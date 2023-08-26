«Челси» требует 8-10 млн фунтов за аренду Лукаку и не намерен платить ему даже часть зарплаты
Названы условия, на которых «Челси» готов отдать Ромелу Лукаку в аренду.
Как пишет журналист The Telegraph Мэтт Лоу, сегодня утром представители «Челси» и «Ромы» встречаются, чтобы обсудить возможный переход Ромелу.
В качестве платы за аренду лондонцы хотят получить 8-10 миллионов фунтов. Лукаку ради перехода придется снизить зарплату примерно до 7 миллионов фунтов в год, чтобы «Рома» смогла полностью взять ее на себя. «Челси» не собирается платить форварду, который сейчас находится в Бельгии.
Ранее сообщалось, что в «Челси» Лукаку зарабатывает около 10 млн фунтов в год.
Статистику 30-летнего форварда, который сообщил Жозе Моуринью, что готов перейти в «Рому», можно найти здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Но вроде как в этом сезоне по правилам количество аренд из одного клуба ограничено 7ью игроками (игроки академии не в счет - у Челси это Холл в Ньюкасл)
Считаем
1) Зиеш - Галатасарай
2) Кепа - Реал
3) Фофана - Унион
4) Анжело - Страсбург
5) Слонина - Эйпен
6) Касадеи - Лестер
7) Сантос - Ноттингем
Возникает логичный вопрос