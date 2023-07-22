Ради перехода в «Динамо» Чавес выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта. Мексиканский клуб объяснил это запретом на сделки с российскими командами
Луис Чавес выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта и перейдет в Мир РПЛ.
Мексиканский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о готовности принять этот платеж и «посодействовать осуществлению мечты Луиса Чавеса об игре в Европе».
«Пачука» подчеркнула, что такое развитие ситуации связано с санкциями, наложенными на Россию и мешающими заключать сделки с ее клубами.
«Несмотря на серьезный ущерб нашим доходам, мы согласны на компенсацию за расторжение контракта, чтобы игрок смог абсолютно свободно и под свою ответственность вести переговоры о своем будущем с тем, кого выберет», – говорится в заявлении.
Сообщалось, что приобрести Чавеса за 6,5 млн евро хочет «Динамо». Контракт с опорным полузащитником будет рассчитан на 4 года.
Делают так, как им выгодно, был бы огромный поток трансферов - этого бы не было