Алексис Санчес хочет вернуться в «Интер» и отклоняет другие предложения. Маротта подтвердил контакты
Алексис Санчес хочет вновь поиграть за «Интер».
Как передает FC Inter News со ссылкой на Tuttosport, 34-летний форвард хочет вернуться в команду, за которую выступал с 2019 по 2022 год, и отклоняет предложения от других клубов. Но ему придется смириться с тем, что он будет рассматриваться как четвертый в иерархии нападающих.
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта подтвердил заинтересованность чилийца в возвращении.
«Алексис – настоящий чемпион. Он подает сигналы о желании вернуться, и это можно оценить позитивно», – заявил менеджер.
Санчес последний сезон провел в «Марселе» и забил 14 голов за 35 матчей в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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