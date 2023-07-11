Алексис Санчес – самый провальный трансфер «МЮ» при Глейзерах по версии Goal. Ди Мария – 2-й, Лукаку – 3-й

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Goal составил рейтинг трансферных провалов «Манчестер Юнайтед» под управлением Глейзеров.

Семья Глейзеров владеет «МЮ» с 2005 года. С момента их прихода в клуб на трансферы было потрачено около 2 миллиардов фунтов. Рекордным по тратам стало лето 2022 года – тогда на подписание игроков «Манчестер Юнайтед» потратил 210 млн фунтов.

Самым провальным трансфером «МЮ» при Глейзерах по версии Goal стал переход Алексиса Санчеса из «Арсенала» в 2018 году. 2-е место занял трансфер Анхеля Ди Марии из «Реала» в 2014 году, на 3-м месте – Ромелу Лукаку, перешедший в «МЮ» в 2017 году из «Эвертона».

Самые провальные трансферы «МЮ» при Глейзерах по версии Goal:

1. Алексис Санчес (перешел из «Арсенала» в обмен на Генриха Мхитаряна в 2018 году)

2. Анхель Ди Мария (из «Реала» за 60 млн фунтов в 2014-м)

3. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» за 75 млн фунтов в 2017-м)

4. Поль Погба (из «Ювентуса» за 89 млн фунтов в 2016-м)

5. Джейдон Санчо (из «Боруссии Дортмунд» за 73 млн фунтов в 2021-м)

6. Харри Магуайр (из «Лестера» за 80 млн фунтов в 2019-м)

7. Мемфис Депай (из ПСВ за 31 млн фунтов в 2015-м)

8. Радамель Фалькао (аренда из «Монако» за 16 млн фунтов – включая зарплату – в сезоне-2014/15)

9. Уилфрид Заа (из «Кристал Пэлас» за 15 млн фунтов в 2013-м)

10. Донни ван де Бек (из «Аякса» за 35 млн фунтов в 2020-м)

11. Бебе (из «Витории Гимараэш» за 7 млн фунтов в 2010-м)

12. Морган Шнайдерлин (из «Саутгемптона» за 30 млн фунтов в 2015-м)

13. Виктор Вальдес (перешел после завершения контракта с «Барселоной» в 2015-м)

14. Габриэль Обертан (из «Бордо» за 3 млн фунтов в 2009-м)

15. Оуэн Харгривз (из «Баварии» за 17 млн фунтов в 2007-м)

16. Генрих Мхитарян (из «Боруссии Дортмунд» за 26 млн фунтов в 2016-м)

17. Андерсон (из «Порту» за 26 млн фунтов в 2007-м)

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27 комментариев

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Peter Parker
Они вообще статистику Ди Марии видели? На фоне остальных, например, того же Заа, это вообще мегаудачный трансфер
+14
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Wekil Halylow
где Антони?
+15
-4
+11
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Born is the King
Где этот бразил который крутится, как юла вместо футбола за 110 млн?
+11
-3
+8
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Тухель
Купили за 75 млн евро, через сезон продали за 63 млн евро, да потери есть, но не критичные. Я бы не назвал это супер провалом.
+7
-3
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Mario14
Если исходить из суммы трансфера, то самый провал это Погба! Отпустили бесплатно в Юве, затем купили обратно что-то около 100млн и опять отпустили туда же бесплатно 😂
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Александр Белов
Ди Марию то за что? На первом месте холодильник должен быть
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paff
Страный топ лист. Какие критерии?
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Трент 66
У пригорода из дорогих игроков только Фернандеш заиграл.
+3
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Tun
И Анхель, и Ромелу были проданы за очень хорошие деньги, да и пользу в начале своего пребывания приносили, Алексис вообще бесплатно пришёл
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Marcus-light
А что не так с Алексисом? Обменяли на ненужного Мхитаряна.
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romaroman26
лукаку продали отлично потом. с чего его засунули в список не пойму
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Roman Araslanov
Ответ Wekil Halylow
где Антони?
Сначала где Пепе вспомни)
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romaroman26
Ответ Dm Kznts
ДиМу и Лукаку как бы перепродали так что отбили часть суммы
почти за теже деньги продали их потом, тоже не пойму с чего они в списке
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Roman Araslanov
Ответ Born is the King
Где этот бразил который крутится, как юла вместо футбола за 110 млн?
А где укр за 100 млн и аргентос за 131 млн?) А?
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romaroman26
Ответ paff
Страный топ лист. Какие критерии?
накидать хейтерам мю на славу
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10ztv
Ответ Трент 66
У пригорода из дорогих игроков только Фернандеш заиграл.
он 30 млн стоил. Для мю копейки
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