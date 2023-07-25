«МЮ» близок к покупке Амрабата за 25 млн евро и бонусы. Сделку скоро закроют (GdS)
«Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» близки к договоренности по трансферу Софьяна Амрабата.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, клубы приближаются к договоренности о трансфере опорного полузащитника за 25 миллионов евро и бонусы. Ожидается, что сделку закроют в скором времени.
Зимой интерес к игроку проявляла «Барселона». Амрабат с удовольствием перешел бы в этот клуб, но президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо заблокировал сделку. Этим летом противостоять желанию Софьяна перейти в топ-клуб «Фиорентина» уже не смогла.
Из-за предстоящего трансфера Амрабат не полетит в Белград на предсезонный матч против «Црвены Звезды», который состоится 26 июля.
Статистику 26-летнего полузащитника сборной Марокко можно изучить здесь.
Хоть бы вписался!)
По поводу майно, выходил в прошлом пару раз в самых концовках, когда счет разгромный был. Тут полноценные таймы, в том числе против основы арсенала
Амад, если кто предсезонку смотрел, выглядит опаснее антони, который как-бы первый номер
Так Скотти есть