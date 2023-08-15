Невилл о матче с «Вулвс»: «Полузащита «МЮ» отсутствовала, их растерзали, Каземиро просто разорвали на части»

Теги Фиорентина Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия серия А Италия Вулверхэмптон Каземиро Софьян Амрабат Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл недоволен полузащитой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Вулверхэмптоном».

«МЮ» выиграл у «Вулвс» в 1-м туре АПЛ со счетом 1:0.

«Они пытаются – или пытались – подписать Софьяна Амрабата, чтобы он играл вместе с Каземиро.

Каземиро просто разорвали на части. Полузащита «МЮ» отсутствовала, их попросту растерзали. «Вулвс» были совершенно фантастическими.

Полузащиты «Манчестер Юнайтед» не существовало, только пустота. Тен Хагу стоит волноваться на этот счет», – сказал бывший игрок «МЮ».

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25 комментариев

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Street Fighter
Ответ NIRVANA
Пару побед и Невилл: Ман Юнайтед претендент на чемпионство, она навяжут борьбу Сити и Арсеналу
Ну через пару побед может так и будет. Но он же просто дает оценку вчерашней игре , которая действительно была плохая. А может через месяц МЮ вкатится в сезон и будет всех рвать, никто не знает. И тогда Невилл по праву так скажет. Ничего лицемерного в этом нет
+38
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+36
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Манковский
Ответ NIRVANA
Пару побед и Невилл: Ман Юнайтед претендент на чемпионство, она навяжут борьбу Сити и Арсеналу
Если команда наберёт ход, почему он не может так сказать?
+15
-1
+14
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Тюменский медвежонок
у Каземиро не просто так "будка" стала в 1.5 раза больше и шире, еще в предсезонке в товарищеских играх плохо смотрелся и играл, против того же Реал Мадрида один из худших был на поле, нужно набирать форму очевидно, думаю через месяц-полтора вернется в кондиции
+9
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Манковский
Ответ forward1988
Языком молоть ты только смелый,как тренер ты чушь
А ты тут чем занимаешься?
+5
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Алексей Ильин
Да было забавно смотреть как игроки волков проходили от ворот до ворот. Центр пустой, ребята проходите.
+3
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llolishe
Ответ a2wai
Если полузащита отсутствовала, как тогда МЮ матч выиграл? Вопрос, если что, риторический.
А зачем судья на поле
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Nikolay Chibisov
тот, кто смотрел этот матч, не может не согласиться с Невиллом. Но и это не значит, что теперь так будет всегда )
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NIRVANA
Пару побед и Невилл:
Ман Юнайтед претендент на чемпионство, она навяжут борьбу Сити и Арсеналу
+14
-11
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Aggrrist
Ответ Тюменский медвежонок
у Каземиро не просто так "будка" стала в 1.5 раза больше и шире, еще в предсезонке в товарищеских играх плохо смотрелся и играл, против того же Реал Мадрида один из худших был на поле, нужно набирать форму очевидно, думаю через месяц-полтора вернется в кондиции
когда МЮ в спешке его подписывал на жирный и относительно долгий контракт, я говорил что это будет латание дыр на сезон - максимум два, а на третий он будет лавочник с жирным контрактом.
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Александр Болотнов
Ответ QWertY
МЮ забрал 3 очка, это главное
💯 но все равно тревожный звоночек имеется
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Ksandvankneshas
Амрабат в основном будет играть вместо Каземиро, а не вместе. В противном случае я хз нафига вообще брали Маунта.
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red hikkikomori
Ответ Tomaat Spwitch
А совсем недавно кто-то сказал что МЮ выиграет Лигу Чемпионов. Хватило 90 минут чтобы доказать обратное. 😔😏
Кто-то из экспертов говорил?) или на спортсе в комментах?)
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a2wai
Ответ llolishe
А зачем судья на поле
Чтобы все знали, у кого есть муж.
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Олег Гаман
Британский Володька
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Любезный Коссутий
ничего, скоро появится. как показывает пример Челси, бездумная покупка всего, что блестит, тоже не гарантирует успех по итогам сезона.
Каземиро и Бруну очухаются, войдут в ритм, и все ок будет.
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llolishe
Невилл настолько не верит в Манчестерски что сказал что Арсенал будет чемпионом этого сезона
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Александр Калашников
Верните Фреда )
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QWertY
МЮ забрал 3 очка, это главное
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