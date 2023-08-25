«Барса», «ПСЖ» и «Рома» могут попробовать подписать Лукаку, если «Челси» согласится на аренду

«Рома» пытается подписать Ромелу Лукаку на правах аренды.

Римляне заинтересованы в аренде нападающего, но только без обязательного выкупа. При таком условии « » готова платить бельгийцу всю зарплату.

На данный момент «синие» не намерены отдавать Лукаку в аренду и настаивают на продаже 30-летнего нападающего, в частности, в Саудовскую Аравию.

Если же « » согласится отпустить в аренду, то конкуренцию «Роме» могут составить « » и « », утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Форвард провел 37 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.

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