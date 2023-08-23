Роман Адамов о договорных матчах: «Я выходил убиваться, а через месяц узнавал, что игры сдавались»
Роман Адамов рассказал об участии в договорных матчах.
– Слуцкий уже в «Олимпии» начинал воспитывать судей. Была история, когда он побил одного.
– Мы играли на выезде с саранской «Светотехникой». Судья в той игре нас просто убил. Человек падает за два метра до штрафной, кричит, и нам ставят пенальти.
Слуцкому было настолько обидно от собственного бессилия и от того, что прибивают его ребят, что он пошел за нас заступаться. И ударил этого судью правым боковым.
– После этого с нечестными матчами сталкивались? Наверняка же договорняков было много в то время.
– Было дело. Я тогда был еще молодой – выходил на поле убиваться, а где-то через месяц после определенных матчей узнавал, что они сдавались, – сказал бывший форвард сборной России.
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А РФС и следственные органы у нас когда-нибудь вообще узнают, что определенные игры сдавались?
Но это какой-то чувак в курилке сказал, я не знаю его и сам в это не верю)
Это как бы серьёзные вещи, подсудное дело и говоря о таких вещах, люди должны понимать, что нужно и доказывать, а не просто языком болтать.
Зачем всем платить? Достаточно 1-2 игрокам заплатить и всё.
По молодости Олимпия 3 лига (1998-2000)
Шахтер Д дубль (2000/2001)
Ростсельмаш РПЛ (2001-2004)
Терек 1лига/РПЛ (2004-2005)
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Ау, журналист, уточните хоть для нас