Мартино о Месси: «Мы говорили, что ему стоит отдыхать каждые 3-4 дня – но он любит играть. Лео будет продолжать, пока ни о чем не просит»

Херардо Мартино высказался об игровом времени Лионеля Месси.

«Несколько дней назад мы говорили о том, что он должен отдыхать и восстанавливаться каждые 3-4 дня. Очевидно, среда не будет таким днем, но вы все знаете, какой он – он любит играть. Так что он будет продолжать играть, пока ни о чем не просит», – сказал главный тренер «Интер Майами».

Следующий матч « » проведет против «Цинциннати» в полуфинале Открытого кубка США. Игра пройдет ночью 24 августа.

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