Санчес близок к возвращению в «Интер». Контракт – на год, зарплата – 3 млн евро

Теги Интер Алексис Санчес серия А Италия возможные трансферы Футбол

Алексис Санчес близок к возвращению в «Интер».

По данным инсайдера Николы Скиры, 34-летний чилиец перейдет на правах свободного агента и подпишет контракт до 2024 года с зарплатой 3 млн евро за сезон.

Алексис выступал за «Интер» с августа 2019 по август 2022 года. Вместе с командой он брал Серию А, Кубок и Суперкубок Италии. 

Санчес последний сезон провел в «Марселе» и забил 14 голов за 35 матчей в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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che kaif
Санчес непотопляемый
+10
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+9
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KataDiaz
в марселе реанимировался
+7
-2
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Артур Артур
Арнаутович, Санчес, осталось какого-нибудь защитника вернуть, Нагатомо например все еще пылит на родине
+2
0
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Трент Резнор
Не скажу, что был бы рад ему в обычных обстоятельствах. Но уж лучше он, чем Корреа.
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Ксяоми Ноутов
Ответ Артур Артур
Арнаутович, Санчес, осталось какого-нибудь защитника вернуть, Нагатомо например все еще пылит на родине
Мозеса
+1
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Артем Гладских
хороший игрок.
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Е.Р.
То что нужно.
Он и Квадрадо должны помочь против закрытых команд за счет умения обвести и изобретательности.
Так как закрытых матчей наверное процентов 80, то от Санчеса и Квадрады зависит очень много.
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Ivas715
Ну выйти на 15-20 минут в каком-нибудь матче против автобуса и зарешать за счет индивидуальных действий вполне может еще думаю.
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