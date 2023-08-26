Лукаку сообщил Моуринью о готовности перейти в «Рому». Форвард может прилететь в Рим до конца недели
Ромелу Лукаку обсудил с Жозе Моуринью трансфер в «Рому».
Как передает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, утром игрок созвонился с тренером и дал ему согласие на переход в римскую команду.
Calciomercato утверждает, что Тодд Боули и Дэн Фридкин, владельцы «Челси» и «Ромы» соответственно, провели встречу перед игрой «синих» против «Лутона» (3:0), и она завершилась позитивно. Сейчас обсуждается аренда бельгийца с правом выкупа, при которой итальянский клуб выплатит игроку 8,5 млн евро – лишь часть его зарплаты.
Завтра состоится последняя встреча, на которой стороны должны окончательно согласовать детали трансфера.
Утверждается, что римская полиция уже проинформирована о том, что ей, вероятно, придется усилить меры безопасности в одном из аэропортов в связи с возможным прибытием Лукаку в субботу или воскресенье.
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