«Барса», «Сосьедад», «Атлетик» и еще 17 клубов Ла Лиги и Сегунды пропустят генеральную ассамблею RFEF в пятницу. Там могут объявить об отставке Рубиалеса
20 клубов Ла Лиги и Сегунды не будут представлены на собрании RFEF в пятницу.
На 25 августа запланировано внеочередное собрание, на котором, в частности, будет обсуждаться будущее главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, поцеловавшего в губы футболистку сборной Испании на церемонии награждения после финала чемпионата мира. Сообщалось, что Рубиалес намерен объявить об отставке.
По информации Mundo Deportivo, 11 клубов Ла Лиги и 9 клубов Сегунды отказались направлять на собрание своих представителей. Первой об отказе от участия объявила Баскская территориальная федерация.
Среди клубов Ла Лиги на мероприятии не будут представлены «Атлетик», «Барселона», «Бетис», «Хетафе», «Мальорка», «Осасуна», «Реал Сосьедад», «Вильярреал», «Лас-Пальмас», «Кадис» и «Райо Вальекано». От Сегунды участие не примут «Леганес», «Эйбар», «Алавес», «Эльче», «Луго», «Понферрадина», «Спортинг», «Тенерифе» и «Сарагоса».
Отмечается, что для кворума необходимо присутствие как минимум трети членов генеральной ассамблеи – не менее 46 из 140.
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