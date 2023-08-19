«МЮ» проиграл «Тоттенхэму» впервые за 6 матчей – в 2020-м было 1:6
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» впервые за 6 матчей.
Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «шпорам» на выезде со счетом 0:2.
До этого было 4 победы у «МЮ» и ничья.
Последний раз до этого «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Тоттенхэму» в октябре 2020 года – 1:6.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Ну нужно ещё трансферов на 100+
И клуб будет еще лет 5 брыкаться как Юве.
P.S. интересно на каком месте маню окажется по итогу сезона)