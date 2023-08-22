Гендиректор «Ромы» прилетела в Лондон и может обсудить с «Челси» трансфер Лукаку

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

«Рома» может попытаться арендовать Ромелу Лукаку в ближайшие дни.

Как передает TuttoMercatoWeb со ссылками на La Gazzetta dello Sport и Il Tempo, генеральный директор римского клуба Лина Сулуку прибыла в Лондон, где может провести переговоры о переходе бельгийца.

Отмечается, что римляне могут себе позволить только аренду форварда, и лишь в том случае, если «синие» не смогут его продать в последние дни перед закрытием трансферного окна и согласятся платить игроку часть зарплаты.

Прошлый сезон Лукаку провел в «Интере» и забил 10 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Лукаку тренируется с молодежкой «Челси», он не разговаривал с Почеттино. У «синих» нет большого интереса к Влаховичу

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44 комментария

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Ответ Bobby Shmonka
Зачем он Роме,есть Абрахам.
Абрахам порвал кресты и выбыл на 7-9 месяцев, хорошо вы следите за командой.
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red hikkikomori
Может и в Манчестер заедет за Гринвудом)
Хотя женщине одной это опасно
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Хоть бы получилось!
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Bobby Shmonka
Ответ Любитель пожрать
Абрахам порвал кресты и выбыл на 7-9 месяцев, хорошо вы следите за командой.
Ужас конечно,не знал о степени серьезности его травмы.
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DolJun
Ответ llolishe
Как бывший тренер ТТХ не хочет чтобы у Челси был центр нап даже такой как Лукаку
ничего не понял, но очень интересно
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Andrey Yaroslavtsev
Главный целовальник эмблем.
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Акира_1
Ответ llolishe
Как бывший тренер ТТХ не хочет чтобы у Челси был центр нап даже такой как Лукаку
Он же не нап, а ЦЗ
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<~Inter~>
Ответ DolJun
интересно зачем это моуру
Абрахам в лучшем случае весной вернётся и в команде сейчас лишь один Белотти
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llolishe
Ответ DolJun
ничего не понял, но очень интересно
Мстит за что-то Челси походу
Чтобы у Челси центр напа небыло даже уровня нынешнего Лукаку
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боливийский старообрядец
Ответ DolJun
интересно зачем это моуру
Моур может устал ждать ренессанс Белотти, гарантированные 10-15 мячей бельгиец, если его правильно использовать, сможет забить. Но переговоры в духе, "если Лукаку совсем вам не нужен, и вы не сможете его продать" то мы готовы его взять за так.
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DolJun
Ответ llolishe
Мстит за что-то Челси походу Чтобы у Челси центр напа небыло даже уровня нынешнего Лукаку
мстит? ты точно понимаешь ситуацию между челси и лукаку?
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Three Days Grace
Ответ DolJun
интересно зачем это моуру
У Ромы всего один форвард сейчас - это Белотти.
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llolishe
Ответ DolJun
мстит? ты точно понимаешь ситуацию между челси и лукаку?
Моур мстит
А Лукаку уже вообще неважно где играть
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Акира_1
Ответ llolishe
Ну нынешнему Челси и ЦЗ не помешает
ЦЗ там достаточно, Челси нужен игрок в атаку.
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Акира_1
Ответ llolishe
Сами Ди Фофану отправили в Унион или куда
Думали Нкунку не сломается, но как обычно.
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Ход_Конём
Ответ боливийский старообрядец
Моур может устал ждать ренессанс Белотти, гарантированные 10-15 мячей бельгиец, если его правильно использовать, сможет забить. Но переговоры в духе, "если Лукаку совсем вам не нужен, и вы не сможете его продать" то мы готовы его взять за так.
Белотти, как стал основным, сразу дубль сделал в первом же матче. А ещё Сольбаккен может центра сыграть
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Lifar Skladchikov
Ответ Bobby Shmonka
Зачем он Роме,есть Абрахам.
Абрахам травмирован же
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Семён Жуйло
Челси не должны соглашаться. Опять какой-то итальянский развод - аренда вместо покупки, и еще часть зарплаты ему плаить. И не говорите мне - это лучше, чем он останется. Ничем это не лучше. Самое лучшее вбить ему в башку, что кроме Аравии для него места в футболе сейчас нет. Аравия решит все проблемы. И Челси, и личные проблемы Лукаку. Наймите ему двух психоаналитиков.
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