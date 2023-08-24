Президент «Атлетико» о поцелуе главы RFEF с футболисткой: «Рубиалес должен уйти в отставку. Нам нужно быть последовательными»

Теги Атлетико Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу Энрике Сересо Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Президент «Атлетико» призвал к отставке главы RFEF.

Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира, где испанки обыграли сборную Англии (1:0) и стали чемпионками мира впервые в истории.

ФИФА возбудила в отношении главы Королевской испанской федерации футбола дисциплинарное дело по статье за оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры. Кроме того, в пятницу состоится внеочередное собрание RFEF, на котором, в частности, будет рассмотрен вопрос о будущем Рубиалеса.

«Если после этого Луис Рубиалес останется на своем посту и не уйдет в отставку... Нам всем нужно быть последовательными в своих словах. Рубиалес должен подать в отставку», – сказал Энрике Сересо.

В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство

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17 комментариев

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Inside 88 LW
На центральной площади - сожгите его. Такое не прощается.
+6
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Фарид Харисов
Не вижу никакой последовательности между "на эмоциях поцеловал футболистку" и "уйти в отставку".

Даже если Рубиалес пройдёт по улицам в цепях, чтобы в него кидали тухлые помидоры все оскорбленные женщины — им этого будет недостаточно, они именно выживают его с должности, скоты :)

Целовать без согласия — недостойный поступок. Цена ему — пощёчина хлесткая от жертвы, а не отмена по всем фронтам. Просто свора шакалов.
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Ызяя
целоваться прилюдно могут только ЛГБТ-шники, разве это ещё не всем очевидно ?
+6
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ZaharPetrovicUralez
Вот это нравы. Если б капитана мужской сборной расцеловал, была б всеобщая радость. Меньшинства победили большинство. Жаль
+5
-2
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Андрей
Ответ Алексей Ненахов
Тогда пусть и Симеоне уходит , любит он себя за пах хватать
а может и не только себя, мы не знаем как они там в раздевалке перерыв проводят.
+2
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Demyan Grachev
Ответ Фарид Харисов
Не вижу никакой последовательности между "на эмоциях поцеловал футболистку" и "уйти в отставку". Даже если Рубиалес пройдёт по улицам в цепях, чтобы в него кидали тухлые помидоры все оскорбленные женщины — им этого будет недостаточно, они именно выживают его с должности, скоты :) Целовать без согласия — недостойный поступок. Цена ему — пощёчина хлесткая от жертвы, а не отмена по всем фронтам. Просто свора шакалов.
красавчик, тупо травля на ровном месте
+3
-2
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Ызяя
интересно если бы женщина при награждении поцеловала спортсмена ... истерика и визги были такими же ?
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Очевидное невероятное
ахах 😁
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Очевидное невероятное
это останется в истории!!!!)))))) дикость одним словом
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El Kapitan
Гнать в шею Лысого! еще в 2018-м надо было это сделать.
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Барберис
Ребята, искренне считаю, надо человека растрелять.

Жалко такому настоящему человеку жить в обществе сумасщедщих.

Лучше смерть и избавиться, чем такая жизнь.

Настоящая жизнь уходит, вы чувствуете это?

По сути, этот президент или кто там, не хотел иметь от момента сексуальных дивидентов.Желания такого не может быть, люди на виду их снимают.
Это был поцелуй благодарности, он просто не сдержал эмоций, а человек их должен иметь.
Он поцеловал ее как равный человек равного, это не были "предварительными ласками перед сексом", понятно же.
Передачи номера телефона, или номера комнаты отеля не было, это были эмоции ЧЕЛОВЕКА.
Так же реагирует незнакомка, если помочь ей от души, без задних мыслей.
Она может поцеловать вас, "взмахнуть" косичками и убежать.
Это сексизм?
Это человек.
А вся эта вакханалия против человека.
Человек должен измениться, потерять лицо и стать механизмом, мы поняли.
Но мы не хотим.
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Panki hoi
Ответ Ызяя
интересно если бы женщина при награждении поцеловала спортсмена ... истерика и визги были такими же ?
Смородская любила обниматься с футболистами, на неё не жаловались, как-то не принято, но это тоже гадость, надо увольнять.
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