Санчес близок к возвращению в «Интер». Контракт – на год, зарплата – 3 млн евро

Алексис Санчес близок к возвращению в «Интер».

По данным инсайдера Николы Скиры, 34-летний чилиец перейдет на правах свободного агента и подпишет контракт до 2024 года с зарплатой 3 млн евро за сезон.

Алексис выступал за «Интер» с августа 2019 по август 2022 года. Вместе с командой он брал Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.

Санчес последний сезон провел в «Марселе» и забил 14 голов за 35 матчей в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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