Президент «Атлетико» о поцелуе главы RFEF с футболисткой: «Рубиалес должен уйти в отставку. Нам нужно быть последовательными»
Президент «Атлетико» призвал к отставке главы RFEF.
Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира, где испанки обыграли сборную Англии (1:0) и стали чемпионками мира впервые в истории.
ФИФА возбудила в отношении главы Королевской испанской федерации футбола дисциплинарное дело по статье за оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры. Кроме того, в пятницу состоится внеочередное собрание RFEF, на котором, в частности, будет рассмотрен вопрос о будущем Рубиалеса.
«Если после этого Луис Рубиалес останется на своем посту и не уйдет в отставку... Нам всем нужно быть последовательными в своих словах. Рубиалес должен подать в отставку», – сказал Энрике Сересо.
В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство
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Даже если Рубиалес пройдёт по улицам в цепях, чтобы в него кидали тухлые помидоры все оскорбленные женщины — им этого будет недостаточно, они именно выживают его с должности, скоты :)
Целовать без согласия — недостойный поступок. Цена ему — пощёчина хлесткая от жертвы, а не отмена по всем фронтам. Просто свора шакалов.
Жалко такому настоящему человеку жить в обществе сумасщедщих.
Лучше смерть и избавиться, чем такая жизнь.
Настоящая жизнь уходит, вы чувствуете это?
По сути, этот президент или кто там, не хотел иметь от момента сексуальных дивидентов.Желания такого не может быть, люди на виду их снимают.
Это был поцелуй благодарности, он просто не сдержал эмоций, а человек их должен иметь.
Он поцеловал ее как равный человек равного, это не были "предварительными ласками перед сексом", понятно же.
Передачи номера телефона, или номера комнаты отеля не было, это были эмоции ЧЕЛОВЕКА.
Так же реагирует незнакомка, если помочь ей от души, без задних мыслей.
Она может поцеловать вас, "взмахнуть" косичками и убежать.
Это сексизм?
Это человек.
А вся эта вакханалия против человека.
Человек должен измениться, потерять лицо и стать механизмом, мы поняли.
Но мы не хотим.