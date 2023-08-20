Массажист Кокорина: «Разве Хвича лучше Саши? По футбольному интеллекту он превосходит Кварацхелию»

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Александр Кокорин Антон Заболотный Сергей Колесников Сочи Хвича Кварацхелия Футбол

Массажист Александра Кокорина сравнил форварда с Хвичей Кварцхелией.

«Так получилось, что предыдущий тренер не верил в Александра, прошло все бездарно.

Вы посмотрите, как Кварацхелия заиграл в Италии. Он разве лучше Саши? Если только в дриблинге. Но как Саша думает, играет, он именно играет! По футбольному интеллекту он превосходит Хвичу. В России Хвича особо сильно не выделялся, если только обводкой, но ему играть было не с кем.

Вспомните, как Саша пришел в «Сочи». Кто тогда знал, кто такой Андрей Мостовой, кто такой Антон Заболотный? Они стали играть на другом уровне, когда пришел Саша. Они поверили в себя, поняли, что они игроки», – сказал Сергей Колесников.

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39 комментариев

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Пирс Морган
Той же ночью массажист Кокорина: "Саша, ты ювелир"
+87
-4
+83
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Cruel Snake
Разве Кокорин обладает интеллектом?
+35
-5
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ЦСКА1960
Кажется, он для Кокорина больше, чем просто массажист )
+29
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T622222
А ха ха ха лучший футболист Италии и Саша бездельник обуза фиалок )))))
+12
-3
+9
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BHAf
У Сашеньки вообще никакого интеллекта нету
+9
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Redwhite heart
Появилось новое слово альтернатива слову "дурак" - "массажист Кокорина"
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Ковид 07.10.52
Маникюрщик Кокорина сказал, что Саша уже рядом с Месси..., а через пару лет вместе будут ....на пенсии...
+7
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андрэ
Кокорин и интеллект в одном предложении, отличное начало анекдота
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QWertY
Ответ Пирс Морган
Той же ночью массажист Кокорина: "Саша, ты ювелир"
😂😂👍🏻
+5
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cektor
а по умственному ?))
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fussballer
Ответ Vatikan
Что он ему так нализывает? Кокорин ему платит? Если нет, тем более странно
Платит, конечно.
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факты про футбол
Разве я тупее Кокорина?Почему тогда он тогда богаче меня? Господин массажист Кокоши?
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Roon95
этот массажист напоминает мне соседскую собаку, которую сосед подобрал, сделал своей и теперь эта собака воспринимает соседа вроде божества, а всех людей вокруг постоянно облаивает...
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alexey102rus
А Кокорин только недалёких приближает? Как вообще можно такое сказать? Понятно, что массажист не самая интеллектуальная профессия, но не настолько же
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User 0234
"Да и вообще Хвича очень слабо себя показывает. А вот Саша - это тема"
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d8twnsc5mg
Бесспорно Саня лучший в баре , по игре рюмками и стульями
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Док163
А по фене вообще ботает вообще на уровне лучших в мире.
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Антон Фалафель
Не надо больше наливать старику.
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Dolard
А по умению обращаться со стулом ему вообще нет равных.
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shahmur
Не даром массажист, в футболе видно не разбирается
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fussballer
Ответ Redwhite heart
Появилось новое слово альтернатива слову "дурак" - "массажист Кокорина"
Только не "дурак", а "жополиз".
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<CRISTIANO>
Интеллект и Кокорин не совместимые вещи.
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Demyan Grachev
у кокорекина есть интеллект?🙄😂
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Е.Р.
Массажист и пеарщик Сани в одном лице
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U
Ну да, он как думает, так и играет сейчас На одном уровне
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