«Барса», «ПСЖ» и «Рома» могут попробовать подписать Лукаку, если «Челси» согласится на аренду
«Рома» пытается подписать Ромелу Лукаку на правах аренды.
Римляне заинтересованы в аренде нападающего, но только без обязательного выкупа. При таком условии «Рома» готова платить бельгийцу всю зарплату.
На данный момент «синие» не намерены отдавать Лукаку в аренду и настаивают на продаже 30-летнего нападающего, в частности, в Саудовскую Аравию.
Если же «Челси» согласится отпустить Ромелу в аренду, то конкуренцию «Роме» могут составить «Барселона» и «ПСЖ», утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Форвард провел 37 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.
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Вот только что смотрел обзор прошлогоднего матча Барсы и Баварии, какое же полено было в тех матчах Лева, а щас он еще хуже.
Левандовски это тот тип напающих, которым нужно 10 голевых моментов, из которых он от силы забьет 2 гола.
В Баварии все эти Гнабри, Команы и Киммихи играли на него и столько моментов порол этот тип, это вообще жесть.
А в Барсе он якобы должен опускаться в центр за мячом, ну да старпер Левандовски будет плеймейкером. Купите уже любого напающего, условного Вернера или Абрахама. Не могу видеть это польское чудо