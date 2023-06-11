Пеп догнал Луческу по числу трофеев и делит с ним 2-е место – по 35. Больше только у Фергюсона – 49

Пеп Гвардиола догнал Мирчу Луческу по числу трофеев и делит с ним второе место.

И Гвардиола, и Луческу взяли по 35 трофеев. 29 трофеев было у Валерия Лобановского.

Самым титулованным тренером в истории футбола остается Алекс Фергюсон, у экс-тренера «Манчестер Юнайтед» 49 трофеев.

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы