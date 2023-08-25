Боссы «Ромы» вылетели в Лондон для переговоров об аренде Лукаку. Они уверены, что договорятся с «Челси»

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

«Рома» официально начала переговоры об аренде форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, римляне связались с коллегами в Лондоне, чтобы обсудить цену аренды и распределение зарплаты бельгийца.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что руководство «Ромы» частным рейсом вылетело в Англию для проведения переговоров.

Боссы итальянского клуба абсолютны уверены в том, что достигнут соглашения с «синими».

Прошлый сезон Лукаку провел в «Интере» и забил 10 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Барберис
Желаю Роме договорится и стать чемпионом с ним.

Ради того, что столько тупизма пишут тут про Лукаку и Рому, и Моуриньо.
+17
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Профессор из Кобхэма
Лукаку сказочный персонаж.
Был шанс стать хотя бы локальной легендой Интера, но и тут он обделался.
+7
-2
+5
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Direct free kick
Ответ Барберис
Желаю Роме договорится и стать чемпионом с ним. Ради того, что столько тупизма пишут тут про Лукаку и Рому, и Моуриньо.
Или ЛЕ забрать, для Ромы это успех уровня победы в ЛЧ
+4
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ViLLi
Ответ Jaxongir Shodiev
так там интер тоже непорядочно поступил
в каком месте?
+1
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Тухель
Да игроки Челси и в Милане и даже в Роме берут трофеи, может Шпорам хотя бы Хадсона-Одои взять вдруг прокатит.
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Махмуд Адылов
Азмун: 🥲🥲🥲
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noti22
Писали вроде, что Азмун перейдёт в Рому? Интересный путь у Сердара - от Рукаку до Лукаку
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Overkiller
Дзюбоэмулятор под Азмуна?)
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2RIN
Удачи боссам Ромы!
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Иван Лапин
Да дайте трубку жозе и отойдите в сторону. Лучшего переговорщика не найдёте.
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Кинглер
Абрахам, Белотти, Азмун, Лукаку. куда столько ЦН?
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Дзмітрый Фарботка
Если Моуриньо не попадет в четверку или не выиграет ЛЕ с составом, что у него есть + Лукаку, то можно уже уезжать в Аравию со спокойной душой.
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Born is the King
Неудивлюсь если л@&и из Челси подарят его в аренду. Там щас футбольные первоклашки , которых нужно разводить
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Молодой Волк2
Долой этого дрявого из перспективного проекта
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ZarvuR2020
Будет столба играть, как Дзюба
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Bobby Shmonka
Грановская развела Рому еврея на 120 млн евро, подписав бесполезное бревно Лукаку.
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onegin2007
Тем более Рим его дом)
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Jaxongir Shodiev
Ответ Профессор из Кобхэма
Лукаку сказочный персонаж. Был шанс стать хотя бы локальной легендой Интера, но и тут он обделался.
так там интер тоже непорядочно поступил
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Direct free kick
2,5 месяца великий Моуриньо просит форварда, пока что взяли только иранскую принцессу. Может сейчас хоть опального форварда заберут
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