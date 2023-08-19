«МЮ» проиграл «Тоттенхэму» впервые за 6 матчей – в 2020-м было 1:6

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» впервые за 6 матчей.

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «шпорам» на выезде со счетом 0:2.

До этого было 4 победы у «МЮ» и ничья.

Последний раз до этого «Манчестер Юнайтед» проигрывал «Тоттенхэму» в октябре 2020 года – 1:6.

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