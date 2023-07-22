Ради перехода в «Динамо» Чавес выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта. Мексиканский клуб объяснил это запретом на сделки с российскими командами

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы трансферы Динамо Москва высшая лига Мексика Пачука Луис Чавес Футбол

Луис Чавес выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта и перейдет в Мир РПЛ.

Мексиканский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о готовности принять этот платеж и «посодействовать осуществлению мечты Луиса Чавеса об игре в Европе».

«Пачука» подчеркнула, что такое развитие ситуации связано с санкциями, наложенными на Россию и мешающими заключать сделки с ее клубами.

«Несмотря на серьезный ущерб нашим доходам, мы согласны на компенсацию за расторжение контракта, чтобы игрок смог абсолютно свободно и под свою ответственность вести переговоры о своем будущем с тем, кого выберет», – говорится в заявлении.

Сообщалось, что приобрести Чавеса за 6,5 млн евро хочет «Динамо». Контракт с опорным полузащитником будет рассчитан на 4 года.

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22 комментария

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Aleksandr Danilov
Динамо кинет деньги ему на карту Revolut
+27
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+27
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Three Days Grace
Ответ Артём Амирджанян
Ну это серьёзный шаг, значит не просто так едет.
да ему новый клуб компенсирует, ты чего)
+25
0
+25
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Артём Амирджанян
Ответ Aleksandr Danilov
Динамо кинет деньги ему на карту Revolut
На ВТБ
+13
0
+13
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Ruslan-Spartakforever
Так он же не свои деньги дал.
+9
0
+9
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psycho
вот что значит, когда с детства за динамо
+3
0
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Виталии Пархоменко
Таких отчаянных парней ещё не было с момента начало СВО, обычно все свалить хотят. Понятно что деньги даст Динамо.
+5
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Slavnov
молодец парень,уже уважуха,но всего скорее это деньги динамо
+2
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Артём Амирджанян
Ну это серьёзный шаг, значит не просто так едет.
+6
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Helge
Нормальная схема, все довольны будут
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FilinMD
Ответ Sinister Kid
Ой, а что случилось? Мексика же наши друзья.
Друзья только в детском саду

Делают так, как им выгодно, был бы огромный поток трансферов - этого бы не было
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Александр Бородин
Ответ Ruslan-Spartakforever
Так он же не свои деньги дал.
Верно)
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Stadjer
Ответ Aleksandr Danilov
Динамо кинет деньги ему на карту Revolut
Револют не принимает деньги из России, все равно придется искать обходные пути))
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Артём Амирджанян
Ответ Three Days Grace
да ему новый клуб компенсирует, ты чего)
Ну тут гениальные заголовки от Спортс в деле)))
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Андрей Кобранов
Вот это чел !
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Мақсат Сейілхан
Viva mexico
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a2wai
ВТБ смогли найти путь, как перевести бабки мексиканцам за игрока, молодцы.
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Владимир Никаноров
Героический поступок Чавеса достоин уважения!!!
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redbalance
Мексиканский морячек до сентября должен успеть, ну а там прозвучит команда:»задраить люки.
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леннорыч-абрамович
Захарян, попробуй так же!
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