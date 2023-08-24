Amnesty International о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это форма сексуального насилия, которое не может быть оправдано. Просим принять меры»

Правозащитники поддержали Дженнифер Эрмосо после нежеланного поцелуя.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

В четверг стало известно, что функционер принял решение уйти в отставку.

Правозащитная организация Amnesty International осудила поведение Рубиалеса и призвала принять меры в его отношении.

«Amnesty International поддерживает требование Дженнифер Эрмосо о «принятии соответствующих мер» в ответ на акт сексуального насилия со стороны президента RFEF. Мы поддерживаем требование футболистки из-за поцелуя без согласия.

Amnesty International подчеркивает, что такое поведение является формой сексуального насилия, которое, как и любое другое, не может быть оправдано никаким образом.

«Действия Луиса Рубиалеса – это сексуальное насилие на рабочем месте и со стороны вышестоящего начальства. RFEF должна принять срочные меры, должным образом расследовать произошедшее, сосредоточить внимание на защите футболистки и соблюдать протокол действий против сексуального насилия», – говорит наш представитель Карлос де лас Эрас.

Amnesty International просит Высший спортивный совет принять меры по обеспечению политики абсолютной нетерпимости к сексуальному насилию в спорте», – говорится в заявлении организации.

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