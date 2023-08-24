Моссаковский о критике Уткина в адрес Неценко: «Представьте, что закончивший карьеру Роналдиньо смеется над добротным опорником. А Вася это себе позволяет. Неприятно»

Михаил Моссаковский не одобряет критику Василия Уткина в адрес комментаторов.

Ранее Уткин резко высказался о работе Моссаковского и на матче 2-го тура Мир «Ростов» – «Зенит» (1:1): «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Также журналист и блогер заявил, что комментаторская бригада «Матч ТВ» – «слабейшая в пространстве русского языка».

– Как Уткин относился к Неценко на «НТВ-Плюс»?

– Мне не нравится история хейта в адрес Сани. Она абсолютно несправедлива. Мне кажется, невозможно сравнить Васю и Сашу по тому, насколько они вовлечены в футбол. Вася и раньше редко смотрел матчи, а сейчас, наверное, еще меньше. Уровень интереса к игре невозможно сравнить с Сашей. Он один из самых увлеченных игрой комментаторов. Он смотрит огромное количество матчей. Да, у Неценко есть свои недостатки. Нет того чувства юмора и реакции, которые были у праймового Васи.

Но уровень таланта и работы в эфире Уткина недоступен многим из нас. Представьте креативного и немного ленивого футболиста, который не всегда соблюдает режим, но при этом чрезвычайно одарен. Например, Роналдиньо. А теперь представьте, что закончивший карьеру Роналдиньо начинает хейтить какого-то парня, хорошо работающего на тренировках, но не обладающего тем талантом. Добротный опорник-трудяга. Роналдиньо над ним смеется. Такое тяжело представить, а Вася это себе позволяет. Мне неприятно за этим наблюдать.

– Уткин хейтит Неценко из-за механического комментирования?

– Не знаю. Саня добротно работает на большом количестве матчей. Он здорово подкован, у него классная матчасть. Возможно, он ей порой перегружает. Однако наши недостатки – продолжение наших достоинств.

– Насмотренность Неценко может перебить артистизм Генича?

– Вы опять предлагаете сравнивать, а я не хочу. Есть Саня с сильными и слабыми сторонами, а есть Костя Генич. Это два разных комментатора, которые работают на разных матчах. У каждого из них есть свой зритель. Может быть, на этом отрезке массовому зрителю больше нравится Генич. Но у Неценко тоже есть слушатели, и он работает на высоком уровне. Вася этого не замечает, потому что, наверное, мало смотрит футбол, – сказал .

Уткин о реакции комментаторов «Матч ТВ» на критику: «Хорошо, что задело. Да, я суперавторитетный, терпите, обтекайте. Всегда нравилось отмечать идиотизмы, продолжу этим заниматься»

Шнякин об Уткине: «Он суперзвезда с богатейшим наследием. Но сейчас бездоказательно говорит: этот – пидорас, этот – говно, этот – неуч, этот – бесталанный»

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