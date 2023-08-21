Джейми Каррагер: «У «МЮ» большие проблемы в полузащите. «Вулвс» и «Тоттенхэм» проходили прямо через ее центр. Каземиро очень плохо начал сезон»

Джейми Каррагер раскритиковал полузащиту «МЮ» после игры с «Тоттенхэмом» (0:2).

«Думаю, у них большие проблемы в полузащите. Она неправильно организована, есть несколько ошибок. То, что тренер просит их делать, не соответствует подбору игроков.

Маунт в этот раз играл чуть глубже, чем в понедельник, пытаясь, наверное, помочь . Но я говорю о том, что мне не нравится организация игры, из-за того, что тренер использует персональную опеку.

оторван от остальных, а Каземиро остается в уязвимой позиции в центре поля и не справляется. Мэддисон убегает ему за спину и выходит на четверку защитников.

Можно говорить об организации полузащиты, но все дело в Каземиро. Он принимает решение сместиться, когда должен оставаться на месте, и его легко проходят. Мэддисон – техничный игрок, но не очень быстрый, а тут ему слишком легко. Он проходит прямо через сердце полузащиты «МЮ».

Мы говорим о том, что Каземиро остается в уязвимой позиции, а этого нельзя допускать ни на каком уровне – тем более когда речь о таком опытном и умелом игроке. Он очень плохо начал сезон. Я бы всерьез забеспокоился насчет него и того, как организована полузащита « ».

И посмотрите на показатели и Бруну и то, как легко «Вулвс» и « » проходили прямо через центр полузащиты. Я не уверен, что можно использовать такую среднюю линию, если «МЮ» хочет провести сезон так, как задумал», – заявил экс-защитник «Ливерпуля».

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