Шнякин об Уткине: «Он суперзвезда с богатейшим наследием. Но сейчас бездоказательно говорит: этот – пидорас, этот – говно, этот – неуч, этот – бесталанный»
Дмитрий Шнякин высказался о критике Василия Уткина в адрес коллег с «Матч ТВ».
– Я не фанат Уткина как комментатора – просто не заходит. Мне нравится, как он обращается с языком, как пишет. Но в последнее время мне жалко смотреть на него. Знаешь, есть писатель, который исписался и вышел в тираж? И вот Вася где-то свой талант просрал. Он сейчас просто красиво набрасывает без повода.
– Я с тобой не соглашусь. Он бы его просрал, если бы был как Кокорин, который мог играть в топовых матчах.
Уткин – это все равно это реализованная суперзвезда. Сейчас он свернет все свои активности и уедет в лес, как Михаил Мельников, и будет есть кукушек?
– Возможно он и там ######## (докопается) до кукушек, что они неправильно кукуют.
– Да (смеется). «Эй, что за ритм, ###? Кукушки из балашихинского леса – в топ-3 кукушек региона, #####. В Грузии кукушки лучше кукуют!» Так можно подразогнаться.
Он в любом случае реализован. Об этом забывают, но у него богатейшее наследие. В этом плане прав Лукомский, который говорит, что Уткин испортил многих комментаторов. Кто-то действительно стал сильным комментатором, а кто-то, пытаясь мимикрировать под Васю, потерял свои индивидуальные черты или не обрел их.
Это все равно величие, наследие «НТВ-Плюс». Это Дядя (Юрий Розанов – Sports.ru) любил говорить, что Вася пробил собой, этими два на два, стену, и в этом проход мы уже все почирикали такие.
А то, что нынче происходит – у меня ровно одна претензия. Бездоказательно набрасывает на коллег, на друзей – это я не о себе, а о Моссаковском, мы с Васей не друзья.
Больше всего раздражает, что это такую категоричную форму обретает. Он прекрасно знает, что согретая ностальгией аудитория всегда будет его любить, обожать. В это время ностальгия особенно ценна, как мы понимаем. Как было ####### (здорово), когда мы в 2008-м всех обыгрывали, а сейчас варимся в своем болоте!
Я сказал, что он похож на Джаббу Хатта. Лежит так авторитетно, что-то брынчит, ###, бездоказательно. Я в своем тексте привел факты. Ну ты же называл Нагучева топ-комментатором, про того и этого говорил хорошо, звал к себе на стрим. ты положительно оценивал их работу, а сейчас говоришь, что они худшие – ну это же вранье.
Я хорошо знаю, что люди, которых Вася любит и уважает, они тоже за голову хватались от этих высказываний, им очень не нравилось. Но пусть он продолжает. Раз ему кажется: да, я такой суперавторитетный – обтекайте. Если думает, что это нормальная форма диалога или баттла, как он любит говорить, ну пусть продолжает.
На мой взгляд, он абсолютно не прав. да Уткину может не нравиться Неценко. Но тогда расскажи – почему. Почему он раньше ########## (уничтожал) Рабинера, писал целый текст – это было круто и увлекательно. А сейчас, с высоты своего джаббахаттовского трона, ты говоришь: ну этот – пидорас, этот – говно, этот – неуч, этот – бесталанный.
Ну докажи, расскажи, ты же мастер слова. Ты же меня, Диму Шнякина, учил, что сила журналиста в правильно подобранном слове. Можно весь репортаж здорово работать, а потом какую-то херню сморозить, неточное, неубедительное слово использовать – и все будет не так. И вот ты, Вася Уткин, на мой взгляд, был абсолютно неправ, используя слова «ужасно работают».
Да, наверное, есть ребята, которые не так хорошо работают, как те, кто был в 90-х и 00-х на «НТВ-Плюс», но говорить, что Трушечкин работает ужасно... Генич работал у поля, в роли эксперта, не отвлекаясь на комментаторские штучки – это что, было ужасно? Ну послушай на своем троне, сядь жопой на пульт, пусть у тебя «Матч Премьер» включится неожиданно. У тебя же обычно, когда ты жопой на пульт садишься, включаются Okko и Setanta, ты же эти каналы, наверное, смотришь, #####, напролет. Вот там-то комментаторы... Я загораюсь от этого.
Ему достаточно сказать: «Я Вася Уткин – обтекайте». И это нормально воспринимают, хавают. Мне это не понять. У нас с ним были разные отношения, истории. Я ему благодарен, его наставничество заключалось в порке», – заявил комментатор «Матч ТВ».
Уткин о реакции комментаторов «Матч ТВ» на критику: «Хорошо, что задело. Да, я суперавторитетный, терпите, обтекайте. Всегда нравилось отмечать идиотизмы, продолжу этим заниматься»
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
А то, какие то, двойные стандарты что ли. в новости можно мат писать, а за нежно-шуточное название птчки дают бан на 3 дня
очень смешно
Почему Уткин не наезжал на Елагина, Казанского? Меня уже дебильная смех Генича достал во время матчей.
Истинный пдрс
Вообще матчтв скурвился
Невозможно слушать