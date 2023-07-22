Ради перехода в «Динамо» Чавес выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта. Мексиканский клуб объяснил это запретом на сделки с российскими командами

Луис Чавес выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта и перейдет в Мир РПЛ.

Мексиканский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о готовности принять этот платеж и «посодействовать осуществлению мечты об игре в Европе».

« » подчеркнула, что такое развитие ситуации связано с санкциями, наложенными на Россию и мешающими заключать сделки с ее клубами.

«Несмотря на серьезный ущерб нашим доходам, мы согласны на компенсацию за расторжение контракта, чтобы игрок смог абсолютно свободно и под свою ответственность вести переговоры о своем будущем с тем, кого выберет», – говорится в заявлении.

Сообщалось, что приобрести Чавеса за 6,5 млн евро хочет « ». Контракт с опорным полузащитником будет рассчитан на 4 года.