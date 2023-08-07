Бернарду готов продлить контракт с «Сити». Окружение португальца недовольно отсутствием шагов со стороны «Барсы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва деньги Футбол

Бернарду Силва близок к продлению контракта с «Манчестер Сити».

Сообщалось, что Силва интересен «Барселоне». Каталонский клуб хотел арендовать португальца у «Манчестер Сити» с выкупом за 50 миллионов фунтов, однако «горожане» ответили, что полузащитник не продается.

Как передает Mundo Deportivo со ссылкой на окружение Бернарду, игрок близок к тому, чтобы принять предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта. Португалец и его окружение недовольны действиями «Барселоны», которая до сих пор не направляла официальных предложений «Манчестер Сити», несмотря на заявленный интерес.

Отмечается, что в «Манчестер Сити» сочли неприемлемым предложение «Барселоны» об аренде Бернарду с правом выкупа. При этом финансовое состояние «Барселоны» делает трудным удовлетворение запросов «Манчестер Сити».

Тем не менее Бернарду готов ждать предложения «Барселоны» «еще один-два дня». Ожидается, что португалец примет решение в ближайшие дни.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сейчас ситуация такая, хочешь в Барсу-помоги себе сам.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Karl0709
Как это нет шагов а 50 миллионов евро и аренда с правом выкупа?
и пачка сухариков Воронцовских
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
50 млн предложили, аренду с правом выкупа. Разве это не шаги? Не вина Барсы, что у неё с финансами проблемы, плюс потолок зп и регистрация новичков, всё это создаёт определённые препятствия. Так что не стоит тут обижаться. МанСити за дёшево не хочет отдавать и в аренду тоже, а Силва сам ведь свой контракт не выкупит.
+23
-14
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Karl0709
Как это нет шагов а 50 миллионов евро и аренда с правом выкупа?
Это такие же мистические предложения как с Месси было
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
они бы еще предложили аренду с доплатой от Сити. ну смешно, честное слово.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Vlad
50 млн предложили, аренду с правом выкупа. Разве это не шаги? Не вина Барсы, что у неё с финансами проблемы, плюс потолок зп и регистрация новичков, всё это создаёт определённые препятствия. Так что не стоит тут обижаться. МанСити за дёшево не хочет отдавать и в аренду тоже, а Силва сам ведь свой контракт не выкупит.
какие жалкие 🤣🤣🤣
не вина Барсы, что они нищеброды, а хотят топовых игроков
может ты сам у Сити контракт выкупишь?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Vlad
50 млн предложили, аренду с правом выкупа. Разве это не шаги? Не вина Барсы, что у неё с финансами проблемы, плюс потолок зп и регистрация новичков, всё это создаёт определённые препятствия. Так что не стоит тут обижаться. МанСити за дёшево не хочет отдавать и в аренду тоже, а Силва сам ведь свой контракт не выкупит.
Если у нее с финансами проблемы, то пусть и не мечтают о Силве, а переключатся на кого проще
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Vlad
50 млн предложили, аренду с правом выкупа. Разве это не шаги? Не вина Барсы, что у неё с финансами проблемы, плюс потолок зп и регистрация новичков, всё это создаёт определённые препятствия. Так что не стоит тут обижаться. МанСити за дёшево не хочет отдавать и в аренду тоже, а Силва сам ведь свой контракт не выкупит.
"Не вина Барсы, что у неё финансовые проблемы"
Это так смешно! А чья вина тогда?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Между тобой и Барселоной
всегда ровно десять шагов.
Если ты прошел свои пять и тебя никто не встретил -
разворачивайся и уходи".©
Бернарду и его окружение
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Йог Сотот
Та задрало уже это сити своей сильвой. Забирайте его себе и не морочьте нам голову. Больно надо. Им предлагаешь дельный вариант, а они носами воротят. Через год-два эта сильва и того стоить не будет. Та прям, свет клином на этой сильве сошёлся... Ещё пожалеет.
Ахахахах, ору
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Karl0709
Как это нет шагов а 50 миллионов евро и аренда с правом выкупа?
Барселона умеет в юмор)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Йог Сотот
Та задрало уже это сити своей сильвой. Забирайте его себе и не морочьте нам голову. Больно надо. Им предлагаешь дельный вариант, а они носами воротят. Через год-два эта сильва и того стоить не будет. Та прям, свет клином на этой сильве сошёлся... Ещё пожалеет.
бггг
а вам его кто-то предлагал и морочил голову?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Биллибоб
Если у нее с финансами проблемы, то пусть и не мечтают о Силве, а переключатся на кого проще
логично
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Химки, включайтесь в борьбу)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Что бы делать шаги нужна обувь. Как бы это грустно не звучало
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бернарду надо оставаться и брать трофеи с МанСити, либо идти к саудитам зарабатывать деньги на несколько поколений своей семье. А насчет хороший климат и т.д, никто не мешает после окончания карьеры переехать жить в Барселону
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так не понятно не направляла, или направила неприемлемое для Сити?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Усатая Козляра
какие жалкие 🤣🤣🤣 не вина Барсы, что они нищеброды, а хотят топовых игроков может ты сам у Сити контракт выкупишь?
Эти нищеброды раз в год громят топовых игроков РМ и увозят трофей Ла Лиги с приличным отрывом, козляра
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Vlad
50 млн предложили, аренду с правом выкупа. Разве это не шаги? Не вина Барсы, что у неё с финансами проблемы, плюс потолок зп и регистрация новичков, всё это создаёт определённые препятствия. Так что не стоит тут обижаться. МанСити за дёшево не хочет отдавать и в аренду тоже, а Силва сам ведь свой контракт не выкупит.
а кто виноват?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Этот Райола хочет денег
Бернарду надо оставаться и брать трофеи с МанСити, либо идти к саудитам зарабатывать деньги на несколько поколений своей семье. А насчет хороший климат и т.д, никто не мешает после окончания карьеры переехать жить в Барселону
Бернарде надо поиграть в команде с мировым именем, если он не последний шлемазл в футболе, как Гюндоган например, молодец мужик. А что такое сити? Английская копия Барселоны? Смешно. Немного шейхов, немного гвардиолы и щепотка местного тупого "бей-бег", вот и вся ситя. Команда-выскочка.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий