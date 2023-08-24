Amnesty International о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это форма сексуального насилия, которое не может быть оправдано. Просим принять меры»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Правозащитники поддержали Дженнифер Эрмосо после нежеланного поцелуя.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

В четверг стало известно, что функционер принял решение уйти в отставку.

Правозащитная организация Amnesty International осудила поведение Рубиалеса и призвала принять меры в его отношении.

«Amnesty International поддерживает требование Дженнифер Эрмосо о «принятии соответствующих мер» в ответ на акт сексуального насилия со стороны президента RFEF. Мы поддерживаем требование футболистки из-за поцелуя без согласия.

Amnesty International подчеркивает, что такое поведение является формой сексуального насилия, которое, как и любое другое, не может быть оправдано никаким образом.

«Действия Луиса Рубиалеса – это сексуальное насилие на рабочем месте и со стороны вышестоящего начальства. RFEF должна принять срочные меры, должным образом расследовать произошедшее, сосредоточить внимание на защите футболистки и соблюдать протокол действий против сексуального насилия», – говорит наш представитель Карлос де лас Эрас.

Amnesty International просит Высший спортивный совет Испании принять меры по обеспечению политики абсолютной нетерпимости к сексуальному насилию в спорте», – говорится в заявлении организации.

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22 комментария

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Иван Гульмеш
Ответ Семён Жуйло
Если в обществе поцелуй считается формой сексуального насилия - такое общество обречено на вымирание.
Что ты несешь? Давай я тебя на улице поцелую, ты обрадуешься?
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Mark Safa
Ответ Семён Жуйло
Если в обществе поцелуй считается формой сексуального насилия - такое общество обречено на вымирание.
Это считается формой сексуального насилия, если этот человек не давал тебе права трогать или целовать его/ее🤷🏽‍♂️
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Красная стрела
Человек уже уволился. Но видимо пока его не закидают камнями- они не успокоятся. Гиены почуяли кровь🤷‍♂️
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Дзмітрый Фарботка
Я думал у этой организации иные цели.
А что думает Гринпис?
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Никита Алексеев
Там Тебас никого не целовал? Его бы тоже отменить
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dzenga 1
Какое на### насилие !?
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Kubinec_
расстрелять
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noti22
На Совбезе ООН уже обсуждали поцелуй или ещё нет?
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сам ГазПром
а что случилось?
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PsichoEscape
Ответ Дзмітрый Фарботка
церемония награждения все таки эмоциональное событие для победителей и поцелуй в губы хоть и неуместен, но не выходит за рамки приличия, не в трусы же он ей руку запустил и не целовал на тренировке как начальник. поэтому сравнения с бытовыми ситуациями неуместны, на мой взгляд.
А если бы твою жену начальник на корпоративе так поцеловал? Тоже бы сделал вид что все нормально?
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Дзмітрый Фарботка
Ответ PsichoEscape
А если бы твою жену начальник на корпоративе так поцеловал? Тоже бы сделал вид что все нормально?
для вас корпоратив равен победе на ЧМ?
Тем более надо учитывать культурные особенности
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