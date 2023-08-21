Чавес прошел медосмотр для «Динамо». Сделку с хавбеком заключат на этой неделе
Луис Чавес в ближайшие дни станет футболистом «Динамо».
Как утверждает «Спорт-Экспресс», полузащитник сборной Мексики в своей стране прошел медосмотр перед трансфером в московский клуб.
Ожидается, что сделку с ним заключат до конца текущей недели.
Ранее сообщалось, что полузащитник выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта и подпишет с «Динамо» договор по схеме «4+1».
Со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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