«Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» близки к договоренности по трансферу Софьяна Амрабата.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, клубы приближаются к договоренности о трансфере опорного полузащитника за 25 миллионов евро и бонусы. Ожидается, что сделку закроют в скором времени.

Зимой интерес к игроку проявляла «Барселона». с удовольствием перешел бы в этот клуб, но президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо заблокировал сделку. Этим летом противостоять желанию Софьяна перейти в топ-клуб « » уже не смогла.

Из-за предстоящего трансфера Амрабат не полетит в Белград на предсезонный матч против «Црвены Звезды», который состоится 26 июля.

Статистику 26-летнего полузащитника сборной Марокко можно изучить здесь.