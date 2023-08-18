Хавбек Луис Чавес получил деньги от «Динамо» на выкуп контракта у «Пачуки».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время Чавес сможет завершить переход в московский клуб.

Была информация, что переход хавбека в «Динамо» под угрозой срыва, поскольку у бело-голубых возникли проблемы с оплатой трансфера из-за санкций, наложенных на Россию.

Также сообщалось, что «Динамо» заплатит за футболиста 6,5 млн евро.

В сезоне-2022/23 Чавес провел 42 матча за «Пачуку», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Статистику 27-летнего опорника, у которого 19 матчей за сборную , можно найти здесь.

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