Анчелотти о Беллингеме: «Он компенсирует отсутствие Бензема, думаю. Мы не удивлены тем, что он делает – удивительно то, что ему всего 20»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти считает, что Джуд Беллингем серьезно усилит «Реал».

«Мы думаем, что подписание Беллингема компенсирует отсутствие Карима [Бензема].

Он серьезный, зрелый и очень талантливый парень. То, что он делает, не стало для нас сюрпризом  – удивительно то, что ему [при этом] всего 20 лет», – сказал главный тренер «Реала».

Трансфер Беллингема еще важнее, чем кажется. Он изменит «Реал»

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18 комментариев

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Егор Годин
Мало того, что Беллингем как игрок очень зрелый, так и интервью у него все максимально адекватные, особенно учитывая возраст.
Думаю, что он будет тем игроком, которого уважают вообще все болельщики - и его команды, и соперников!
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Egor Aleksandrovich
20 лет парню - а уже начинает четвертый сезон на топ уровне. и в Бундеслиге попылил отлично, и в ЛЧ поиграл. пока что, начало в Мадриде - супер, посмотрим, что будет дальше. на данный момент, он очень радует.
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V@d!m
Ответ Егор Годин
Мало того, что Беллингем как игрок очень зрелый, так и интервью у него все максимально адекватные, особенно учитывая возраст. Думаю, что он будет тем игроком, которого уважают вообще все болельщики - и его команды, и соперников!
так он и на поле себя тоже очень зрело ведёт - поддерживает и подбадривает партнёров, успокаивает Винисиуса. такое ощущение, что он в клубе уже лет 5
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Дзмітрый Фарботка
будет круто, если его брат вырастет в игрока его уровня
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Velirpa
скорее всего станет лучшим англичанином в истории Реала.
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Нефанатик
На сколько он заменил Бензема покажет конец сезона
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Nick Dovgo
интересно, насколько рано к футболистам подключают фарму. этим можно объяснить раннее взросление современных молодых футболистов. в любом случае нужен талант и отсутствие травм, чтобы стать звездой
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Roman Betenya
Ответ ScaryClown//1
Гави лучше как игрок
Опять набрасываешь, хоть бы раз написал что-то осмысленное.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Дзмітрый Фарботка
будет круто, если его брат вырастет в игрока его уровня
не надо бежать впереди паровоза. пусть он для начала станет супер звездой. не на посулах а на деле.
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