  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ждем от Захаряна подвигов. Сафонов тоже ждал своего часа и дождался». Мор о хавбеке «Сосьедада»
0

«Ждем от Захаряна подвигов. Сафонов тоже ждал своего часа и дождался». Мор о хавбеке «Сосьедада»

Мор: ждем от Захаряна подвигов.

Эдуард Мор оценил выступление Арсена Захаряна в текущем сезоне.

В субботу полузащитник «Сосьедада» вышел на замену на 70‑й минуте в матче Ла Лиги с «Леванте» (1:1). Всего в нынешнем чемпионате Испании россиянин провел 11 игр, не отметившись результативными действиями.

«Мы радуемся, что он получает игровые минуты. Однако большой вклад он не вносит пока. Но мы успокаиваем себя, что его время еще придет. Тот же Сафонов тоже ждал своего часа и дождался.

Он постоянно лечился, все время травмы были. Сейчас он более или менее стабильно выходит минут на 20. И пока ничем себя стабильно не проявляет. В общем, ждем от Захаряна подвигов», — сказал бывший футболист «Спартака».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...38200 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАрсен Захарян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Захарян сыграл в 12 матчах «Сосьедада» подряд. У Арсена один гол за это время – в Кубке Испании
вчера, 17:14
Андрей Канчельскис: «Почему бы не вручить госнаграду играющим в Европе российским футболистам за то, что они там прославляют нашу страну?»
вчера, 13:32
Спортивный директор «Балтики» Маргарян о Буваче: «Он не боится доверять молодым. Благодаря ему в «Динамо» появились Захарян, Тюкавин и Гладышев. Его нельзя обвинить в коммерции»
19 декабря, 10:49
Главные новости
Алонсо о свисте в адрес Винисиуса: «Болельщики «Реала» вправе выражать свое мнение»
23 минуты назад
Кержаков может догнать Дзюбу по голам за сборную, обмен Дивеева на Гонду, Петросян выиграла чемпионат России, «Ливерпуль» и «Реал» победили, Овечкин снова не забил и другие новости
30 минут назад
Чем занимаются легенды футбола нулевых на пенсии? Разбираемся в новом тесте
55 минут назадТесты и игры
«Зениту» интересен Леонардо из «Аль-Хилаля». Форвард и саудовцы против трансфера (Legalbet)
сегодня, 03:16
Алонсо про 2:0 с «Севильей»: «Реал» играет не на своем уровне, и мы хотим это исправить. Благодаря последним победам начнем год с возможностью побороться за все трофеи»
вчера, 23:08
Артета про 1:0 с «Эвертоном»: «Были отрезки, когда «Арсенал» доминировал, но мало создавал. Я рад победе и поздравляю «Эвертон» с прекрасным стадионом – у меня от его красоты мурашки»
вчера, 22:57
Агуме о судействе после 0:2 от «Реала»: «Каждый год одно и то же в этих матчах. Много спорных эпизодов. «Севилья» заслужила большего»
вчера, 22:41
Винисиус убрал фото с футболкой «Реала» и оставил многоточие в инстаграме после игры с «Севильей». Не забивающего с октября вингера заменили на 83-й минуте
вчера, 22:38Фото
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
вчера, 22:30Тесты и игры
Мбаппе в стиле Роналду отпраздновал повторение рекорда по голам за «Реал» за год: «Повторить достижение кумира, лучшего игрока в истории клуба... Он стал моим другом, хотел передать привет»
вчера, 22:28
Ко всем новостям
Последние новости
В матчах «Реала» было 12 удалений в сезоне Ла Лиги – больше всех. В играх с участием «Овьедо» – 8
48 минут назад
Заур Тедеев: «Детский тренер должен быть умнее, чем тренер команды мастеров. Ошибки на юношеском уровне могут иметь роковые последствия для становления игрока»
сегодня, 03:44
Круговой – болельщикам ЦСКА: «Пусть будущий год будет еще лучше предыдущего!»
сегодня, 03:29
Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «Юве» хотел большего. Попытаемся вернуть утраченные позиции»
сегодня, 01:59
Карасева оставили в элитной группе судей УЕФА. Егорова, Сухого и Шафеева включили во вторую
сегодня, 01:42
«ПСЖ» выиграл 50 матчей за год – рекорд для клубов Лиги 1
сегодня, 01:27
Мбаппе забил 66 голов за «Реал» и Францию в 2025 году
сегодня, 01:14
«Арсенал» одолел «Эвертон» благодаря голу Дьокереша с пенальти – 1:0
вчера, 22:01
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
вчера, 21:52
«ПСЖ» разгромил «Фонтене» – 4:0. Рамуш сделал дубль, у Дембеле гол с пенальти и ассист Дуэ
вчера, 21:52