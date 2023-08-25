Боссы «Ромы» вылетели в Лондон для переговоров об аренде Лукаку. Они уверены, что договорятся с «Челси»

«Рома» официально начала переговоры об аренде форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, римляне связались с коллегами в Лондоне, чтобы обсудить цену аренды и распределение зарплаты бельгийца.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что руководство «Ромы» частным рейсом вылетело в Англию для проведения переговоров.

Боссы итальянского клуба абсолютны уверены в том, что достигнут соглашения с «синими».

Прошлый сезон провел в «Интере» и забил 10 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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