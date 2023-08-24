«Динамо» анонсировало трансфер Чавеса роликом, где группа в мексиканских костюмах исполняет песню Люси Чеботиной «Солнце Монако»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Луис Чавес Футбол

«Динамо» анонсировало трансфер Луиса Чавеса.

Чавес переходит в «Динамо» из «Пачуки». Полузащитник выплатит мексиканскому клубу компенсацию за расторжение контракта. Сегодня мексиканец должен прилететь в Москву.

В ролике музыкальная группа в традиционных мексиканских костюмах исполняет песню Люси Чеботиной «Солнце Монако».

«Музыка для хорошего настроения – ставьте на репит и наслаждайтесь в ожидании важного события», – таким текстом «Динамо» подписало видео.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
По доброму, весело и задорно. Чавесу должно понравиться
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Кто-то из совета директоров эту Люсю в Динамо постоянно тащит?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uralan Adjinjal
Городок с названьем Дюк
штат Нью Мехико прославил
Там какой-то хитрый гринго
местных гангстеров подставил
Новый джанк он всем торчкам
наглым образом представил

Говорят что синий он, и что качество что надо
Этот мет высокий класс это просто эльдорадо
Но чиканос мафиози этому совсем не рады

Вот уж в ярости картель
Так как их не уважают
Ходит слух что Хайзенберг
Этой темой заправляет
Но никто его не видел
И никто его не знает

Картель хочет отомстить, там такого не прощают
И тот парень скоро труп, но об этом он не знает

Хайзенберговая тема
достала до Мичоакана
И там тоже все хотят
отведать этого кристалла
Так потребность в синем мете
враз международной стала

Этот классный новый драг штат Нью Мехико прославит
О таком зачетном шыреве даже Мексика мечтает
И тот самый Хайзенберг его сам в подвале варит

Вот уж в ярости картель
так как их не уважают
В курсе все что Хайзенберг
Этой темой заправляет
Но никто его не видел
И никто его не знает

Но от ярости картеля даже деньги не спасают
И тот парень скоро труп, но об этом он не знает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
argentina10
Ответ Ярик01
Кто-то из совета директоров эту Люсю в Динамо постоянно тащит?
да нет, она болельщица Динамо с детства.....папа у нее, что ли за клуб болеет..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolobas
Ждем с нетерпением дебюта Чавеса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Shilovskiy
Классно как)))) Скажите, а кому-то из болельщиков динамо эта песня и сама люся нравятся?)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ argentina10
да нет, она болельщица Динамо с детства.....папа у нее, что ли за клуб болеет..
Ну это явно басня для девочки с Камчатки.
Первая же ссылка - случайное посещение и знакомство со Смоловым
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/pevica-lyusya-chebotina-rasskazala-o-tom-kak-nachala-bolet-za-dinamo-1932128/
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
argentina10
ну хоть один нормальный трансфер уже будет наконец то (если еще не сорвется опять нечего).....ну и подпишите еще Веру с Гарре, и вообще счастье будет..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
А неплохо придумали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bubareska
Здорово! Динамо молодцы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Прикольно 😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Когда кавер гораздо лучше оригинала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PrinceYoYo
Ответ argentina10
ну хоть один нормальный трансфер уже будет наконец то (если еще не сорвется опять нечего).....ну и подпишите еще Веру с Гарре, и вообще счастье будет..
Гарре слишком дорого будет. Карраскаль бы уже определился. Уже что-то будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий