Рубиалеса могут отстранить на полгода за поцелуй с футболисткой. Такой срок позволит ему баллотироваться на пост главы RFEF в 2024-м

Теги Луис Рубиалес Ла Лига дисквалификации Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Луис Рубиалес могут отстранить за поцелуй с футболисткой.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

Сегодня стало известно, что функционер принял решение уйти в отставку.

По информации COPE, Высший спортивный совет Испании может отстранить Рубиалеса от футбольной деятельность сроком на шесть месяцев.

«Санкции должны быть образцовыми. Все остальное бесполезно и для испанцев, и для женской сборной. Если он думает, что может уехать на месяц и вернуться, он ошибается», – приводит COPE слова источника в совете.

Примечательно, что при таком сроке дисквалификации Рубиалес сможет баллотироваться на следующие выборы главы RFEF, которые пройдут в конце 2024 года.

Высший спортивный совет – это департамент министерства культуры и спорта Испании. Он является главным спортивным органом правительства Испании.

В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство

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30 комментариев

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Phantom1289
Ответ Tpy6kaMerlina
Таких людей нужно держать подальше от женского футбола, его поступок омерзителен. Благо общественность Испании и фифа заняли единственно правильную позицию. Надеюсь что и аудитория Спортса протрезвеет от сексистского угара и поймёт что никто не вправе нарушать личные границы человека, тем более более слабого физически и абсолютно этого не ожидающего.
За формулировку "слабого физически" по отношению к женщине тебе бы на западе много "лестных" слов высказали бы. Ты ничем не лучше этого Рубиалеса был бы.
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Tpy6kaMerlina
Таких людей нужно держать подальше от женского футбола, его поступок омерзителен. Благо общественность Испании и фифа заняли единственно правильную позицию. Надеюсь что и аудитория Спортса протрезвеет от сексистского угара и поймёт что никто не вправе нарушать личные границы человека, тем более более слабого физически и абсолютно этого не ожидающего.
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Леван Мкртчян
Ответ Красная стрела
Ну так на урановые рудники его, потом расстрелять, четвертовать, а затем скормить свиньям. Свиней зажарить и подать к столу испанской сборной.Такого негодяя надо только так😂
То есть Вы ,только что, разработали план убийства сборной Испании радиоактивной свининой, так получается?
Если так , то даже прям не знаю , что страшнее для общества ...
Ваш план ,или поцелуй Рубиалеса
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Tpy6kaMerlina
Ответ Phantom1289
За формулировку "слабого физически" по отношению к женщине тебе бы на западе много "лестных" слов высказали бы. Ты ничем не лучше этого Рубиалеса был бы.
Я нахожусь там где нахожусь и высказываю своё мнение без прикрас. Не имеет значение, что бы подумали "там". Имеет значение, что думают насчёт того чтобы без спроса взять и поцеловать девушку, которая не является женой или партнёром целующего человека, "здесь", те люди которые ходят и живут в одной локации со мной. Без разрешения, в момент триумфа. И да, он гораздо сильнее и выше её, это медицинский факт, который нельзя игнорировать, когда совершается насилие. А такой поцелуй и объятия - это прямое насилие над более слабым существом.
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Локуся
Ответ Tpy6kaMerlina
Таких людей нужно держать подальше от женского футбола, его поступок омерзителен. Благо общественность Испании и фифа заняли единственно правильную позицию. Надеюсь что и аудитория Спортса протрезвеет от сексистского угара и поймёт что никто не вправе нарушать личные границы человека, тем более более слабого физически и абсолютно этого не ожидающего.
А он тебя целует, говорит что любит и ночами обнимает
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majestic1980
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Ждём от него исполнения песни: У губ твоих конфетный, конфетный вкус
Чем выше любовь, тем ниже поцелуи (с)
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Tpy6kaMerlina
Таких людей нужно держать подальше от женского футбола, его поступок омерзителен. Благо общественность Испании и фифа заняли единственно правильную позицию. Надеюсь что и аудитория Спортса протрезвеет от сексистского угара и поймёт что никто не вправе нарушать личные границы человека, тем более более слабого физически и абсолютно этого не ожидающего.
Я не понял, это сарказм или где?
Вы серьезно?
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blаncо
Поцелуй Рубиалеса, где он сейчас?
