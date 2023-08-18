«Нас ждут в Европе. Когда все закончится, нас вернут сразу же. Мечтаю услышать гимн ЛЧ на «Екатеринбург-Арене». Президент «Урала» о еврокубках

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Урал Григорий Иванов Лига чемпионов Азии Екатеринбург-Арена Сергей Галицкий Р-Спорт Футбол

Президент «Урала» надеется на возвращении России в европейские турниры.

«Двадцать лет назад мечтал, чтобы в Екатеринбурге был футбол, чтобы его любили, чтобы ходили на него, а не на команды, которые приезжают в гости. Сейчас люди в городе знают, что есть такая команда – «Урал». Болельщики ходят.

В прошлом сезоне у нас на игре Кубка с ЦСКА было больше 30 тысяч болельщиков. На чемпионате мира не на всех матчах столько собиралось. C «Ростовом» сейчас в будний день в не очень удобное время без карты болельщика пришло 10 тысяч.

Сейчас моя мечта – услышать на «Екатеринбург-Арене» гимн Лиги чемпионов. Но когда она сбудется? Мечтать же можно. Я мечтаю, чтобы наша команда – из Екатеринбурга, из Свердловской области – сыграла в Лиге чемпионов.

Я согласен, что лучше играть [в азиатской Лиге чемпионов], чем не играть. Но мы туда придем, и нам японцы, австралийцы скажут, что не будут с нами играть. Надо возвращаться – нас ждут в Европе. Когда все закончится, нас вернут сразу же.

Моя самая большая мечта, как у Сергея Николаевича [Галицкого], чтобы 11 человек своих вышло в стартовом составе. Но пока это невозможно. У нас академия открылась всего два года назад, но поля сделали только сейчас.

Наша академия занималась в манеже, играли на четвертинках поля. Было тяжело, а сейчас на стадионе, где мы базируемся, есть два поля с натуральным газоном, есть с искусственным. Думаю, наши ребята будут расти быстрее», – сказал Григорий Иванов.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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59 комментариев

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Стюардесс по имени Жанн
ну а пока у нас на стадионах шаман Любэ и Майданов
+55
-3
+52
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Pigmalion
Ответ Стюардесс по имени Жанн
ну а пока у нас на стадионах шаман Любэ и Майданов
Никаких Майданов на стадионе!
+28
-1
+27
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Антон Фалафель
Интересно, што он подразумевает под "всё закончится"?
+16
-1
+15
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
а ты собственно на каких спортивных событиях присутствовал
+15
-4
+11
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iPatrick
Ответ mg8tkhhwbz
Комментарий удален модератором
Даже с никами не заморачиваются. Совсем 15-ти рублевые обленились 😏
+12
-2
+10
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Evil_Alastar
Ответ Стюардесс по имени Жанн
Комментарий удален модератором
Слишком много чести 🥰🥰🥰
+12
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Денис Кёнигсберг
Я скорее в победу Урала в рпл поверю, чем в скорое возвращение в Европу
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Ебздрогыч
Пеп и папа Карло грустно вздохнули - эх, вот бы осенью в Екатеринбург прокатиться!
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Алексей Ненахов
Квинси отсыпал Иванову
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Pigmalion
Никаких Майданов на стадионе!
естественно на стадионах сейчас 3,5 госслужащих
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Balt
Ответ Ебздрогыч
Пеп и папа Карло грустно вздохнули - эх, вот бы осенью в Екатеринбург прокатиться!
В Брюгге по Зениту скучают.
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Evil_Alastar
Сомневаюсь что «нас ждут в Европе». Но все же, думаю, вернут достаточно быстро
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Kama Tekinec
В Европе всем плевать на российские клубы, как раньше не замечали, так и сегодня тем более. И потом, зачем презренная враждебная Европа вам?
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Tybalt
ждут в Европе ....в Гааге...на скамье подсудимых
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БолельщикСоСтажем
Вера тверда
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Birdman NBA
Ответ Tybalt
ждут в Европе ....в Гааге...на скамье подсудимых
Сразу после тех людей, чей флаг ты на аватарку поставил
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Паломей Корзинкин
"Нас ждут в Европе"... "Урал" ждут в Европе? Они знают про "Урал"?
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Вова Паскаянц
Ответ Стюардесс по имени Жанн
нет Земфиру Гребенщикова Би2 и Пугачёву
БИ 2 я бы тоже хотел ,но есть один момент ,они помогают людям ,которые забыли свою историю ,историю своих дедов,точнее нет,Украинцы ,прекрасный народ ,но есть кучка уродов ,которая захватила страну и пропитала мозги мололёжи о какой то мнимой демократии и свободе слова,и уж тем более независимости )Посмотри что в Грузии стало ,следующая Армения на очереди
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Андрей Лоел
Это может закончится и через пять,и через десять лет. Странный он какой то.
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Антон Фалафель
Ответ Бычара не краснодарский
Пока будете водить сималэндовских ряженых фанатиков на трибуны, никуда вас не вернут
Так у них спонсор эта зашкварная кантора.
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Kurri
Григорий Викторович спасибо за все что вы делаете для развития футбола и футзала в Екатеринбурге! Пусть ваша мечта исполнится и Урал сыграет в Еврокубках 👍💪
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БолельщикСоСтажем
Может надо Уралу стать чемпионом и тогда всё закончится?
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slipar
Совет господину Иванову: открываешь vk, переходишь в раздел музыка, в строке поиска вбиваешь Гимн ЛЧ. Подключаешь к колонкам на стадионе и включаешь.
Мечта осуществилась.
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Бычара не краснодарский
Пока будете водить сималэндовских ряженых фанатиков на трибуны, никуда вас не вернут
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Вова Паскаянц
БИ 2 я бы тоже хотел ,но есть один момент ,они помогают людям ,которые забыли свою историю ,историю своих дедов,точнее нет,Украинцы ,прекрасный народ ,но есть кучка уродов ,которая захватила страну и пропитала мозги мололёжи о какой то мнимой демократии и свободе слова,и уж тем более независимости )Посмотри что в Грузии стало ,следующая Армения на очереди
что в Грузии стало ? смотрю и был там ... я смотрю что с Арменией стало . .. но мой тебе совет не смотреть на чужие страны , ты лучше посмотри что у нас в России ,
+1
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