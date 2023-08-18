«Нас ждут в Европе. Когда все закончится, нас вернут сразу же. Мечтаю услышать гимн ЛЧ на «Екатеринбург-Арене». Президент «Урала» о еврокубках

Президент «Урала» надеется на возвращении России в европейские турниры.

«Двадцать лет назад мечтал, чтобы в Екатеринбурге был футбол, чтобы его любили, чтобы ходили на него, а не на команды, которые приезжают в гости. Сейчас люди в городе знают, что есть такая команда – «Урал». Болельщики ходят.

В прошлом сезоне у нас на игре Кубка с ЦСКА было больше 30 тысяч болельщиков. На чемпионате мира не на всех матчах столько собиралось. C «Ростовом» сейчас в будний день в не очень удобное время без карты болельщика пришло 10 тысяч.

Сейчас моя мечта – услышать на «Екатеринбург-Арене» гимн Лиги чемпионов. Но когда она сбудется? Мечтать же можно. Я мечтаю, чтобы наша команда – из Екатеринбурга, из Свердловской области – сыграла в Лиге чемпионов.

Я согласен, что лучше играть [в азиатской Лиге чемпионов], чем не играть. Но мы туда придем, и нам японцы, австралийцы скажут, что не будут с нами играть. Надо возвращаться – нас ждут в Европе. Когда все закончится, нас вернут сразу же.

Моя самая большая мечта, как у Сергея Николаевича [Галицкого], чтобы 11 человек своих вышло в стартовом составе. Но пока это невозможно. У нас академия открылась всего два года назад, но поля сделали только сейчас.

Наша академия занималась в манеже, играли на четвертинках поля. Было тяжело, а сейчас на стадионе, где мы базируемся, есть два поля с натуральным газоном, есть с искусственным. Думаю, наши ребята будут расти быстрее», – сказал Григорий Иванов.

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