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cmorblr
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Ждём от него исполнения песни: У губ твоих конфетный, конфетный вкус
Чужие губы тебя лaскают, чужие губы шепчут тебе,
Что ты одна ты одна такая,
Чужая стала сама себе
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AF007
Что ж, Джонни Синс устроит своего брата-близнеца на временную подработку
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Phantom1289
Ответ Tpy6kaMerlina
Открой соседние ветки на тему и почитай топовые комменты. Сложно? Никаких претензий, это флёр "а почему бы и нет", который красной ниткой сквозит и плюсуется открывает дорогу в ад, которая отлично резонирует с понятиями, не вписывающимися в уважительное и цивилизованное сообщество людей и здравого смысла.
Речь не об этом вообще. Да, есть реально отмороженные. Но в большинстве своем это просто стеб. Причем над поцелуем. А не не дай бог побоями или изнасилованием. Я тебе указываю на то, что ты пытаешься тут выступать моралистом и защитником женщин, при этом используешь формулировки, которые их оскорбляют. "слабый пол", "слабые физически", "медицинские факты".
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Tpy6kaMerlina
Ответ Phantom1289
Если ты высказываешь свое мнение "здесь" так какого лешего ты тогда "здесь" предъявляешь претензии другим. Они тоже высказали свое мнение "здесь". Так с чего вдруг они должны прозреть? И вообще своими формулировками ты женщинам не делаешь лучше. "слабые", "медицинские факты" и тд.
Открой соседние ветки на тему и почитай топовые комменты. Сложно? Никаких претензий, это флёр "а почему бы и нет", который красной ниткой сквозит и плюсуется открывает дорогу в ад, которая отлично резонирует с понятиями, не вписывающимися в уважительное и цивилизованное сообщество людей и здравого смысла.
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Overkiller
Ответ Tpy6kaMerlina
Я нахожусь там где нахожусь и высказываю своё мнение без прикрас. Не имеет значение, что бы подумали "там". Имеет значение, что думают насчёт того чтобы без спроса взять и поцеловать девушку, которая не является женой или партнёром целующего человека, "здесь", те люди которые ходят и живут в одной локации со мной. Без разрешения, в момент триумфа. И да, он гораздо сильнее и выше её, это медицинский факт, который нельзя игнорировать, когда совершается насилие. А такой поцелуй и объятия - это прямое насилие над более слабым существом.
Поэтому расстрелять, повесить, четвертовать, посадить на кол сжечь и утопить гада прилюдно!!!!!!
Типа того, да?..
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Красная стрела
Ответ Леван Мкртчян
То есть Вы ,только что, разработали план убийства сборной Испании радиоактивной свининой, так получается? Если так , то даже прям не знаю , что страшнее для общества ... Ваш план ,или поцелуй Рубиалеса
😁👍🏻👍🏻👍🏻
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Леван Мкртчян
То есть Вы ,только что, разработали план убийства сборной Испании радиоактивной свининой, так получается? Если так , то даже прям не знаю , что страшнее для общества ... Ваш план ,или поцелуй Рубиалеса
У Испанцев уже был опыт подобный этому. С помощью свиней они уничтожали индейцев.
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Alex
Жесть конечно)) На западе скоро помацать бабу за жопу будет считаться зашкваром, а вот если заднеприводный, то тебе все можно
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Заяцволк
Слишком лёгкое наказание. Этот мерзавец заслуживает поцелуя Игоря Новикова
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Павел павел
а если б он мужика поцеловал?? поди президентом ФИФА стал?
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Barsa! bolshe chem klub
воздушный поцелуй с отсрочкой от Рубиалеса
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гилберт
Вот жук!
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Kalimantan Obukhov
если бы женщина так на радостях поцеловала футболиста, например президент Хорватии - ничего бы даже не обсуждали.
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onegin2007
Живя в таком обществе, как можно было такое исполнить?
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Красная стрела
Ну так на урановые рудники его, потом расстрелять, четвертовать, а затем скормить свиньям. Свиней зажарить и подать к столу испанской сборной.Такого негодяя надо только так😂
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Ждём от него исполнения песни: У губ твоих конфетный, конфетный вкус
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ARIGAMI ARIGAMI
Все равно пробил себе дорожку
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