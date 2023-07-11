Алексис Санчес – самый провальный трансфер «МЮ» при Глейзерах по версии Goal. Ди Мария – 2-й, Лукаку – 3-й

Goal составил рейтинг трансферных провалов «Манчестер Юнайтед» под управлением Глейзеров.

Семья Глейзеров владеет «МЮ» с 2005 года. С момента их прихода в клуб на трансферы было потрачено около 2 миллиардов фунтов. Рекордным по тратам стало лето 2022 года – тогда на подписание игроков « » потратил 210 млн фунтов.

Самым провальным трансфером «МЮ» при Глейзерах по версии Goal стал переход из «Арсенала» в 2018 году. 2-е место занял трансфер из «Реала» в 2014 году, на 3-м месте – Ромелу Лукаку, перешедший в «МЮ» в 2017 году из «Эвертона».

Самые провальные трансферы «МЮ» при Глейзерах по версии Goal:

1. Алексис Санчес (перешел из « » в обмен на Генриха Мхитаряна в 2018 году)

2. Анхель Ди Мария (из « » за 60 млн фунтов в 2014-м)

3. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» за 75 млн фунтов в 2017-м)

4. Поль Погба (из «Ювентуса» за 89 млн фунтов в 2016-м)

5. Джейдон Санчо (из «Боруссии Дортмунд» за 73 млн фунтов в 2021-м)

6. Харри Магуайр (из «Лестера» за 80 млн фунтов в 2019-м)

7. Мемфис Депай (из ПСВ за 31 млн фунтов в 2015-м)

8. Радамель Фалькао (аренда из «Монако» за 16 млн фунтов – включая зарплату – в сезоне-2014/15)

9. Уилфрид Заа (из «Кристал Пэлас» за 15 млн фунтов в 2013-м)

10. Донни ван де Бек (из «Аякса» за 35 млн фунтов в 2020-м)

11. Бебе (из «Витории Гимараэш» за 7 млн фунтов в 2010-м)

12. Морган Шнайдерлин (из «Саутгемптона» за 30 млн фунтов в 2015-м)

13. Виктор Вальдес (перешел после завершения контракта с «Барселоной» в 2015-м)

14. Габриэль Обертан (из «Бордо» за 3 млн фунтов в 2009-м)

15. Оуэн Харгривз (из «Баварии» за 17 млн фунтов в 2007-м)

16. Генрих Мхитарян (из «Боруссии Дортмунд» за 26 млн фунтов в 2016-м)

17. Андерсон (из «Порту» за 26 млн фунтов в 2007-м)