Боссы «Ромы» вылетели в Лондон для переговоров об аренде Лукаку. Они уверены, что договорятся с «Челси»
«Рома» официально начала переговоры об аренде форварда «Челси» Ромелу Лукаку.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, римляне связались с коллегами в Лондоне, чтобы обсудить цену аренды и распределение зарплаты бельгийца.
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что руководство «Ромы» частным рейсом вылетело в Англию для проведения переговоров.
Боссы итальянского клуба абсолютны уверены в том, что достигнут соглашения с «синими».
Прошлый сезон Лукаку провел в «Интере» и забил 10 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Ради того, что столько тупизма пишут тут про Лукаку и Рому, и Моуриньо.
Был шанс стать хотя бы локальной легендой Интера, но и тут он обделался.