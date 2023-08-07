Бернарду готов продлить контракт с «Сити». Окружение португальца недовольно отсутствием шагов со стороны «Барсы»
Бернарду Силва близок к продлению контракта с «Манчестер Сити».
Сообщалось, что Силва интересен «Барселоне». Каталонский клуб хотел арендовать португальца у «Манчестер Сити» с выкупом за 50 миллионов фунтов, однако «горожане» ответили, что полузащитник не продается.
Как передает Mundo Deportivo со ссылкой на окружение Бернарду, игрок близок к тому, чтобы принять предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта. Португалец и его окружение недовольны действиями «Барселоны», которая до сих пор не направляла официальных предложений «Манчестер Сити», несмотря на заявленный интерес.
Отмечается, что в «Манчестер Сити» сочли неприемлемым предложение «Барселоны» об аренде Бернарду с правом выкупа. При этом финансовое состояние «Барселоны» делает трудным удовлетворение запросов «Манчестер Сити».
Тем не менее Бернарду готов ждать предложения «Барселоны» «еще один-два дня». Ожидается, что португалец примет решение в ближайшие дни.
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не вина Барсы, что они нищеброды, а хотят топовых игроков
может ты сам у Сити контракт выкупишь?
Это так смешно! А чья вина тогда?
всегда ровно десять шагов.
Если ты прошел свои пять и тебя никто не встретил -
разворачивайся и уходи".©
Бернарду и его окружение
а вам его кто-то предлагал и морочил голову?