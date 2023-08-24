Комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния поля стадиона «Фишт»

Комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за ухудшения состояния поля стадиона «Фишт».

Об этом говорится в заявлении лиги.

«По итогам матча 5-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» в Сочи направилась комиссия РПЛ для оценки состояния футбольного поля «Фишта» и принятия решения о возможности проведения домашних матчей ФК «Сочи» в рамках РПЛ на этой арене.

Сегодня комиссия прибыла на стадион, ведутся осмотр газона и консультации специалистов. В настоящее время температура в корнеобитаемом слое газона колеблется в районе 30 градусов, наблюдается тенденция на ее снижение.

ФК «Сочи» проводит комплекс мероприятий по улучшению состояния футбольного поля к матчу 6-го тура «Сочи» – «Локомотив» на «Фиште» 27 августа», – говорится в сообщении РПЛ.

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