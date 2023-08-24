Рубиалеса могут отстранить на полгода за поцелуй с футболисткой. Такой срок позволит ему баллотироваться на пост главы RFEF в 2024-м

Луис Рубиалес могут отстранить за поцелуй с футболисткой.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

Сегодня стало известно, что функционер принял решение уйти в отставку.

По информации COPE, Высший спортивный совет Испании может отстранить Рубиалеса от футбольной деятельность сроком на шесть месяцев.

«Санкции должны быть образцовыми. Все остальное бесполезно и для испанцев, и для женской сборной. Если он думает, что может уехать на месяц и вернуться, он ошибается», – приводит COPE слова источника в совете.

Примечательно, что при таком сроке дисквалификации Рубиалес сможет баллотироваться на следующие выборы главы RFEF, которые пройдут в конце 2024 года.

Высший спортивный совет – это департамент министерства культуры и спорта Испании. Он является главным спортивным органом правительства Испании.

В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство

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