«Ждем от Захаряна подвигов. Сафонов тоже ждал своего часа и дождался». Мор о хавбеке «Сосьедада»

Эдуард Мор оценил выступление Арсена Захаряна в текущем сезоне.
В субботу полузащитник «Сосьедада» вышел на замену на 70‑й минуте в матче Ла Лиги с «Леванте» (1:1). Всего в нынешнем чемпионате Испании россиянин провел 11 игр, не отметившись результативными действиями.
«Мы радуемся, что он получает игровые минуты. Однако большой вклад он не вносит пока. Но мы успокаиваем себя, что его время еще придет. Тот же Сафонов тоже ждал своего часа и дождался.
Он постоянно лечился, все время травмы были. Сейчас он более или менее стабильно выходит минут на 20. И пока ничем себя стабильно не проявляет. В общем, ждем от Захаряна подвигов», — сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
