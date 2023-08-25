«Барса», «Сосьедад», «Атлетик» и еще 17 клубов Ла Лиги и Сегунды пропустят генеральную ассамблею RFEF в пятницу. Там могут объявить об отставке Рубиалеса

20 клубов Ла Лиги и Сегунды не будут представлены на собрании RFEF в пятницу.

На 25 августа запланировано внеочередное собрание, на котором, в частности, будет обсуждаться будущее главы Королевской испанской футбольной федерации , поцеловавшего в губы футболистку сборной на церемонии награждения после финала чемпионата мира. Сообщалось, что Рубиалес намерен объявить об отставке.

По информации Mundo Deportivo, 11 клубов Ла Лиги и 9 клубов Сегунды отказались направлять на собрание своих представителей. Первой об отказе от участия объявила Баскская территориальная федерация.

Среди клубов Ла Лиги на мероприятии не будут представлены « », « », « », «Хетафе», «Мальорка», «Осасуна», «Реал Сосьедад», «Вильярреал», «Лас-Пальмас», «Кадис» и «Райо Вальекано». От Сегунды участие не примут «Леганес», «Эйбар», «Алавес», «Эльче», «Луго», «Понферрадина», «Спортинг», «Тенерифе» и «Сарагоса».

Отмечается, что для кворума необходимо присутствие как минимум трети членов генеральной ассамблеи – не менее 46 из 140.

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