«Челси» готов отпустить Лукаку в аренду – до этого его хотели продать. Ромелу передумал переходить в «Юве», «Рома» – возможный вариант

«Челси» готов отдать Ромелу Лукаку в аренду.

Как пишет The Athletic, все лето лондонцы работали над продажей, но теперь они готовы отдать его в аренду – при условии, что она будет включать обязательство выкупа или за нее заплатят значительную сумму.

интересуются «Ювентус», «Рома» и клубы из Саудовской Аравии.

По информации The Telegraph, бельгиец передумал переходить в «Ювентус». Ожидается, что 30-летний игрок перейдет в «Рому» на правах аренды, однако итальянский клуб не хочет включать в сделку условие обязательного выкупа.

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