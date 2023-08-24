Моссаковский о критике Уткина в адрес Неценко: «Представьте, что закончивший карьеру Роналдиньо смеется над добротным опорником. А Вася это себе позволяет. Неприятно»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Михаил Моссаковский Александр Неценко Матч ТВ Футбол

Михаил Моссаковский не одобряет критику Василия Уткина в адрес комментаторов.

Ранее Уткин резко высказался о работе Моссаковского и Александра Неценко на матче 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1): «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Также журналист и блогер заявил, что комментаторская бригада «Матч ТВ» – «слабейшая в пространстве русского языка».

– Как Уткин относился к Неценко на «НТВ-Плюс»?

– Мне не нравится история хейта Васи в адрес Сани. Она абсолютно несправедлива. Мне кажется, невозможно сравнить Васю и Сашу по тому, насколько они вовлечены в футбол. Вася и раньше редко смотрел матчи, а сейчас, наверное, еще меньше. Уровень интереса к игре невозможно сравнить с Сашей. Он один из самых увлеченных игрой комментаторов. Он смотрит огромное количество матчей. Да, у Неценко есть свои недостатки. Нет того чувства юмора и реакции, которые были у праймового Васи.

Но уровень таланта и работы в эфире Уткина недоступен многим из нас. Представьте креативного и немного ленивого футболиста, который не всегда соблюдает режим, но при этом чрезвычайно одарен. Например, Роналдиньо. А теперь представьте, что закончивший карьеру Роналдиньо начинает хейтить какого-то парня, хорошо работающего на тренировках, но не обладающего тем талантом. Добротный опорник-трудяга. Роналдиньо над ним смеется. Такое тяжело представить, а Вася это себе позволяет. Мне неприятно за этим наблюдать.

– Уткин хейтит Неценко из-за механического комментирования?

– Не знаю. Саня добротно работает на большом количестве матчей. Он здорово подкован, у него классная матчасть. Возможно, он ей порой перегружает. Однако наши недостатки – продолжение наших достоинств.

– Насмотренность Неценко может перебить артистизм Генича?

– Вы опять предлагаете сравнивать, а я не хочу. Есть Саня с сильными и слабыми сторонами, а есть Костя Генич. Это два разных комментатора, которые работают на разных матчах. У каждого из них есть свой зритель. Может быть, на этом отрезке массовому зрителю больше нравится Генич. Но у Неценко тоже есть слушатели, и он работает на высоком уровне. Вася этого не замечает, потому что, наверное, мало смотрит футбол, – сказал Моссаковский.

Уткин о реакции комментаторов «Матч ТВ» на критику: «Хорошо, что задело. Да, я суперавторитетный, терпите, обтекайте. Всегда нравилось отмечать идиотизмы, продолжу этим заниматься»

Шнякин об Уткине: «Он суперзвезда с богатейшим наследием. Но сейчас бездоказательно говорит: этот – пидорас, этот – говно, этот – неуч, этот – бесталанный»

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30 комментариев

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Ничего Смешного
Вас слушать невозможно, а ещё ты забываешь, что все нормальные комментаторы ушли, потому что не смогли работать по методичке Газпрома
+27
-12
+15
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Евгений Кузнецов
Неценко - нормальный, добротный комментатор. он просто достойно выполняет свою работу

Гусев же никогда не обсуждал работу Голованова или Выборнова в соцсетях. должна быть этика

