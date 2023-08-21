Мартино о Месси: «Мы говорили, что ему стоит отдыхать каждые 3-4 дня – но он любит играть. Лео будет продолжать, пока ни о чем не просит»
Херардо Мартино высказался об игровом времени Лионеля Месси.
«Несколько дней назад мы говорили о том, что он должен отдыхать и восстанавливаться каждые 3-4 дня. Очевидно, среда не будет таким днем, но вы все знаете, какой он – он любит играть. Так что он будет продолжать играть, пока ни о чем не просит», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Следующий матч «Интер Майами» проведет против «Цинциннати» в полуфинале Открытого кубка США. Игра пройдет ночью 24 августа.
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44 трофея - рекорд
35 + 15 в финальных матчах
50 голевых действий - рекорд
И кто-то говорит, что это не лидер?:))
кстати у португальской шпаны 24 результативных действия в финалах, меньше чем у Неймара например:))
Просто удивительно, насколько он выше уровнем, чем все остальные игроки, и я не только про Америку)
Я б не назвал это фанатически влюблённостью.
Если Месси перестанет играть на высшем уровне, или натворит дела а-ля Дани Алвес, конечно я перестану за ним следить.
Я болею за Барселону, и мне мало интересна судьба Интер Маями.. Но там играет Месси.
Просто при любой возможности, внимательно слежу за его игрой.
По последней игре... просто какой голешник положил в девятку. Помню его лицо, когда в штангу попал одноклубник... к сожалению не помню кто это был...
ну нету в данный момент игрока, за кем так хочется наблюдать, как за Лео.
Знаю что рано или поздно повесит бутсы на гвоздь... а так хочется успеть увидеть его игру в прямом эфире...
долгой спортивной жизни Месси. Радуй настоящих болельщиков футбола как можно дольше
Искренне наслаждаться игрой лучшего футболиста, когда-либо игравшего в эту игру - здесь нет ничего зазорного.
600 давали за один сезон, не помогло
Аль-Хилаль за 2 года 1.2 млрд евро предлогал дружище...
Кажется вы с Роналду его перепутали.
так и получается, Месси = 3-4 Роналду... 🤭😅
В современном футболе топ клубы, а особенно в плей-офф ЛЧ, они играют очень дисциплинированно и абсолютно любая команда, забив первой, играет с очень низкой линией обороны, будь это Сити Гваридолы или Бавария, играют по счёту в общем, остаётся вскрыть оборону, а Месси последних лет больше принимает мяч из глубины, сам любит создавать моменты для партнёров, он уже не может как раньше открываться за спину на рынке, или с помощью дриблинга обыграть 3-4 именно когда соперник играет от обороны, на встречных курсах Лео и сейчас может обыграть 4-5 игроков, что мы видим в МСЛ, ведь все заметили, что самая слабая позиция практически во всех командах МСЛ, это оборона. В общем мысли вслух.