Бернарду готов продлить контракт с «Сити». Окружение португальца недовольно отсутствием шагов со стороны «Барсы»

Бернарду Силва близок к продлению контракта с «Манчестер Сити».

Сообщалось, что интересен «Барселоне». Каталонский клуб хотел арендовать португальца у « » с выкупом за 50 миллионов фунтов, однако «горожане» ответили, что полузащитник не продается.

Как передает Mundo Deportivo со ссылкой на окружение Бернарду, игрок близок к тому, чтобы принять предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта. Португалец и его окружение недовольны действиями «Барселоны», которая до сих пор не направляла официальных предложений «Манчестер Сити», несмотря на заявленный интерес.

Отмечается, что в «Манчестер Сити» сочли неприемлемым предложение «Барселоны» об аренде Бернарду с правом выкупа. При этом финансовое состояние «Барселоны» делает трудным удовлетворение запросов «Манчестер Сити».

Тем не менее Бернарду готов ждать предложения «Барселоны» «еще один-два дня». Ожидается, что португалец примет решение в ближайшие дни.

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