Моссаковский и Журавель - журналисты! лучше их не ставить комментировать матчи. это просто не их...
+9
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+8
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Vitya Karp
зачем мы обсуждаем Васю непонятно
+9
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Пол Ганарара:
Вася - токсичный нарцисс, думаю, он всех обесценивает и в каждом обязательно находит изъян
+9
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+4
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Spaten
Моссаковский так свысока говорит, как будто сам лучше Неценко
+5
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noti22
Ответ Давид Agabekyan
На игре Зенит-Спартак было очень хорошо слышно эту "методичку"
Ага, когда комментаторы не радовались ни одному голу Зенита😂
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Ебздрогыч
Представьте, что закончивший карьеру Роналдиньо смеется над Рассказовым
+6
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blаncо
Весело наблюдать, как эти недокомментаторы друг друга нахваливают. Никто за них не заступается - приходится самим.
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Football fanat
Сравнил утю с Рональдиньё. Он там белены объелся? Никакого супер авторитета и супер работы у ути не было никогда. Обычный середняк. Магистры были: Розанов, Маслаченко. Сейчас ещё Елагин!!! Это чистой воды профессионалы!!! Масаковский, неценко- критике будут подвергаться всегда, потому что это слабые коментаторы, по тембру голоса и искренной любви к футболу у них не чувствуется. Например как у Елагина, который просто кайфует от репортажа и зритель вместе с ним.
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Давид Agabekyan
Ответ Ничего Смешного
Вас слушать невозможно, а ещё ты забываешь, что все нормальные комментаторы ушли, потому что не смогли работать по методичке Газпрома
На игре Зенит-Спартак было очень хорошо слышно эту "методичку"
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ Sanchez GR
Хороший опорник в чём -то всегда превосходит толстого и талантливого технаря. Но в чём нынешние комментаторы Матч Тв превосходят толстого Васю?
Как минимум, в корректности формулировок и в уважении к оппоненту.
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Bobby Shmonka
Ответ Ничего Смешного
Вас слушать невозможно, а ещё ты забываешь, что все нормальные комментаторы ушли, потому что не смогли работать по методичке Газпрома
Какие методички Газпрома для матча Фрозионе-Наполи например?) Пьяный храп Васи Уткина в прямом эфире,вот что невозможно слушать .
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Никого_нет
Добротный опорник это кто ? В вашем случае это Дима Тарасов ))
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Алексей Кондрашин
Мнение Уткина даже по поводу Неценко всем интересно, на мнение какого-то Массаковского всем нас...ть
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.ru
Вася это Вася... человек, пароход и ..овно
а добротность этого опорника сильно преувеличена...
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majestic1980
Аналогия уровня Бог конечно
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мутятя
Ну не знаю. По мне, что Уткин, что Андронов намного лучше комментировали, чем нынешние.
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Wizard Harry
Это кто это там из вас «добротный опорник»? 😄😄😄
Ваш МАТЧТВшный комментаторский уровень - алкаш, который просит пробить «чисто на технику»🤦🏼
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Sanchez GR
Хороший опорник в чём -то всегда превосходит толстого и талантливого технаря. Но в чём нынешние комментаторы Матч Тв превосходят толстого Васю?
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КТС
Шедеврально. Артистизм Генича... массовому зрителю больше нравится Генич...
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Raar
Сравнение некорректное, Рональдиньо - добряк.
А вот представьте, что на закате карьеры Роналду вдруг быкует с фотографами и болельшиками... ой, стоп )
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Eden Hazard
Ответ Евгений Кузнецов
Неценко - нормальный, добротный комментатор. он просто достойно выполняет свою работу Гусев же никогда не обсуждал работу Голованова или Выборнова в соцсетях. должна быть этика Моссаковский и Журавель - журналисты! лучше их не ставить комментировать матчи. это просто не их...
Ниче так сравнил. Сомневаюсь что у кого то кто помнит, были претензии к работе Выборнова и Голованова. В те времена максимум смеялись, по доброму, над Маслаченко, даже не смеялись, а улыбались, было ощущение что он на поле выбежит.
Мосаковскому с Неценко до них как до Луны. Вот их и критикуют.
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ Bjorn Strid
Не очень корректное сравнение. В данном случае скорее Рональдиньо смеется над бездарным выскочкой, отыгравшим две минуты в чемпионате станции метро сучьи выселки, зато уже купившим астон мартин
Заканчивай разговаривать с голосами в своей голове.
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Полуэктов Пётр
Ответ Ебздрогыч
Представьте, что закончивший карьеру Роналдиньо смеется над Рассказовым
Никогда в жизни Роналдиньо не позволил бы себе такого.
Потому и сравнение вполне себе работает и своей цели достигает.
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IntoTheRainBow
Ответ Полуэктов Пётр
Никогда в жизни Роналдиньо не позволил бы себе такого. Потому и сравнение вполне себе работает и своей цели достигает.
никогда в жизни Роналдиньо не позволил бы себе интересоваться тем кто такой Рассказов
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