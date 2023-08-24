Комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния поля стадиона «Фишт»

Теги Ростов премьер-лига Россия Организация РПЛ Олимпийский стадион Сочи Сочи Футбол

Комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за ухудшения состояния поля стадиона «Фишт».

Об этом говорится в заявлении лиги.

«По итогам матча 5-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» в Сочи направилась комиссия РПЛ для оценки состояния футбольного поля «Фишта» и принятия решения о возможности проведения домашних матчей ФК «Сочи» в рамках РПЛ на этой арене.  

Сегодня комиссия прибыла на стадион, ведутся осмотр газона и консультации специалистов. В настоящее время температура в корнеобитаемом слое газона колеблется в районе 30 градусов, наблюдается тенденция на ее снижение. 

ФК «Сочи» проводит комплекс мероприятий по улучшению состояния футбольного поля к матчу 6-го тура «Сочи» – «Локомотив» на «Фиште» 27 августа», – говорится в сообщении РПЛ.

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40 комментариев

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tolobas
На юге не могут поле нормальное сделать....
+31
-1
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Ярослав Ройс
Ответ Фёдор Кузнецов
Как житель юга, скажу что проблема в жаре, несколько недель около 35-40 градусов, это плохо, листья, трава выцветают, и становятся сухими, поэтому это не так просто с травой
Поля в Испании и Португалии🗿🗿🗿
+27
-1
+26
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Дзмітрый Фарботка
комиссия по траве?
+23
0
+23
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Геннадий Тимченко
Ответ Дзмітрый Фарботка
комиссия по траве?
Дмитрия Медведева нужно в комиссию обязательно включить
+24
-3
+21
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Streetbor
Ежик по травке бежит и хохочет,
ежику травка письку щекочет!
Травка закончилась — гравий пошел!
Ежик домой без письки пришел!

вспомнилось 🤓
+9
-3
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Аарон Рэмзи
Ответ Геннадий Тимченко
Дмитрия Медведева нужно в комиссию обязательно включить
Он больше по воде, как мне кажется, огненной
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ярослав Ройс
Поля в Испании и Португалии🗿🗿🗿
Там тоже есть проблемы с полями, например Реал 4 раза перекладывал его за последний. год
+6
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Ingword
Ответ Ебздрогыч
Не, ну все логично - откуда может взяться хороший газон летом в Сочи?
Вы, наверное, никогда не жили на юге летом. Жара стоит под 40 градусов каждый день, духота. Обычные растения еле живут, листья на деревьях высушиваются и желтеют раньше времени. А если еще за газоном толком не следят...
+6
-1
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Ебздрогыч
Не, ну все логично - откуда может взяться хороший газон летом в Сочи?
+6
-3
+3
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Tiestorzn17
Потому что весь этот клуб одно сплошное недоразумение.
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S. A.
Почему у нас на юге всё время проблемы с газоном?
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2vdhrvmmzf
В августе в Сочи проблемы с газоном, ну это премия Дарвина ответственным
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Atsuktuvas
Климат в Сочи нестандартный для привычного российского газона. Специалистов сложно найти.
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Фёдор Кузнецов
Ответ tolobas
На юге не могут поле нормальное сделать....
Как житель юга, скажу что проблема в жаре, несколько недель около 35-40 градусов, это плохо, листья, трава выцветают, и становятся сухими, поэтому это не так просто с травой
+7
-6
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Roman
Под шумок поехали коньячок попить и на пляже позагорать на казенные деньги)
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Максим Черкашин
Ответ Аарон Рэмзи
Он больше по воде, как мне кажется, огненной
Специалист по Финляндии.
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Владислав88
Ответ 2vdhrvmmzf
В августе в Сочи проблемы с газоном, ну это премия Дарвина ответственным
Там под зимнюю Олимпиаду нарыли кучу подземнызтунелей, Из-за чего полностью изменился климат, ветродуй со всех четврёз сторон света теперь. Потом что нефиг было выпендриваться и проводить эту долбанную Олимпиаду в тропиках. И вообще она боком всей стране вышла. После одной Олимпиады уже потеряли страну. Ничему дураков жизнь не учит.
+4
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Богдан Трач
Ответ Питекантроп
Поливать запрещено?
да
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Melnikov1968
А местные профессионалы, которые отвечают за состояние поля сами не в состоянии разобраться? Они по долгу службы обязаны знать специфику, погодные условия региона,реакцию газона на те или иные условия. Или кучка «специалистов» из Москвы и других регионов лучше понимают местную специфику? Тогда зачем содержать специалистов из Сочи? Ну что за бред творится?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Питекантроп
Поливать запрещено?
Полив не всегда спасает
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Вячеслав Котов
Ответ Питекантроп
Поливать запрещено?
воду экономят
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fugas80
Ответ Daniil Skidan
Из южных клубов проблем с газоном нет только у Краснодара
Там хозяин есть. Ему незачем у самого себя деньги тырить..
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Асхаб Шихов
Пусть заодно и на пляже мусор собирают 🤓
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Мукунку хороший
Хоть бы народ не смешили и не злили.. Комиссия.. отправилась..)) В думу и совет федерации закиньте еще на голосование..
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Легато
Надо назвать специалиста - Тихоновецкого
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