Пеп догнал Луческу по числу трофеев и делит с ним 2-е место – по 35. Больше только у Фергюсона – 49

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Динамо Киев Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Мирча Луческу Пеп Гвардиола Валерий Лобановский Футбол

Пеп Гвардиола догнал Мирчу Луческу по числу трофеев и делит с ним второе место.

И Гвардиола, и Луческу взяли по 35 трофеев. 29 трофеев было у Валерия Лобановского.

Самым титулованным тренером в истории футбола остается Алекс Фергюсон, у экс-тренера «Манчестер Юнайтед» 49 трофеев.

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы

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62 комментария

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Ноу криминалити
Пусть попробует выиграть чемпионат Украины, там уже поговорим
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Давид Agabekyan
Ответ Rick Sorkin
Лучший в истории. Если и не сейчас, то точно станет им
Луческу?
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atomio
ну с такими "плотным графиком" Пеп опередит Ферги лет за 5 точно.

каждый год разыгрывается 7 трофеев (4 в АПЛ + ЛЧ + Суперкубок УЕФА + Клубный Чемпионат) - за 5 лет 35 штук.
Пепу нужно забрать 15, чтобы быть единоличным лидером. График трудный, но в любому случае уже понятно, что на длинной дистанции Пеп будет самым титулованным и самым лучшим тренером в истории футбола. Повезло, что мы попали в эпоху Пепа и Месси - увидели воочию лучших.
+43
-13
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Северный болельщик
Ничего, щас Мост получит лицензию...
+9
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Fan of Sport
Ответ joyisalwaysdrunk
если Пеп конечно не решит свалить из сити после того как выиграл всё, как было с барсой :(
Даже если он уйдёт из Сити, то на мой взгляд он и в другом клубе или сборной не перестанет брать трофеи
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Reright18
Вот это уже серьезно
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Lost Sock
Ответ Давид Agabekyan
9 чемпионатов Украины, 7 кубков Украины, 8 Суперкубков и вишенка на торте - один суперкубок России
а что Еврокубок не написал ? армянское лицемерие не позволило ?
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Fan of Sport
Вполне возможно, что Сити под руководством Гвардиолы сможет взять ещё 15 трофеев за 6-7 лет. В августе будет шанс добавить в коллекцию Суперкубок Уефа и Суперкубок Англии, в декабре КЧМ.
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Михаил1970
А еще Луческу и Гвардиола не побеждали с Зенитом в РПЛ! А у Семака - 5 трофеев!
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ atomio
ну с такими "плотным графиком" Пеп опередит Ферги лет за 5 точно. каждый год разыгрывается 7 трофеев (4 в АПЛ + ЛЧ + Суперкубок УЕФА + Клубный Чемпионат) - за 5 лет 35 штук. Пепу нужно забрать 15, чтобы быть единоличным лидером. График трудный, но в любому случае уже понятно, что на длинной дистанции Пеп будет самым титулованным и самым лучшим тренером в истории футбола. Повезло, что мы попали в эпоху Пепа и Месси - увидели воочию лучших.
Персофаны сбитого Жо просто лютуют! Пока один берёт очередной требл, другой повторяет результат великого Фонсеки, 7 место в Серии А
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Mypta3uh23
Ответ atomio
ну с такими "плотным графиком" Пеп опередит Ферги лет за 5 точно. каждый год разыгрывается 7 трофеев (4 в АПЛ + ЛЧ + Суперкубок УЕФА + Клубный Чемпионат) - за 5 лет 35 штук. Пепу нужно забрать 15, чтобы быть единоличным лидером. График трудный, но в любому случае уже понятно, что на длинной дистанции Пеп будет самым титулованным и самым лучшим тренером в истории футбола. Повезло, что мы попали в эпоху Пепа и Месси - увидели воочию лучших.
спасибо за Пепсси
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joyisalwaysdrunk
Ответ Fan of Sport
Вполне возможно, что Сити под руководством Гвардиолы сможет взять ещё 15 трофеев за 6-7 лет. В августе будет шанс добавить в коллекцию Суперкубок Уефа и Суперкубок Англии, в декабре КЧМ.
если Пеп конечно не решит свалить из сити после того как выиграл всё, как было с барсой :(
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Direct free kick
Ответ Alex Rhea
да, у всех были, есть и будут неудачные периоды, но дело в том, что у МЮ было 3 удачных эпохи за их историю, у Сити же пока только первая
У Ситьки условно 2, конец 1960-х тоже успешный по тем меркам
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Давид Agabekyan
Ответ АКА
Цыган то мощный оказывается.
9 чемпионатов Украины, 7 кубков Украины, 8 Суперкубков и вишенка на торте - один суперкубок России
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AF007
Ответ DolJun
ого, местные кулес теперь и от своей икс джи готовы отказаться) опрометчивое решение, ведь в будущем сезоне нечем будет оправдывать автобусника чави)
Два должуна на ветке, перебор.

