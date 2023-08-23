Анчелотти о Беллингеме: «Он компенсирует отсутствие Бензема, думаю. Мы не удивлены тем, что он делает – удивительно то, что ему всего 20»
Карло Анчелотти считает, что Джуд Беллингем серьезно усилит «Реал».
«Мы думаем, что подписание Беллингема компенсирует отсутствие Карима [Бензема].
Он серьезный, зрелый и очень талантливый парень. То, что он делает, не стало для нас сюрпризом – удивительно то, что ему [при этом] всего 20 лет», – сказал главный тренер «Реала».
Трансфер Беллингема еще важнее, чем кажется. Он изменит «Реал»
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Думаю, что он будет тем игроком, которого уважают вообще все болельщики - и его команды, и соперников!