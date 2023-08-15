Невилл о матче с «Вулвс»: «Полузащита «МЮ» отсутствовала, их растерзали, Каземиро просто разорвали на части»

Гари Невилл недоволен полузащитой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Вулверхэмптоном».

«МЮ» выиграл у «Вулвс» в 1-м туре АПЛ со счетом 1:0.

«Они пытаются – или пытались – подписать , чтобы он играл вместе с .

Каземиро просто разорвали на части. Полузащита «МЮ» отсутствовала, их попросту растерзали. «Вулвс» были совершенно фантастическими.

Полузащиты « » не существовало, только пустота. Тен Хагу стоит волноваться на этот счет», – сказал бывший игрок «МЮ».

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