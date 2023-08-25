«Барса», «ПСЖ» и «Рома» могут попробовать подписать Лукаку, если «Челси» согласится на аренду

Теги ПСЖ Рома Челси премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

«Рома» пытается подписать Ромелу Лукаку на правах аренды.

Римляне заинтересованы в аренде нападающего, но только без обязательного выкупа. При таком условии «Рома» готова платить бельгийцу всю зарплату.

На данный момент «синие» не намерены отдавать Лукаку в аренду и настаивают на продаже 30-летнего нападающего, в частности, в Саудовскую Аравию.

Если же «Челси» согласится отпустить Ромелу в аренду, то конкуренцию «Роме» могут составить «Барселона» и «ПСЖ», утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Форвард провел 37 матчей и забил 14 голов во всех турнирах. 

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
med-a-lion
сложно представить лукаку в барсе, честно говоря. левандовский даже в текущей форме значительно лучше в подыгрыше и в прессинге, а идти сидеть на лавке ну вроде как глупо
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noti22
На Лукаку у Энрике я бы посмотрел, ПСЖ сможет установить антирекорд по забитым мячам в Лиге 1
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kassetchik
Ответ med-a-lion
сложно представить лукаку в барсе, честно говоря. левандовский даже в текущей форме значительно лучше в подыгрыше и в прессинге, а идти сидеть на лавке ну вроде как глупо
Скорее Реалу пригодился бы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Уж лучше Лукаку, чем кривногий Левандовски.
Вот только что смотрел обзор прошлогоднего матча Барсы и Баварии, какое же полено было в тех матчах Лева, а щас он еще хуже.
Левандовски это тот тип напающих, которым нужно 10 голевых моментов, из которых он от силы забьет 2 гола.
В Баварии все эти Гнабри, Команы и Киммихи играли на него и столько моментов порол этот тип, это вообще жесть.
А в Барсе он якобы должен опускаться в центр за мячом, ну да старпер Левандовски будет плеймейкером. Купите уже любого напающего, условного Вернера или Абрахама. Не могу видеть это польское чудо
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Васин
Лучший вариант Рома, но похоже сам Лукаку не горит желанием туда переходить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
darby crash
Лучшая шутка нового дня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kupezz
Ответ ArdaTuran
А мог бы сейчас быть в Интере и играть со знакомыми партнерами. Но далеко не умный Лукаку решил за спиной у Интера вести тайные переговоры с Ювентусом, который кинул Ромелу. Карма она такая, теперь либо сидеть в резерве челсюков, либо идти на понижение в ЖКХ, Барсу или Рома (все 3 клуба слабее Интера прямо сейчас).
С какого перепугу прямо сейчас Барса слабее Интера? В прошлом сезоне возможно так и было, так как в Барсе шла и до сих пор идёт перестройка (что не помешало выиграть чемпионат), а на данный момент сезон только начался, так что до встречи в ЛЧ и посмотрим кто кого вывезет.) P.S. Лукаку отличный, но не стабильный игрок, а как человек давно уже себя показал гниловатеньким балаболом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий