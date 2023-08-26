Лукаку сообщил Моуринью о готовности перейти в «Рому». Форвард может прилететь в Рим до конца недели

Теги Рома Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Дэн Фридкин Тодд Боули Футбол

Ромелу Лукаку обсудил с Жозе Моуринью трансфер в «Рому».

Как передает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, утром игрок созвонился с тренером и дал ему согласие на переход в римскую команду.

Calciomercato утверждает, что Тодд Боули и Дэн Фридкин, владельцы «Челси» и «Ромы» соответственно, провели встречу перед игрой «синих» против «Лутона» (3:0), и она завершилась позитивно. Сейчас обсуждается аренда бельгийца с правом выкупа, при которой итальянский клуб выплатит игроку 8,5 млн евро – лишь часть его зарплаты.

Завтра состоится последняя встреча, на которой стороны должны окончательно согласовать детали трансфера.

Утверждается, что римская полиция уже проинформирована о том, что ей, вероятно, придется усилить меры безопасности в одном из аэропортов в связи с возможным прибытием Лукаку в субботу или воскресенье.

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12 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Шикарное усиление для Ромы. С Дибалой и Лукаку в атаке у Моуриньо может что-то получиться
+13
0
+13
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pit4er
Азмун тогда станет уникальным футболистом, который играл вместе и с Лукаку, и с Рукаку
+9
-2
+7
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Аморалинни
Ответ pit4er
Азмун тогда станет уникальным футболистом, который играл вместе и с Лукаку, и с Рукаку
Здравствуйте, вас приветствует агент фактчекинга.
Всесте с Рукаку и Лукаку в свое время успел поиграть Эйден Макгиди (Спартак/Эвертон)
Впредь не вводите в заблуждение простой народ
Всего доброго
+4
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+4
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Cruel Snake
Гоняют обладателя трёх ног по Европе
+5
-2
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Георгий Кузьминых
Мощное усиление будет. На позицию нападающего Беллоти или Лукаку
+1
0
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<~Inter~>
очередная аренда без выкупа и Челси ещё будет платить часть зарплаты
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Биограф Венгера
Сержант Лакака готов к бою
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S. A.
Ну и нападающие у Ромы: Абрахам, Белотти и Лукаку. Соревнование "кто меньше забьёт"
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Talgat Ergeshov
Ответ Cruel Snake
Гоняют обладателя трёх ног по Европе
по трем городам италии)))
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BaldFraud
Ответ pit4er
Азмун тогда станет уникальным футболистом, который играл вместе и с Лукаку, и с Рукаку
Может еще и тем, кого они оба это самое...
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pit4er
Ответ Аморалинни
Здравствуйте, вас приветствует агент фактчекинга. Всесте с Рукаку и Лукаку в свое время успел поиграть Эйден Макгиди (Спартак/Эвертон) Впредь не вводите в заблуждение простой народ Всего доброго
Ахах, спасибо, и правда!)
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