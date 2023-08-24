Анчелотти о расизме в адрес Винисиуса: «Нельзя мириться с проблемой – ее нужно устранить. Ситуация улучшилась, оскорблений в первых матчах не было»
Карло Анчелотти высказался о расизме в адрес Винисиуса Жуниора.
«С этой проблемой невозможно смириться – нужно попытаться устранить ее. В первых матчах [Ла Лиги] обстановка вокруг [Винисиуса] улучшилась, никаких оскорблений не было.
Я надеюсь, что этого не случится, но есть правила, которые позволяют судье остановить матч. В эти трудные для всех времена я поддерживаю Винисиуса», – сказал главный тренер мадридского «Реала».
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и завтра в новостях информация о переходе Винисиуса в СА.
Кстати в ЛЧ у Вини не было таких конфликтов))
Дело в ЛаЛиге...