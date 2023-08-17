Шнякин об Уткине: «Он суперзвезда с богатейшим наследием. Но сейчас бездоказательно говорит: этот – пидорас, этот – говно, этот – неуч, этот – бесталанный»

Дмитрий Шнякин высказался о критике Василия Уткина в адрес коллег с «Матч ТВ».

– Я не фанат Уткина как комментатора – просто не заходит. Мне нравится, как он обращается с языком, как пишет. Но в последнее время мне жалко смотреть на него. Знаешь, есть писатель, который исписался и вышел в тираж? И вот Вася где-то свой талант просрал. Он сейчас просто красиво набрасывает без повода.

– Я с тобой не соглашусь. Он бы его просрал, если бы был как Кокорин, который мог играть в топовых матчах.

Уткин – это все равно это реализованная суперзвезда. Сейчас он свернет все свои активности и уедет в лес, как Михаил Мельников, и будет есть кукушек?

– Возможно он и там ######## (докопается) до кукушек, что они неправильно кукуют.

– Да (смеется). «Эй, что за ритм, ###? Кукушки из балашихинского леса – в топ-3 кукушек региона, #####. В Грузии кукушки лучше кукуют!» Так можно подразогнаться.

Он в любом случае реализован. Об этом забывают, но у него богатейшее наследие. В этом плане прав Лукомский, который говорит, что Уткин испортил многих комментаторов. Кто-то действительно стал сильным комментатором, а кто-то, пытаясь мимикрировать под Васю, потерял свои индивидуальные черты или не обрел их.

Это все равно величие, наследие «НТВ-Плюс». Это Дядя (Юрий Розанов – Sports.ru) любил говорить, что Вася пробил собой, этими два на два, стену, и в этом проход мы уже все почирикали такие.

А то, что нынче происходит – у меня ровно одна претензия. Бездоказательно набрасывает на коллег, на друзей – это я не о себе, а о , мы с Васей не друзья.

Больше всего раздражает, что это такую категоричную форму обретает. Он прекрасно знает, что согретая ностальгией аудитория всегда будет его любить, обожать. В это время ностальгия особенно ценна, как мы понимаем. Как было ####### (здорово), когда мы в 2008-м всех обыгрывали, а сейчас варимся в своем болоте!

Я сказал, что он похож на Джаббу Хатта. Лежит так авторитетно, что-то брынчит, ###, бездоказательно. Я в своем тексте привел факты. Ну ты же называл Нагучева топ-комментатором, про того и этого говорил хорошо, звал к себе на стрим. ты положительно оценивал их работу, а сейчас говоришь, что они худшие – ну это же вранье.

Я хорошо знаю, что люди, которых Вася любит и уважает, они тоже за голову хватались от этих высказываний, им очень не нравилось. Но пусть он продолжает. Раз ему кажется: да, я такой суперавторитетный – обтекайте. Если думает, что это нормальная форма диалога или баттла, как он любит говорить, ну пусть продолжает.

На мой взгляд, он абсолютно не прав. да Уткину может не нравиться . Но тогда расскажи – почему. Почему он раньше ########## (уничтожал) Рабинера, писал целый текст – это было круто и увлекательно. А сейчас, с высоты своего джаббахаттовского трона, ты говоришь: ну этот – пидорас, этот – говно, этот – неуч, этот – бесталанный.

Ну докажи, расскажи, ты же мастер слова. Ты же меня, Диму Шнякина, учил, что сила журналиста в правильно подобранном слове. Можно весь репортаж здорово работать, а потом какую-то херню сморозить, неточное, неубедительное слово использовать – и все будет не так. И вот ты, Вася Уткин, на мой взгляд, был абсолютно неправ, используя слова «ужасно работают».

Да, наверное, есть ребята, которые не так хорошо работают, как те, кто был в 90-х и 00-х на «НТВ-Плюс», но говорить, что работает ужасно... Генич работал у поля, в роли эксперта, не отвлекаясь на комментаторские штучки – это что, было ужасно? Ну послушай на своем троне, сядь жопой на пульт, пусть у тебя «Матч Премьер» включится неожиданно. У тебя же обычно, когда ты жопой на пульт садишься, включаются Okko и Setanta, ты же эти каналы, наверное, смотришь, #####, напролет. Вот там-то комментаторы... Я загораюсь от этого.

Ему достаточно сказать: «Я Вася Уткин – обтекайте». И это нормально воспринимают, хавают. Мне это не понять. У нас с ним были разные отношения, истории. Я ему благодарен, его наставничество заключалось в порке», – заявил комментатор «Матч ТВ».

Уткин о реакции комментаторов «Матч ТВ» на критику: «Хорошо, что задело. Да, я суперавторитетный, терпите, обтекайте. Всегда нравилось отмечать идиотизмы, продолжу этим заниматься»

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