команды тянущего на дно игрока и наконец-то все пошло как по маслу!👍👍👍👍👍👏👏👏👏
P.S. интересно на каком месте маню окажется по итогу сезона)
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U
Футбол Тен Хага пока ужасен просто.
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Today I feel Qatari
Мне уже можно приходить за извинениями от тенхаговеров минусовавших меня всю предсезонку или еще рано? :)
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