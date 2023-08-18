Чавес получил деньги от «Динамо» на выкуп контракта у «Пачуки»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Мексика Пачука Луис Чавес Чемпионат.com деньги Футбол

Хавбек Луис Чавес получил деньги от «Динамо» на выкуп контракта у «Пачуки».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время Чавес сможет завершить переход в московский клуб.

Была информация, что переход хавбека в «Динамо» под угрозой срыва, поскольку у бело-голубых возникли проблемы с оплатой трансфера из-за санкций, наложенных на Россию.

Также сообщалось, что «Динамо» заплатит за футболиста 6,5 млн евро.

В сезоне-2022/23 Чавес провел 42 матча за «Пачуку», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Статистику 27-летнего опорника, у которого 19 матчей за сборную Мексики, можно найти здесь.

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19 комментариев

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Wayne Gretzky 99
«Деньги ваши будут наши» - завершил переход в московский клуб хавбек, отключив телефон.
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anton_gub
Чавес получил деньги на выкуп от Динамо и.. не выходит на связь..
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Зелёный гопник
Ответ Ебздрогыч
Вот будет смешно, если деньги возьмет и никуда не перейдет
Да да конечно, ему ведь просто на личный счёт перевели, бугага!!!🤦🏻‍♂️
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Pilgui 1970
ЖДЁМ...! Тяжело даются трансферы.
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NikoVinkovic
Ну наконец-то что-то по Чавесу. Но всё равно, в случае с Динамо я даже если увижу Луиса в футболке Динамо не поверю, помня о Карцеве - пока на поле не выйдет в основном составе не поверю :)
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Серое Крыло
Ответ Ебздрогыч
Вот будет смешно, если деньги возьмет и никуда не перейдет
Как всегда, идиотский комментарий ради плюсов. Неплохо планку держите.
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Убегай и Забивай!
Давай комраД, Приезжай и зажигай!!!!
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LaffyTaffy
Зря деньги дали. Парень уже наверное где-нибудь в Акапулько пропивает их. В Россию естественно не приедет
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динамовец1923
Надеюсь он их не украдёт
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NikoVinkovic
Ответ Ебздрогыч
Вот будет смешно, если деньги возьмет и никуда не перейдет
Смешно, расторг контракт с клубом, выплатив клаусулу, сейчас без клуба, и будет подобной херней заниматься, конечно.
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Dmitry Orlov
Ответ NikoVinkovic
Ну наконец-то что-то по Чавесу. Но всё равно, в случае с Динамо я даже если увижу Луиса в футболке Динамо не поверю, помня о Карцеве - пока на поле не выйдет в основном составе не поверю :)
Карцев не расторг по контракт со своим исходным клубом.
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