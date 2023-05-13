Геннадий Орлов: «Семак почти на одном уровне с Романцевым. Заслуженный лидер наших тренеров»

Геннадий Орлов сравнил Сергея Семака с легендарным тренером «Спартака» Олегом Романцевым.

– Семак выиграл пять чемпионств, Романцев – восемь. Насколько далеко Сергею до уровня Олега Ивановича?

– Семак почти на одном уровне с Романцевым. Команда Романцева доминировала, команда Семак доминирует сейчас.

«Зенит» создал систему, он долго к этому шел. Были провалы с Луческу и Манчини, но пришел Семак и хорошо влился. Нельзя преуменьшать его роль. Он заслуженный лидер нашей тренерской группы.

– А какой для него может быть профессиональный рост? Всего ведь добился в России.

– Он добился в плане титулов. Но его вершина мастерства еще впереди. В Европе у него есть хороший патрон – Спалетти. Но у Сергея нет хорошего иностранного языка. А это проблема для тех, кто хочет работать в Европе. Надо подучить, если планирует работать в Европе, – сказал комментатор.