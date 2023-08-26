«Челси» требует 8-10 млн фунтов за аренду Лукаку и не намерен платить ему даже часть зарплаты

Названы условия, на которых «Челси» готов отдать Ромелу Лукаку в аренду.

Как пишет журналист The Telegraph Мэтт Лоу, сегодня утром представители «Челси» и «Ромы» встречаются, чтобы обсудить возможный переход .

В качестве платы за аренду лондонцы хотят получить 8-10 миллионов фунтов. Лукаку ради перехода придется снизить зарплату примерно до 7 миллионов фунтов в год, чтобы « » смогла полностью взять ее на себя. « » не собирается платить форварду, который сейчас находится в Бельгии.

Ранее сообщалось, что в «Челси» Лукаку зарабатывает около 10 млн фунтов в год.

Статистику 30-летнего форварда, который сообщил Жозе Моуринью, что готов перейти в «Рому», можно найти здесь.

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