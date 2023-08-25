«Челси» готов отпустить Лукаку в аренду – до этого его хотели продать. Ромелу передумал переходить в «Юве», «Рома» – возможный вариант
«Челси» готов отдать Ромелу Лукаку в аренду.
Как пишет The Athletic, все лето лондонцы работали над продажей, но теперь они готовы отдать его в аренду – при условии, что она будет включать обязательство выкупа или за нее заплатят значительную сумму.
Лукаку интересуются «Ювентус», «Рома» и клубы из Саудовской Аравии.
По информации The Telegraph, бельгиец передумал переходить в «Ювентус». Ожидается, что 30-летний игрок перейдет в «Рому» на правах аренды, однако итальянский клуб не хочет включать в сделку условие обязательного выкупа.
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