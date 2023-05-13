Геннадий Орлов: «Семак почти на одном уровне с Романцевым. Заслуженный лидер наших тренеров»

Теги Зенит Сергей Семак Роберто Манчини премьер-лига Россия Олег Романцев Мирча Луческу Футбол

Геннадий Орлов сравнил Сергея Семака с легендарным тренером «Спартака» Олегом Романцевым.

– Семак выиграл пять чемпионств, Романцев – восемь. Насколько далеко Сергею до уровня Олега Ивановича?

– Семак почти на одном уровне с Романцевым. Команда Романцева доминировала, команда Семак доминирует сейчас.

«Зенит» создал систему, он долго к этому шел. Были провалы с Луческу и Манчини, но пришел Семак и хорошо влился. Нельзя преуменьшать его роль. Он заслуженный лидер нашей тренерской группы.

– А какой для него может быть профессиональный рост? Всего ведь добился в России.

– Он добился в плане титулов. Но его вершина мастерства еще впереди. В Европе у него есть хороший патрон – Спалетти. Но у Сергея нет хорошего иностранного языка. А это проблема для тех, кто хочет работать в Европе. Надо подучить, если планирует работать в Европе, – сказал комментатор.

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35 комментариев

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Штаны Габора Кирая
Романцев обыгрывал Реалы с Арсеналами, а что Семак? Одни только Брюгге и Мальмё, и это с составом уровня 1/4 ЛЧ минимум.
+40
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+34
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андрэ
испанский стыд
+26
-2
+24
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Евгениий
Болезнь прогрессирует
+15
-2
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Гриша
Сирожа король еврокубков)))
+8
-1
+7
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Адильхан Абдусаламов
Только Романцев со Спартаком феерил в Европе,а Семак с зенитом отлетал от Брюгге и Копенгагена
+7
-2
+5
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Hakuna Matata!
Да что уж там, на уровне Бескова и Лобановского!
+5
-1
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Spartakus1984
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Романцев и Семак не равнозначные персоны, Гена не прав, для того чтобы встать в один ряд с Романцевым или Палычем ему нужно ещё много шишек набить.
Ему нужно начать выигрыватьс комнадой которая не богаче других в разы.
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Slavnov
Так романцева еще никто не оскорблял,чтоб об этом даже заикаться,нужно хотя бы выйти в полуфинал кубка конференций,а не позориться каждый год в лиге чемпионов
+4
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Spartakus1984
Романцев тренировал Спартак не имея миллионов долларов и не покупал готовых-известных игроков(Только Ковтун на моей памяти,остальных он открывал и делал из них звезд по меркам Чемпионата России и СНГ,Романцев был так же президентом Спартака,искал сам спонсоров и занимался клубом,Романцев одновременно тенировал клуб и сборную,выдавал классные матчи в Еврокубках,Семак как сыр в масле находится в зените,так,что вообще их сравнивать невозможно.
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Евгений Якутов
Сравнил ... с пальцем
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Андрей Ватагин
Орлов маразматик, Семак никакой не тренер, смотрите лигу чемпионов, это позор, а не команда
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LifeSpartak
Сравнили мышь со слоном!
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Alestern
Сравнивать Романцева и Семака… это что то на уровне маразма уже.
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Spartakus1984
Ага а ты на одном уровне с Озеровым,Гена?
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No svintus
Семак не тренер и никогда им не был. Он субтренер под тренером спонсором.
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Spartakus1984
Ответ Удар Кержакова
Не тренер который бахнул Спартак 7-1? Получается даже любитель победит Спартак?
Вряд ли заслуга Семака в таком счете,там залетало все что не должно было+вратарь
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Fillip
Ответ Spartakus1984
Ему нужно начать выигрыватьс комнадой которая не богаче других в разы.
Романцев забирал в свое время всех кого хотел из любой команды, а потом жиденько обосрался в динамо
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LifeSpartak
Ответ Spartakus1984
Ему нужно начать выигрыватьс комнадой которая не богаче других в разы.
Да хотя бы не за счёт кабинетов для начала!
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Иван Петров
Ответ Hakuna Matata!
Да что уж там, на уровне Бескова и Лобановского!
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S. A.
Ответ Штаны Габора Кирая
Романцев обыгрывал Реалы с Арсеналами, а что Семак? Одни только Брюгге и Мальмё, и это с составом уровня 1/4 ЛЧ минимум.
Он Брюгге дважды проиграл)
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SMART789
Ответ Штаны Габора Кирая
Романцев обыгрывал Реалы с Арсеналами, а что Семак? Одни только Брюгге и Мальмё, и это с составом уровня 1/4 ЛЧ минимум.
ахахаха состав уровня ЛЧ
Любой понимает, что это даже близко не так
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Иван Петров
Ответ андрэ
испанский стыд
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витя моня
Семака в Европе кто только не вертел
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Юрий
семак рылом не вышел до Романцева
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sintenced
И с Йозе Марино!
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