Анчелотти о расизме в адрес Винисиуса: «Нельзя мириться с проблемой – ее нужно устранить. Ситуация улучшилась, оскорблений в первых матчах не было»

Карло Анчелотти высказался о расизме в адрес Винисиуса Жуниора.

«С этой проблемой невозможно смириться – нужно попытаться устранить ее. В первых матчах [ ] обстановка вокруг [ ] улучшилась, никаких оскорблений не было.

Я надеюсь, что этого не случится, но есть правила, которые позволяют судье остановить матч. В эти трудные для всех времена я поддерживаю Винисиуса», – сказал главный тренер мадридского « ».

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