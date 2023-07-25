«МЮ» близок к покупке Амрабата за 25 млн евро и бонусы. Сделку скоро закроют (GdS)

Теги Фиорентина Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Софьян Амрабат деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина» близки к договоренности по трансферу Софьяна Амрабата.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, клубы приближаются к договоренности о трансфере опорного полузащитника за 25 миллионов евро и бонусы. Ожидается, что сделку закроют в скором времени.

Зимой интерес к игроку проявляла «Барселона». Амрабат с удовольствием перешел бы в этот клуб, но президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо заблокировал сделку. Этим летом противостоять желанию Софьяна перейти в топ-клуб «Фиорентина» уже не смогла.

Из-за предстоящего трансфера Амрабат не полетит в Белград на предсезонный матч против «Црвены Звезды», который состоится 26 июля.

Статистику 26-летнего полузащитника сборной Марокко можно изучить здесь.

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31 комментарий

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Elik1989
Быстро однако. Без шуму и пыли прям.
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Ronny92
Ответ Ман Сити
Этим летом противостоять желанию Софьяна перейти в топ-клуб «Фиорентина» уже не смогла. А при чем тут маню?
Главная фанатка на месте))
+9
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Даниил Нестрогаев
Очень кайфанул на ЧМ глядя на него. Лучший в составе Марокко. И в некоторых матчах " Фиалок" тоже было приятно наблюдать за ним.

Хоть бы вписался!)
+3
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Vadim Lyfar
Маунт, онана, амрабат, коби майно, амад и видимо хейлунд. Нормально так мю усиляется. Только по последним двум есть вопросы, хотя видно потенциал там большой у обоих
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Акира_1
Вот чем он хуже Кайседо за 100? Топ трансфер же🤭
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yumurta
отличный трансфер за копейки
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Ronny92
Кто-то из пары МакФред - на выход, норм
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Vadim Lyfar
Ответ Ronny92
Коби - воспитанник, еще в прошлом сезоне выходил. Амад в аренде был в Сандерленде. Пока было 2 трансфера, не считая Эванса
Я про усиления писал, а не трансферы.
По поводу майно, выходил в прошлом пару раз в самых концовках, когда счет разгромный был. Тут полноценные таймы, в том числе против основы арсенала
Амад, если кто предсезонку смотрел, выглядит опаснее антони, который как-бы первый номер
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Dato Gedenidze
Ответ Ronny92
Коби - воспитанник, еще в прошлом сезоне выходил. Амад в аренде был в Сандерленде. Пока было 2 трансфера, не считая Эванса
Он имеет ввиду то что эти игроки будут больше задействованы в основной команде и усилят игру в грядущем сезоне...
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Ronny92
Ответ Vadim Lyfar
Маунт, онана, амрабат, коби майно, амад и видимо хейлунд. Нормально так мю усиляется. Только по последним двум есть вопросы, хотя видно потенциал там большой у обоих
Коби - воспитанник, еще в прошлом сезоне выходил. Амад в аренде был в Сандерленде. Пока было 2 трансфера, не считая Эванса
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kaviknat
Ответ Simka87
Вы наверное приболели,раз такое пишите. несите таблетки парню.
Тут таблетки уже не помогут
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Ман Сити
Ответ мс-мешок
не плач Ренат, Каземиро вошёл в команду сезона АПЛ и евросезона.
Ренат, туда часто попадают поленья. Постоянные 7-0 от не самых сильных команд лиги и постоянные разгромы в ЛЕ - это прежде всего провал опорной зоны. Просто ты Ренат об этом не знаешь видимо.
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Simka87
Ответ Ман Сити
Но в целом трансфер логичный после сокрушительного провала Каземиро в АПЛ
Вы наверное приболели,раз такое пишите. несите таблетки парню.
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Ronny92
Ответ Dato Gedenidze
Он имеет ввиду то что эти игроки будут больше задействованы в основной команде и усилят игру в грядущем сезоне...
Тут не спорю, еще и от шлака типа Эланги и Теллеса потихоньку избавляемся, кайф
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Ман Сити
Ответ kaviknat
Тут таблетки уже не помогут
А по факту есть что сказать? Или болелы маню считают что Каземиро играет на уровне? Я огорчу, 7-0 - и постоянные другие разгромы - это провал опорки. Например, когда Сити взяли Родри, топ опорника с тех пор никаких разгромов. Поэтому Родри на фоне деревяшки Каземиро и выглядит космосом, видимо бразильца тянули Модрич и Крос.
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мс-мешок
Ответ Ман Сити
Но в целом трансфер логичный после сокрушительного провала Каземиро в АПЛ
не плач Ренат, Каземиро вошёл в команду сезона АПЛ и евросезона.
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Dato Gedenidze
Ответ Аморалинни
Зачем нам еще один опорник? Каземиро опять буде дисквы получать? Так Скотти есть
Скотти не опорник и его выпускают в паре с Фредом, если выпустить в паре с Эриксеном или Маунтом то центр поля будет как проходной двор...
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Dato Gedenidze
Ответ Акира_1
Вот чем он хуже Кайседо за 100? Топ трансфер же🤭
Возрастом разве что...
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Football Forever
Игрок качественнее Мак Фреда. В основу вряд ли, как ближайшая ротация - топ.
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Аморалинни
Зачем нам еще один опорник? Каземиро опять буде дисквы получать?
Так Скотти есть
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Андрей Большаков
Топ трансфер, главное чтобы не сидел под Каземиро
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Плакса Джон ушел налево
Зачем он? Ведь в АПЛ нет таких диарей, как Гави и Педри, которых он рвал
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Adilet Sarbagyshev
Не похоже на МЮ. Тен Хаг thums up.
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Street Fighter
Эрик его по работе в Утрехте знает
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Андрей Новосёлов
на заменку хорошим будет
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