Мартино о Месси: «Мы говорили, что ему стоит отдыхать каждые 3-4 дня – но он любит играть. Лео будет продолжать, пока ни о чем не просит»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино высказался об игровом времени Лионеля Месси.

«Несколько дней назад мы говорили о том, что он должен отдыхать и восстанавливаться каждые 3-4 дня. Очевидно, среда не будет таким днем, но вы все знаете, какой он – он любит играть. Так что он будет продолжать играть, пока ни о чем не просит», – сказал главный тренер «Интер Майами».

Следующий матч «Интер Майами» проведет против «Цинциннати» в полуфинале Открытого кубка США. Игра пройдет ночью 24 августа.

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24 комментария

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rigobersong
Месси

44 трофея - рекорд

35 + 15 в финальных матчах

50 голевых действий - рекорд

И кто-то говорит, что это не лидер?:))

кстати у португальской шпаны 24 результативных действия в финалах, меньше чем у Неймара например:))
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Ответ Scorpio
особенно в ЛЧ
Особенно на ЧМ
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rigobersong
Ответ Егор Годин
Понятно, что там профессионалы, но после Европы МЛС для Месси - это как выйти поиграть с парнями во дворе)) Просто удивительно, насколько он выше уровнем, чем все остальные игроки, и я не только про Америку)
Он и в Европе играл со всеми как во дворе:)
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Егор Годин
Понятно, что там профессионалы, но после Европы МЛС для Месси - это как выйти поиграть с парнями во дворе))
Просто удивительно, насколько он выше уровнем, чем все остальные игроки, и я не только про Америку)
+5
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Месси пришел за американским треблом)
Первый игрок в истории МЛС который получит ЗМ!:))
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GuruFutbola
Месси пришел за американским треблом)
+4
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Месси 44 трофея - рекорд 35 + 15 в финальных матчах 50 голевых действий - рекорд И кто-то говорит, что это не лидер?:)) кстати у португальской шпаны 24 результативных действия в финалах, меньше чем у Неймара например:))
Для того, чтобы понять величие Месси, достаточно всего лишь сравнить его с соевым португалцем)
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Barsa! bolshe chem klub
честно скажу, я поймал себя на мысли, что всё таки являюсь болельщиком Месси.
Я б не назвал это фанатически влюблённостью.
Если Месси перестанет играть на высшем уровне, или натворит дела а-ля Дани Алвес, конечно я перестану за ним следить.
Я болею за Барселону, и мне мало интересна судьба Интер Маями.. Но там играет Месси.
Просто при любой возможности, внимательно слежу за его игрой.
По последней игре... просто какой голешник положил в девятку. Помню его лицо, когда в штангу попал одноклубник... к сожалению не помню кто это был...

ну нету в данный момент игрока, за кем так хочется наблюдать, как за Лео.
Знаю что рано или поздно повесит бутсы на гвоздь... а так хочется успеть увидеть его игру в прямом эфире...

долгой спортивной жизни Месси. Радуй настоящих болельщиков футбола как можно дольше
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rigobersong
Ждем очередного трофея от ГОАТА!:)
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VERBLYUD
Ответ Scorpio
особенно в ЛЧ
Ты в курсе, что у него 129+40 в 163 матчах ЛЧ?
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blаncо
Ответ Barsa! bolshe chem klub
честно скажу, я поймал себя на мысли, что всё таки являюсь болельщиком Месси. Я б не назвал это фанатически влюблённостью. Если Месси перестанет играть на высшем уровне, или натворит дела а-ля Дани Алвес, конечно я перестану за ним следить. Я болею за Барселону, и мне мало интересна судьба Интер Маями.. Но там играет Месси. Просто при любой возможности, внимательно слежу за его игрой. По последней игре... просто какой голешник положил в девятку. Помню его лицо, когда в штангу попал одноклубник... к сожалению не помню кто это был... ну нету в данный момент игрока, за кем так хочется наблюдать, как за Лео. Знаю что рано или поздно повесит бутсы на гвоздь... а так хочется успеть увидеть его игру в прямом эфире... долгой спортивной жизни Месси. Радуй настоящих болельщиков футбола как можно дольше
Никому не стыдно быть персофаном Месси, не говоря уже о фанате Барсы.
Искренне наслаждаться игрой лучшего футболиста, когда-либо игравшего в эту игру - здесь нет ничего зазорного.
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VERBLYUD
Ответ GuruFutbola
Месси пришел за американским треблом)
ЛЧ КОНКАКАФ + МЛС + Открытый кубок США)
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AF007
Ответ Amalfitano
Лео будет продолжать пока зимой его не пригласят в СА и не дадут миллионов 300-400 за 2 сезона.
https://www.sports.ru/football/1115167885-al-xilal-predlozhil-messi-1-2-mlrd-evro-za-dva-goda-otecz-lionelya-ego.html

600 давали за один сезон, не помогло
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Amalfitano
Лео будет продолжать пока зимой его не пригласят в СА и не дадут миллионов 300-400 за 2 сезона.
Чаво Чаво????? такую зарплату Роналду получает ...

Аль-Хилаль за 2 года 1.2 млрд евро предлогал дружище...
Кажется вы с Роналду его перепутали.
так и получается, Месси = 3-4 Роналду... 🤭😅
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Barsenoga
а что там с перерывом со сборной? или это была утка? то что он возьмёт паузу что бы в Майами обустроиться
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VERBLYUD
Если Интер не выйдет в плей-офф, у Лео 4 месяца(ноябрь-февраль) не будет официальных игр. Нужно сейчас по максимуму играть)
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Fan of Sport
Ответ Scorpio
особенно в ЛЧ
Справедливости ради Месси в ЛЧ играл против действительно сильных команд, которые идеально подходили к матчам в физическом и тактическом плане. Бавария в прошлом сезоне с Нагельсманном, в позапрошлом Реал.
В современном футболе топ клубы, а особенно в плей-офф ЛЧ, они играют очень дисциплинированно и абсолютно любая команда, забив первой, играет с очень низкой линией обороны, будь это Сити Гваридолы или Бавария, играют по счёту в общем, остаётся вскрыть оборону, а Месси последних лет больше принимает мяч из глубины, сам любит создавать моменты для партнёров, он уже не может как раньше открываться за спину на рынке, или с помощью дриблинга обыграть 3-4 именно когда соперник играет от обороны, на встречных курсах Лео и сейчас может обыграть 4-5 игроков, что мы видим в МСЛ, ведь все заметили, что самая слабая позиция практически во всех командах МСЛ, это оборона. В общем мысли вслух.
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VERBLYUD
Ответ Barsenoga
а что там с перерывом со сборной? или это была утка? то что он возьмёт паузу что бы в Майами обустроиться
Через несколько дней Скалони объявит состав на сентябрьские матчи. Посмотрим, будет ли там Лео. В МЛС нету перерыва для матчей сборных, Месси должен выбирать, либо из-за игр сборной пропустит несколько матчей Интера, либо не будет играть за сборную в отборе на ЧМ.
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