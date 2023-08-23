Роман Адамов о договорных матчах: «Я выходил убиваться, а через месяц узнавал, что игры сдавались»

Роман Адамов рассказал об участии в договорных матчах.

– уже в « » начинал воспитывать судей. Была история, когда он побил одного.

– Мы играли на выезде с саранской «Светотехникой». Судья в той игре нас просто убил. Человек падает за два метра до штрафной, кричит, и нам ставят пенальти.

Слуцкому было настолько обидно от собственного бессилия и от того, что прибивают его ребят, что он пошел за нас заступаться. И ударил этого судью правым боковым.

– После этого с нечестными матчами сталкивались? Наверняка же договорняков было много в то время.

– Было дело. Я тогда был еще молодой – выходил на поле убиваться, а где-то через месяц после определенных матчей узнавал, что они сдавались, – сказал бывший форвард сборной России.

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