Ивич о 0:0 с «Факелом»: «Краснодар» доминировал в 1-м тайме. Заработали очко там, где должны были получить три»

Теги премьер-лига Россия Факел Владимир Ивич Краснодар Джон Кордоба Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич заявил, что «Краснодар» заслуживал победы в матче с «Факелом».

Игра в Воронеже завершилась со счетом 0:0. На 13‑й минуте форвард «быков» Джон Кордоба не реализовал пенальти, пробив в штангу.

– Ваша команда не забила второй пенальти подряд (в прошлом туре 11‑метровый не реализовал Эдуард Сперцян – Sports.ru).

– Лучше говорить об игре. Мы провели хороший матч, а вам интересно, кто будет исполнять пенальти. Это не самое важное. Лучший игрок не забил – такое бывает.

В первом тайме «Краснодар» доминировал, было 4-5 хороших шансов. В начале второго тайма недостаточно хорошо отреагировали на прессинг «Факела».

Заработали одно очко там, где должны были получить три. В предыдущем матче с «Локомотивом» (1:1) мы также заслуживали три очка, но это футбол.

Знали, что «Факел» тяжело победить дома, поддержка болельщиков тоже влияла. Игра могла пойти по иному пути, если бы забили в начале первого тайма. Но могу сказать, что доволен игрой команды, – сказал Ивич.

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6 комментариев

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blаncо
Игра игрой, но снова нереализованный пенальти. Две ничьи, а могло быть +4 очка, которые весной ещё припомнят.
+5
0
+5
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Мужанов Дмитрий Александрович
Если он действительно думает то что говорит - то это уже немного странно, так как и игра и уж тем-более результат сегодня не впечатлил. Замены он кстати тоже часто делает довольно странные и редко с ними угадывает.
+3
0
+3
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nelmaa1950@mail.ru
Разочарован высказываниями Ивича.
+2
0
+2
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Виталий Киселев
хватит доминировать , пора выигрывать
0
0
0
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