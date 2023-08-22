Роман Адамов о Евро-2008: «Попадись России в полуфинале Германия или Турция, мы бы на 95% вышли в финал. Испания – на другом уровне»

Теги Роман Адамов Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу сборная Турции по футболу Сборная России по футболу Евро-2008 Футбол

Роман Адамов считает, что лишь Испания могла остановить Россию на Евро-2008.

Команда Гуса Хиддинка дошла до полуфинала и уступила испанцам со счетом 0:3.

– Был шанс хлопнуть ту Испанию и выйти в финал?

– Если бы нам в полуфинале попалась Германия или Турция, мы бы на 95% вышли в финал.

А испанцев… Ну, их практически невозможно было обыграть. Они были на каком-то другом уровне, – сказал бывший форвард сборной России.

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16 комментариев

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Пепси пеналдувич
Если про Турцию еще понять можно, то Германия и Испания впринципе на другом уровне от России,хоть и 2008 года.
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Сим Сим
Итак выше головы прыгнули.
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Кокич
Германию три раза за всю историю выиграли (в товарняках): пару раз через 10 лет после II-й мировой войны и раз в 1985-м. Тогда её принято было называть ФРГ.
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Леван Мкртчян
Удобно бравировать задним числом в сослагательном наклонении .
А на деле , испанцы вас дважды СОСлАгаТелЬно наклонили , в отличии от тех же немцев, которые смотрелись хотя бы достойно в финале....на фоне такой Испании.
Хотя отрицать нет смысла, что какие-то шансы у той сборной выйти в финал были бы, играй они с теми же немцами, а тем более с Турцией ( С Турками даже фаворитами бы были, думаю)
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Антибаскет Поповича
Попадись России Германия или Турция, Адамов бы сделал ассистентский хет-трик на Хиддинка.
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de-fussball
старые песни о главном
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Глебиньо
🤡🤡🤡🤡🤡
Байки Адамовны
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Александр Александрович
В медиалигу ступай
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Человек1991
Ну да могло повезти) и можно было бы выиграть Евро 2008 по пенальти и домашний Чемпионат Мира 2018 по пенальти )
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Заборостроитель
На ЕВРО 2008 Германия как-то с приключениями играла: пропустят, отыграются. Вполне могли их перебегать. Хотя, зная наших игроков, там и отметить могут и тупо перегореть после первой победы в плей-офф, да игры в квалификации были равные, но не хватило. Так что, кто его знает.
А с Турцией без середины поля матч бы вышел огненный.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
да Вы что не понимаете? это же сам Адамов сказал! ни какой-то там Кержаков или Павлюченко, а Сам!!! он бы захлопнул эту германию в одну калитку, покер как минимум, вот же немцам повезло что так всё обошлось:)))
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факты про футбол
Через 10 лет Дзюба:
Мы бы прошли в полуфинал ЧМ если бы нам попались Швеция,Англия,Бельгия или же Бразилия,это я вам гарантирую на 95%, просто Хорватия и Франция были на высоте.
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Матвей Суицидин
Ответ Кокич
Германию три раза за всю историю выиграли (в товарняках): пару раз через 10 лет после II-й мировой войны и раз в 1985-м. Тогда её принято было называть ФРГ.
и что?
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