Чавес прошел медосмотр для «Динамо». Сделку с хавбеком заключат на этой неделе

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Мексика Пачука Луис Чавес Спорт-Экспресс Футбол

Луис Чавес в ближайшие дни станет футболистом «Динамо».

Как утверждает «Спорт-Экспресс», полузащитник сборной Мексики в своей стране прошел медосмотр перед трансфером в московский клуб.

Ожидается, что сделку с ним заключат до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что полузащитник выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта и подпишет с «Динамо» договор по схеме «4+1».

Со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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Aleksey Yashin
Где-то в Мексике: Динамо Чавеса
+41
-1
+40
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Anarik
Вместе с Давилой походу летели одним рейсом 😂
+14
-3
+11
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Machine Head
Браво! Наконец-то ! Заждались . Игрок сборной . Смотрел нарезку . Парень в полном порядке .
+6
-2
+4
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Viktor Martunov
Ответ Machine Head
Браво! Наконец-то ! Заждались . Игрок сборной . Смотрел нарезку . Парень в полном порядке .
Привет! а он уже подъехал?
+3
0
+3
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Viktor Martunov
Ответ Вольфсбург
А не в Динамо надо проходить осмотр? Там напишут за такие деньги что угодно. Или врачи Динамо там?
Ну ты против где он проходит, если там, значит согласовали с Евросоюзом.
+3
-1
+2
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Scotty 2 Hotty
Ответ КостяТ
Какая погремуха будет, Уго или Эскобар?
"Эскобар" уже у Промеса :D
+1
0
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Viktor Martunov
Ответ Machine Head
Привет Виктор. Судя по всему нет, если проходил медосмотр для Динамо. Видимо, результаты прислали из Мексики.
У нас то это проходит, или по-новой проходить? волынка какая-то.
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Viktor Martunov
Ответ Anarik
Вместе с Давилой походу летели одним рейсом 😂
Кто такой Г(д)акрила?
+1
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Рагнар Лодброк
Пачука сейчас какая то мертвая,правильное решение,думаю полезный игрок
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Viktor Martunov
Ответ Machine Head
Ну куда же новость про Динамо без эксперта из северной культурной столицы Shamarina. Сейчас все расскажет от кейтеринга на арене и до подготовки спортсменов.
Они без нас жить не могут, своих дел не хватает.
+2
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Viktor Martunov
Ответ Machine Head
Он с утра до ночи ходит по веткам Динамо и рассказывает как все плохо в хоккейном и футбольном Динамо и как все круто в зените и ска . Но про вторую лигу зенита и 57 лет без трофеев ни ни. Ну просто все знает. Бгггг
Молодой похоже, ему бы по девчонкам ходить, не созрел значит.
+1
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Вольфсбург
А не в Динамо надо проходить осмотр? Там напишут за такие деньги что угодно. Или врачи Динамо там?
+1
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Franklin Edmundo "Frank" Rijkaard
Как то странно что медосмотр для Динамо проходил в Мексике; Захарян в Испании ведь проходил а не в России.
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Никита Самарин
Хоть какое-то усиление. В центре должен добавить качества.
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Machine Head
Ответ Viktor Martunov
Они без нас жить не могут, своих дел не хватает.
Он с утра до ночи ходит по веткам Динамо и рассказывает как все плохо в хоккейном и футбольном Динамо и как все круто в зените и ска . Но про вторую лигу зенита и 57 лет без трофеев ни ни. Ну просто все знает. Бгггг
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Viktor Martunov
Ответ Machine Head
Да уже за 30’. Никто не смотрит или пубертат не наступил .
Да некоторые в девках ходят сам знаешь, нам бы его года.
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Viktor Martunov
Ответ Jadie James
Чавес и Караскаль. Ламбада, а не Динамо
Отличная песня! порадуйся за ДИНАМО!
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Гоша Петров
Ответ КостяТ
Какая погремуха будет, Уго или Эскобар?
Эскобар причем?
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Shamarin
Ребята, Чавес это конечно хорошо, но не забывайте вести счёт: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/analiz/363438.html
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Jadie James
Чавес и Караскаль. Ламбада, а не Динамо
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5256939@mail.ru
В фифа23 играет, пас не очень, то отборы, а особенно перехваты просто бомба
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Machine Head
Ну куда же новость про Динамо без эксперта из северной культурной столицы Shamarina. Сейчас все расскажет от кейтеринга на арене и до подготовки спортсменов.
+2
-2
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Shamarin
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КостяТ
Какая погремуха будет, Уго или Эскобар?
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