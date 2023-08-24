«Динамо» анонсировало трансфер Чавеса роликом, где группа в мексиканских костюмах исполняет песню Люси Чеботиной «Солнце Монако»
«Динамо» анонсировало трансфер Луиса Чавеса.
Чавес переходит в «Динамо» из «Пачуки». Полузащитник выплатит мексиканскому клубу компенсацию за расторжение контракта. Сегодня мексиканец должен прилететь в Москву.
В ролике музыкальная группа в традиционных мексиканских костюмах исполняет песню Люси Чеботиной «Солнце Монако».
«Музыка для хорошего настроения – ставьте на репит и наслаждайтесь в ожидании важного события», – таким текстом «Динамо» подписало видео.
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штат Нью Мехико прославил
Там какой-то хитрый гринго
местных гангстеров подставил
Новый джанк он всем торчкам
наглым образом представил
Говорят что синий он, и что качество что надо
Этот мет высокий класс это просто эльдорадо
Но чиканос мафиози этому совсем не рады
Вот уж в ярости картель
Так как их не уважают
Ходит слух что Хайзенберг
Этой темой заправляет
Но никто его не видел
И никто его не знает
Картель хочет отомстить, там такого не прощают
И тот парень скоро труп, но об этом он не знает
Хайзенберговая тема
достала до Мичоакана
И там тоже все хотят
отведать этого кристалла
Так потребность в синем мете
враз международной стала
Этот классный новый драг штат Нью Мехико прославит
О таком зачетном шыреве даже Мексика мечтает
И тот самый Хайзенберг его сам в подвале варит
Вот уж в ярости картель
так как их не уважают
В курсе все что Хайзенберг
Этой темой заправляет
Но никто его не видел
И никто его не знает
Но от ярости картеля даже деньги не спасают
И тот парень скоро труп, но об этом он не знает
Первая же ссылка - случайное посещение и знакомство со Смоловым
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/pevica-lyusya-chebotina-rasskazala-o-tom-kak-nachala-bolet-za-dinamo-1932128/