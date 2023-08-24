Рубиалеса могут отстранить на полгода за поцелуй с футболисткой. Такой срок позволит ему баллотироваться на пост главы RFEF в 2024-м
Луис Рубиалес могут отстранить за поцелуй с футболисткой.
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».
Сегодня стало известно, что функционер принял решение уйти в отставку.
По информации COPE, Высший спортивный совет Испании может отстранить Рубиалеса от футбольной деятельность сроком на шесть месяцев.
«Санкции должны быть образцовыми. Все остальное бесполезно и для испанцев, и для женской сборной. Если он думает, что может уехать на месяц и вернуться, он ошибается», – приводит COPE слова источника в совете.
Примечательно, что при таком сроке дисквалификации Рубиалес сможет баллотироваться на следующие выборы главы RFEF, которые пройдут в конце 2024 года.
Высший спортивный совет – это департамент министерства культуры и спорта Испании. Он является главным спортивным органом правительства Испании.
В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство
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Если так , то даже прям не знаю , что страшнее для общества ...
Ваш план ,или поцелуй Рубиалеса
Вы серьезно?
Что ты одна ты одна такая,
Чужая стала сама себе
Типа того, да?..