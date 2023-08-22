Роман Адамов о Евро-2008: «Попадись России в полуфинале Германия или Турция, мы бы на 95% вышли в финал. Испания – на другом уровне»
Роман Адамов считает, что лишь Испания могла остановить Россию на Евро-2008.
Команда Гуса Хиддинка дошла до полуфинала и уступила испанцам со счетом 0:3.
– Был шанс хлопнуть ту Испанию и выйти в финал?
– Если бы нам в полуфинале попалась Германия или Турция, мы бы на 95% вышли в финал.
А испанцев… Ну, их практически невозможно было обыграть. Они были на каком-то другом уровне, – сказал бывший форвард сборной России.
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А на деле , испанцы вас дважды СОСлАгаТелЬно наклонили , в отличии от тех же немцев, которые смотрелись хотя бы достойно в финале....на фоне такой Испании.
Хотя отрицать нет смысла, что какие-то шансы у той сборной выйти в финал были бы, играй они с теми же немцами, а тем более с Турцией ( С Турками даже фаворитами бы были, думаю)
Байки Адамовны
А с Турцией без середины поля матч бы вышел огненный.
Мы бы прошли в полуфинал ЧМ если бы нам попались Швеция,Англия,Бельгия или же Бразилия,это я вам гарантирую на 95%, просто Хорватия и Франция были на высоте.