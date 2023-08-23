Анчелотти о Беллингеме: «Он компенсирует отсутствие Бензема, думаю. Мы не удивлены тем, что он делает – удивительно то, что ему всего 20»

Карло Анчелотти считает, что Джуд Беллингем серьезно усилит «Реал».

«Мы думаем, что подписание Беллингема компенсирует отсутствие Карима [ ].

Он серьезный, зрелый и очень талантливый парень. То, что он делает, не стало для нас сюрпризом – удивительно то, что ему [при этом] всего 20 лет», – сказал главный тренер «Реала».

Трансфер Беллингема еще важнее, чем кажется. Он изменит «Реал»

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