Чавес прошел медосмотр для «Динамо». Сделку с хавбеком заключат на этой неделе

Луис Чавес в ближайшие дни станет футболистом «Динамо».

Как утверждает « », полузащитник сборной Мексики в своей стране прошел медосмотр перед трансфером в московский клуб.

Ожидается, что сделку с ним заключат до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что полузащитник выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта и подпишет с « » договор по схеме «4+1».

Со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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