Санчес близок к возвращению в «Интер». Контракт – на год, зарплата – 3 млн евро
Алексис Санчес близок к возвращению в «Интер».
По данным инсайдера Николы Скиры, 34-летний чилиец перейдет на правах свободного агента и подпишет контракт до 2024 года с зарплатой 3 млн евро за сезон.
Алексис выступал за «Интер» с августа 2019 по август 2022 года. Вместе с командой он брал Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.
Санчес последний сезон провел в «Марселе» и забил 14 голов за 35 матчей в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Он и Квадрадо должны помочь против закрытых команд за счет умения обвести и изобретательности.
Так как закрытых матчей наверное процентов 80, то от Санчеса и Квадрады зависит очень много.