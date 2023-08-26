«Челси» требует 8-10 млн фунтов за аренду Лукаку и не намерен платить ему даже часть зарплаты

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку деньги Футбол

Названы условия, на которых «Челси» готов отдать Ромелу Лукаку в аренду.

Как пишет журналист The Telegraph Мэтт Лоу, сегодня утром представители «Челси» и «Ромы» встречаются, чтобы обсудить возможный переход Ромелу.

В качестве платы за аренду лондонцы хотят получить 8-10 миллионов фунтов. Лукаку ради перехода придется снизить зарплату примерно до 7 миллионов фунтов в год, чтобы «Рома» смогла полностью взять ее на себя. «Челси» не собирается платить форварду, который сейчас находится в Бельгии.

Ранее сообщалось, что в «Челси» Лукаку зарабатывает около 10 млн фунтов в год.

Статистику 30-летнего форварда, который сообщил Жозе Моуринью, что готов перейти в «Рому», можно найти здесь.

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14 комментариев

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Акира_1
Ответ Аморалинни
Челам нужен нападающий, а они скидывают топ20 бомбардира АПЛ в истории)))
Лукаку отказался играть в Челси, Челси не хочет больше возиться с его капризами. Вот и все.
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Александр Колосов
Выгоднее в эскорт отдать
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Egresss
Такими темпами останется, походу, либо трехногому придется таки принимать предложение саудовцев
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Фалькао к нам не поедет ©
Я, конечно, не эксперт….
Но вроде как в этом сезоне по правилам количество аренд из одного клуба ограничено 7ью игроками (игроки академии не в счет - у Челси это Холл в Ньюкасл)
Считаем
1) Зиеш - Галатасарай
2) Кепа - Реал
3) Фофана - Унион
4) Анжело - Страсбург
5) Слонина - Эйпен
6) Касадеи - Лестер
7) Сантос - Ноттингем

Возникает логичный вопрос
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Аморалинни
Ответ Акира_1
Лукаку отказался играть в Челси, Челси не хочет больше возиться с его капризами. Вот и все.
Зато возятся со всякими чунгачангами за сотку👍
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bqf4gydtsb
Я понимаю что Челси хочешь все выжить из него,но мне кажется дороговато за игрока который тебе не нужен брать 10млн за сезон + не платить никакую часть зарплаты
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Аморалинни
Челам нужен нападающий, а они скидывают топ20 бомбардира АПЛ в истории)))
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Виталий Ан
Для Лукаку серия А отличный чемпионат. Уверен будет очень полезен Роме и Мауринью. Будет интересно. Лукаку очевидно очень мотивирован на борьбу.
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James2208
Ответ bqf4gydtsb
Я понимаю что Челси хочешь все выжить из него,но мне кажется дороговато за игрока который тебе не нужен брать 10млн за сезон + не платить никакую часть зарплаты
а что остаётся? кроме этого ? ведь он не собирается разорват контрак, на халяву получает 10 лям в год это даже стыдно . Челси нужно избавится от него что они и делают все возможные)
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6tspey7tb5
Ответ fcb812
Лакака и Азмун новая история любви из Рима
Тебе не жалко Азмуна?))))
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