Мэйсон Гринвуд: «Я не совершал того, в чем меня обвиняли, но совершал ошибки в отношениях. Лучшее решение – уйти, чтобы не отвлекать «МЮ»

Мэйсон Гринвуд опубликовал заявление в связи с уходом из «Манчестер Юнайтед».

Решение о прекращении сотрудничества принято сторонами после того, как клуб провел внутреннее расследование информации об изнасиловании игроком его девушки. Футболист признан невиновным.

«Прежде всего хочу сказать, что понимаю, что люди будут судить обо мне по тому, что они видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди будут предполагать худшее.

Меня воспитывали в духе того, что насилие или жестокость в любых отношениях – это неправильно.

Я не совершал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня были сняты все обвинения. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за те ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях.

Сегодняшнее решение было принято в результате нашей с « » совместной работы.

Лучшим решением для всех нас является продолжение моей футбольной карьеры за пределами «Олд Траффорд», там, где мое присутствие не будет отвлекать клуб», – говорится в заявлении полузащитника.

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