Президент «Атлетико» о поцелуе главы RFEF с футболисткой: «Рубиалес должен уйти в отставку. Нам нужно быть последовательными»

Президент «Атлетико» призвал к отставке главы RFEF.

Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира, где испанки обыграли сборную Англии (1:0) и стали чемпионками мира впервые в истории.

ФИФА возбудила в отношении главы Королевской испанской федерации футбола дисциплинарное дело по статье за оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры. Кроме того, в пятницу состоится внеочередное собрание RFEF, на котором, в частности, будет рассмотрен вопрос о будущем Рубиалеса.

«Если после этого останется на своем посту и не уйдет в отставку... Нам всем нужно быть последовательными в своих словах. Рубиалес должен подать в отставку», – сказал .

В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство

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