Как тебе игра Хохланда вчера кстати, сильно расстроился, что своим перформансом замыкун потерял последние 5% побороться за ЗМ с аргом?)
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Mancar Camoran 2.0
Ответ che kaif
Еще бы Пеп не был в тройке если тренил Барсу.баварю. и Сити
Если человек великолепно водит болид формулы 1, зачем ему что-то доказывать на жигулях ?
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MaaRek
Ответ Fan of Sport
Вполне возможно, что Сити под руководством Гвардиолы сможет взять ещё 15 трофеев за 6-7 лет. В августе будет шанс добавить в коллекцию Суперкубок Уефа и Суперкубок Англии, в декабре КЧМ.
Думаю, что вряд ли Пеп будет долго сидеть ещё в Сити. Всё выиграл, может со сборной поработать, или добить величие поработав в Италии, выиграв всё в 4 топ лигах мира.

Ну и если он 6-7 лет будет ещё работать, то там за 20 титулов будет. Он в следующем году только может 7 взять. Понятно что всё не выиграет, но за 4-5 уже может выиграть за 1 сезон
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Ignazio DE Alter
Луческу начал тренировать как играющий тренер в 1979 году.
Гвардиола начал тренировать в 2007 году.
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MaaRek
Смешно конечно сравнивать титулы Луческу в упл и чемпе Румынии, с титулами Пепа)
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Владимир Туаев
Гвардиола конечно великий тренер, но что с ним происходит в финалах в последнее время это необъяснимо! Чудом выиграли, опять "придумал тактику" и команда на себя не была похожа. Почему нельзя играть в финалах в тот футбол, который команду в него привёл?
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Gunner-98
И при этом во всех рейтингах САФа постоянно задвигают насколько наглости хватает...
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Андрей Лавров
Ответ AF007
Те, кто пишут, что Интер в финале играл сильнее Сити, конечно интересные люди. До того, как Сити открыл счёт, итальяшки за 70 минут довели до удара ровно ноль атак. Ноль. Это как, нормально вообще?) В конце конечно xg себе набили, ну так а кому отыгрываться-то надо было? К тому же уверен, даже если бы Интер сравнял на последней, в дополнительное они бы опять только уныло пытались бы убить время до пенок, и Сити бы их скорее всего снова дожал. Но по xg да, в итоге Интер победил, бгг. Хотя до этого вроде 10 лет все говорили, что xg это ***** (чушь), которую придумали глоры Барсы
Интер сломал всю игру Сити при этом не устанавливая автобус, прессинг на любом участке поля и быстрые контратаки, реализация подвела у исполнителей. У меня никакого хейта к Сити нет, я изначально был за них в этом матче, очень люблю смотреть их игры, но вчера Интер с такой отдачей играл, что тяжело было им не сопереживать.
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Alex Rhea
Ответ Direct free kick
Где был Маню с 1968 по 1991-1993? Пыль глотал за леверпулем и прочими
да, у всех были, есть и будут неудачные периоды, но дело в том, что у МЮ было 3 удачных эпохи за их историю, у Сити же пока только первая
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Александр Руденко
Ответ Alex Rhea
да, у всех были, есть и будут неудачные периоды, но дело в том, что у МЮ было 3 удачных эпохи за их историю, у Сити же пока только первая
Сити 60-70-х был вполне достойным клубом. Но МЮ все равно и тогда и вдолгую просто лучше.
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che kaif
Еще бы Пеп не был в тройке если тренил Барсу.баварю. и Сити
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