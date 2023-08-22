Роман Адамов о Евро-2008: «Попадись России в полуфинале Германия или Турция, мы бы на 95% вышли в финал. Испания – на другом уровне»

Роман Адамов считает, что лишь Испания могла остановить Россию на Евро-2008.

Команда Гуса Хиддинка дошла до полуфинала и уступила испанцам со счетом 0:3.

– Был шанс хлопнуть ту Испанию и выйти в финал?

– Если бы нам в полуфинале попалась или , мы бы на 95% вышли в финал.

А испанцев… Ну, их практически невозможно было обыграть. Они были на каком-то другом уровне, – сказал бывший форвард сборной России.

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