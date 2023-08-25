«Челси» готов отпустить Лукаку в аренду – до этого его хотели продать. Ромелу передумал переходить в «Юве», «Рома» – возможный вариант

Теги Рома Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

«Челси» готов отдать Ромелу Лукаку в аренду.

Как пишет The Athletic, все лето лондонцы работали над продажей, но теперь они готовы отдать его в аренду – при условии, что она будет включать  обязательство выкупа или за нее заплатят значительную сумму. 

Лукаку интересуются «Ювентус», «Рома» и клубы из Саудовской Аравии.

По информации The Telegraph, бельгиец передумал переходить в «Ювентус». Ожидается, что 30-летний игрок перейдет в «Рому» на правах аренды, однако итальянский клуб не хочет включать в сделку условие обязательного выкупа.

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21 комментарий

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pit4er
Считай, два места в раздевалке освободится
+6
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Никита Гарин
Превратился просто в обузу для всех. Головы на плечах нет, искал то выгоду, то бегал за тренером. По итогу в 30 не нужен ни Челси, ни Юве и уже, тем более, Интеру
+5
0
+5
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Лёха Жданчик
120млн евро как будто сожгли)) и то от сгорания хоть какое-то время тепло иходит и хоть какая-то польза)
+3
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Aktan
Паразит
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Олег910
На свалку в пустыню. Для серьезной команды он вреден уже.
+1
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Кулёс
По стопам адебайора в маргариновый?)
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Кирилл.С-Пб
Бедный негритенок. Выставите его на Авито в конце концов
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bykostya22
Пожалуйста, выбери Рому!
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CTPEKO3ETC
К арабам его, он пропукал свою карьеру
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llolishe
Топаря Ди Фофану слили в Унион
Казадеи, который феерил в сборной в Лестер
И сейчас удивляются игре Мудриков🤣
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llolishe
Учитывая что у Челси нет центр напа сверхлогично(нет) 🤣🤣🤣🤣
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Азатполат Новуров
Можно было Ювентусу взять в аренду, но если бы Ювентус играл в лч
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Т Марк
Новый сериал Трехногий атлет и его интриги.
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Эдуард Храпач
передумал? значит очень хочет, но хочет сто бы Юве позвонил первым)))
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majestic1980
Ответ Ima Badsanta
МоОбсцаковский о Лукаку: «Я хотел его, но не в аренду. Было сложно»
В гражданском кодексе есть такая разновидность договора аренды как лизинг
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Кулёс
Ответ Никита Гарин
Превратился просто в обузу для всех. Головы на плечах нет, искал то выгоду, то бегал за тренером. По итогу в 30 не нужен ни Челси, ни Юве и уже, тем более, Интеру
Если не ошибаюсь в ситуации с прИнтером было - мальчик, ты пока в ч/енси посиди, а мы кого лучше поищем. Если не найдем - так и быть тебя заберем.
Кнш, он начал в дверь к юве стучать
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DolJun
Ответ pit4er
Считай, два места в раздевалке освободится
его туда и так никто не пускает)
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