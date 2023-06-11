Пеп догнал Луческу по числу трофеев и делит с ним 2-е место – по 35. Больше только у Фергюсона – 49
Пеп Гвардиола догнал Мирчу Луческу по числу трофеев и делит с ним второе место.
И Гвардиола, и Луческу взяли по 35 трофеев. 29 трофеев было у Валерия Лобановского.
Самым титулованным тренером в истории футбола остается Алекс Фергюсон, у экс-тренера «Манчестер Юнайтед» 49 трофеев.
Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы
каждый год разыгрывается 7 трофеев (4 в АПЛ + ЛЧ + Суперкубок УЕФА + Клубный Чемпионат) - за 5 лет 35 штук.
Пепу нужно забрать 15, чтобы быть единоличным лидером. График трудный, но в любому случае уже понятно, что на длинной дистанции Пеп будет самым титулованным и самым лучшим тренером в истории футбола. Повезло, что мы попали в эпоху Пепа и Месси - увидели воочию лучших.
Как тебе игра Хохланда вчера кстати, сильно расстроился, что своим перформансом замыкун потерял последние 5% побороться за ЗМ с аргом?)
Ну и если он 6-7 лет будет ещё работать, то там за 20 титулов будет. Он в следующем году только может 7 взять. Понятно что всё не выиграет, но за 4-5 уже может выиграть за 1 сезон
Гвардиола начал тренировать в 2007 году.