«Динамо» анонсировало трансфер Чавеса роликом, где группа в мексиканских костюмах исполняет песню Люси Чеботиной «Солнце Монако»

«Динамо» анонсировало трансфер Луиса Чавеса.

Чавес переходит в «Динамо» из «Пачуки». Полузащитник выплатит мексиканскому клубу компенсацию за расторжение контракта. Сегодня мексиканец должен прилететь в Москву.

В ролике музыкальная группа в традиционных мексиканских костюмах исполняет песню Люси Чеботиной «Солнце Монако».

«Музыка для хорошего настроения – ставьте на репит и наслаждайтесь в ожидании важного события», – таким текстом «Динамо» подписало видео.

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