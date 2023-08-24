Анчелотти о расизме в адрес Винисиуса: «Нельзя мириться с проблемой – ее нужно устранить. Ситуация улучшилась, оскорблений в первых матчах не было»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Карло Анчелотти высказался о расизме в адрес Винисиуса Жуниора.

«С этой проблемой невозможно смириться – нужно попытаться устранить ее. В первых матчах [Ла Лиги] обстановка вокруг [Винисиуса] улучшилась, никаких оскорблений не было.

Я надеюсь, что этого не случится, но есть правила, которые позволяют судье остановить матч. В эти трудные для всех времена я поддерживаю Винисиуса», – сказал главный тренер мадридского «Реала».

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9 комментариев

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Ena Therapy
Ну по правде говоря и сам Вини по первым матчам более спокойно себя ведет,что радует. В прошлом сезоне с стартовым свистком рот не закрывался.
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pit4er
Когда у команды больше половины игроков на поле чернокожие, а оскорбляют только одного, то дело, возможно, не в расизме
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леннорыч-абрамович
"Проблему нужно устранить"
и завтра в новостях информация о переходе Винисиуса в СА.
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Нейтрал
Бороться с этим бесполезно. Это Ла Лига
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Raul14
Ответ pit4er
Когда у команды больше половины игроков на поле чернокожие, а оскорбляют только одного, то дело, возможно, не в расизме
все началось с танцев, и с какого то журналиста, который назвал это танцами обезьяны! Но когда танцует тот же Гризман,(Что тоже выглядит не очень красиво) никто ничего не говорит.

Кстати в ЛЧ у Вини не было таких конфликтов))

Дело в ЛаЛиге...
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Velirpa
Ответ pit4er
Когда у команды больше половины игроков на поле чернокожие, а оскорбляют только одного, то дело, возможно, не в расизме
тут дело не в расизме, а в винизме.
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