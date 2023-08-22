Гендиректор «Ромы» прилетела в Лондон и может обсудить с «Челси» трансфер Лукаку

«Рома» может попытаться арендовать Ромелу Лукаку в ближайшие дни.

Как передает TuttoMercatoWeb со ссылками на La Gazzetta dello Sport и Il Tempo, генеральный директор римского клуба Лина Сулуку прибыла в Лондон, где может провести переговоры о переходе бельгийца.

Отмечается, что римляне могут себе позволить только аренду форварда, и лишь в том случае, если «синие» не смогут его продать в последние дни перед закрытием трансферного окна и согласятся платить игроку часть зарплаты.

Прошлый сезон Лукаку провел в «Интере» и забил 10 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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