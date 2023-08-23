Роман Адамов о договорных матчах: «Я выходил убиваться, а через месяц узнавал, что игры сдавались»

Теги Роман Адамов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу судьи Первая лига Вторая лига Б Олимпия Волгоград договорные матчи Вторая лига А Футбол

Роман Адамов рассказал об участии в договорных матчах.

Слуцкий уже в «Олимпии» начинал воспитывать судей. Была история, когда он побил одного.

– Мы играли на выезде с саранской «Светотехникой». Судья в той игре нас просто убил. Человек падает за два метра до штрафной, кричит, и нам ставят пенальти.

Слуцкому было настолько обидно от собственного бессилия и от того, что прибивают его ребят, что он пошел за нас заступаться. И ударил этого судью правым боковым.

– После этого с нечестными матчами сталкивались? Наверняка же договорняков было много в то время.

– Было дело. Я тогда был еще молодой – выходил на поле убиваться, а где-то через месяц после определенных матчей узнавал, что они сдавались, – сказал бывший форвард сборной России.

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32 комментария

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Фут.Боль
Как всегда) Кто-то сдавал матчи, но не я, я не знал и бился как лев)
+68
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Aleksey Yashin
"где-то через месяц после определенных матчей узнавал, что они сдавались"

А РФС и следственные органы у нас когда-нибудь вообще узнают, что определенные игры сдавались?
+57
-2
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Volgogradets
Адамов: " Я выходил просто отдать пас на Хиддинка, а через месяц узнал, что бронзовый призёр ЧЕ"
+26
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Иван Абланов
Ответ Aleksey Yashin
"где-то через месяц после определенных матчей узнавал, что они сдавались" А РФС и следственные органы у нас когда-нибудь вообще узнают, что определенные игры сдавались?
нужные люди в доле, поэтому закрывают глаза. да и некогда им, о фанайди думали/думают
+12
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tankist231
Они все такие, я играл, рубился, а потом узнал что матч сдан, мол они все такие, а я не такой))
+9
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Ded Delvin
Ответ Фут.Боль
Как всегда) Кто-то сдавал матчи, но не я, я не знал и бился как лев)
Дак логично же, если человек сам лично сдавал, то он не будет потом рассказывать об этом) а если чел матч не сдавал лично, то как раз и будет говорить о таком потому что за собой то нет вины. Такая вариация ошибки выжившего.
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Stanislav Samoylov
Кем сдавались-то? все как один говорят, что выкладывались на 1000%, а остальные сдавали. Но и эти остальные тоже говорят что пахали не щадя сил своих
+4
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+3
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Александр ЦСКА
а сейчас букмекеры спонсоры лиг и команд. теперь даже убиваться не надо . просто играй по сценари.
+3
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igor.igorev
Ответ Рашпель793
По-хорошему вот после таких слов нужно людей вызывать в специальные службы и специальные кабинеты, где они и будут доказывать в каких именно матчах ктопто чтопто там сдавал. А потом вызывать и остальных участников тех событий и на этом открывать дела, осуждать/штрафовать/дисквалифицировать. Это как бы серьёзные вещи, подсудное дело и говоря о таких вещах, люди должны понимать, что нужно и доказывать, а не просто языком болтать.
Не доказать уже ничего.
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Glukinho
Ответ Aleksey Yashin
"где-то через месяц после определенных матчей узнавал, что они сдавались" А РФС и следственные органы у нас когда-нибудь вообще узнают, что определенные игры сдавались?
они не выходили убиваться
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Василий Питерский
Ответ Aleksey Yashin
"где-то через месяц после определенных матчей узнавал, что они сдавались" А РФС и следственные органы у нас когда-нибудь вообще узнают, что определенные игры сдавались?
Они в теме
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Петр Иванов
Ответ Фут.Боль
Как всегда) Кто-то сдавал матчи, но не я, я не знал и бился как лев)
только хотел что-то такое написать )
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nugoboss
Не, не за что я не поверю, у нас порядочность на первом месте. 😁
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Marcs
Не удивлен
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TylerDurden
Ответ Aleksey Yashin
"где-то через месяц после определенных матчей узнавал, что они сдавались" А РФС и следственные органы у нас когда-нибудь вообще узнают, что определенные игры сдавались?
Самыми первыми - как организаторы и бенефициары.
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Ivas715
Ответ Aleksey Yashin
"где-то через месяц после определенных матчей узнавал, что они сдавались" А РФС и следственные органы у нас когда-нибудь вообще узнают, что определенные игры сдавались?
Есть мнение (не мое, конечно же), что РФС может быть в доле).
Но это какой-то чувак в курилке сказал, я не знаю его и сам в это не верю)
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Fedoseich
Ответ Александр ЦСКА
У кого у нас . все спортсмены сливают игры от нации и цвета кожи не зависит. все любят бабки
С-сарказм
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Onion
Чем больше прошло времени с окончания карьеры, тем офигеннее играл футболист Адамов.
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Рашпель793
По-хорошему вот после таких слов нужно людей вызывать в специальные службы и специальные кабинеты, где они и будут доказывать в каких именно матчах ктопто чтопто там сдавал. А потом вызывать и остальных участников тех событий и на этом открывать дела, осуждать/штрафовать/дисквалифицировать.
Это как бы серьёзные вещи, подсудное дело и говоря о таких вещах, люди должны понимать, что нужно и доказывать, а не просто языком болтать.
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fizrukfizruk
это как у Поперечного с Евой
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градус ненависти
«Пацаны сдавали, но я был не при делах и ни о чем не знал» - нетленная классика нашего футбола ещё голов с пятидесятых прошлого века
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igor.igorev
Ответ градус ненависти
«Пацаны сдавали, но я был не при делах и ни о чем не знал» - нетленная классика нашего футбола ещё голов с пятидесятых прошлого века
А это так и есть. Сдают матч 1-2 человека, как правило вратарь и один из ЦЗ. Остальные не при делах и реально убиваются на поле.
Зачем всем платить? Достаточно 1-2 игрокам заплатить и всё.
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Cst Cap
Ну дык надо вызвать, опросить, пусть заявление подпишет или свидетелей укажет. Ах, да! Никому же реально такое не нужно.
По молодости Олимпия 3 лига (1998-2000)
Шахтер Д дубль (2000/2001)
Ростсельмаш РПЛ (2001-2004)
Терек 1лига/РПЛ (2004-2005)
-----------23 годика----------
Ау, журналист, уточните хоть для нас
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CaSpeR-13
Как обычно все сдавали но не я
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Магомед Саид Амирханов
Не зря Слуцкий говорил,что в молодости ходил в ММА!
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