Мэйсон Гринвуд: «Я не совершал того, в чем меня обвиняли, но совершал ошибки в отношениях. Лучшее решение – уйти, чтобы не отвлекать «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд опубликовал заявление в связи с уходом из «Манчестер Юнайтед».

Решение о прекращении сотрудничества принято сторонами после того, как клуб провел внутреннее расследование информации об изнасиловании игроком его девушки. Футболист признан невиновным.

«Прежде всего хочу сказать, что понимаю, что люди будут судить обо мне по тому, что они видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди будут предполагать худшее.

Меня воспитывали в духе того, что насилие или жестокость в любых отношениях – это неправильно.

Я не совершал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня были сняты все обвинения. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за те ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях.

Сегодняшнее решение было принято в результате нашей с «Манчестер Юнайтед» совместной работы.

Лучшим решением для всех нас является продолжение моей футбольной карьеры за пределами «Олд Траффорд», там, где мое присутствие не будет отвлекать клуб», – говорится в заявлении полузащитника.

«МЮ» расстанется с Гринвудом: «Все стороны признают, что Мэйсону трудно возобновить карьеру в «Юнайтед»

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64 комментария

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Отец Абду
Я вам просто напомню...

Статистика Гринвуда за МЮ: 35 голов + 12 ассистов = 47 г+п в 129 матчах

Статистика Антони и Санчо за МЮ: 20 голов + 9 ассистов = 29 гп в 127 матчах

P.S. и ещё на этих двоих потратили около 200 млн + бонусы:)
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Я не совершал то, в чём меня не обивняли. Но, я совершал то, в чём меня обвиняли.
+47
-16
+31
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Artur Arutiunian
Слышал, один российский клуб недавно расстался с правым вингером, да и не особо у нас волнуются за имидж игроков за бугром)
+21
-2
+19
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градус ненависти
То, что девушка забрала заявление и вы помирились, не значит что ты не совершал того, в чем тебя обвиняют, все доказательства были предоставлены. Так что все по делу.
+24
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Болдербилдер
Ответ Hi Hi
Ой пожалеет МЮ об этом. Хотя МЮ наверное сами этого не хотят, это дело рук феменисток и толерашек среди фанатов) Желаю Гринвуду перейти в голубой манчестер и положить хет трик против МЮ
О чем тут жалеть? У тебе подобных память как у рыбки?

Ты не понимаешь ,что через короткий временной отрезок, ситуация повториться. Все что держит сейчас Гринвуда на свободе, это бабки, которыми завалили его жену, как только этот эффект спадет, его жена все выльет наружу повторно. А то что это случится, никаких сомнений. В таких отношениях ничего хорошего быть не может.
+13
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Аморалинни
Ответ Болдербилдер
О чем тут жалеть? У тебе подобных память как у рыбки? Ты не понимаешь ,что через короткий временной отрезок, ситуация повториться. Все что держит сейчас Гринвуда на свободе, это бабки, которыми завалили его жену, как только этот эффект спадет, его жена все выльет наружу повторно. А то что это случится, никаких сомнений. В таких отношениях ничего хорошего быть не может.
Память как у рыбки у тех, кто не может правило ться/тся запомнить
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Полуэктов Пётр
Гринвуду стоит быть потише сейчас.
Люди же не совсем дураки.
Очевидно, что МЮ просто делает прощальный подарок своему воспитаннику и пишет про эти "результаты внутреннего расследования".
Если Гринвуд на волне этого подарка будет распушать хвост, то он реально начнет в это верить.
Ему бы найти клуб тихий спокойный, опустить голову и работать до изнеможения. И тогда, лет через 15 он завершит вполне себе не плохую футбольную карьеру.
Чем меньше он будет пытаться убедить людей в этой якобы своей невиновности, тем быстрее эта история выветрится из памяти большинства.
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Filipp Gorski
В Брайтон думаю перейдет и продадут потом через сезон в Челси за 100
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Дзмітрый Фарботка
Ответ градус ненависти
То, что девушка забрала заявление и вы помирились, не значит что ты не совершал того, в чем тебя обвиняют, все доказательства были предоставлены. Так что все по делу.
знакомились с делом?
+5
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Артём Павлов
Ответ Artur Arutiunian
Слышал, один российский клуб недавно расстался с правым вингером, да и не особо у нас волнуются за имидж игроков за бугром)
Если и перейдет, то в глазах англичан это будет хуже того, в чем его обвиняют😂
+5
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Люблю Марго Робби
Эх Гриня... столько надежд на тебя было, зато у нас есть харя магвая, кисломордый и внучатые племянники Тен Хага
+3
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Бронислав Каминский
Барселона,не спи
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Владислав Романов
Ответ Отец Абду
Я вам просто напомню... Статистика Гринвуда за МЮ: 35 голов + 12 ассистов = 47 г+п в 129 матчах Статистика Антони и Санчо за МЮ: 20 голов + 9 ассистов = 29 гп в 127 матчах P.S. и ещё на этих двоих потратили около 200 млн + бонусы:)
Зато какие хороводы крутит Антони 😁
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<~Inter~>
Есть вопрос к пользователям спортса
Представляем ситуацию, где вы живёте в классической многоэтажке. Как то ночью вы слышите ругань, крики и возможно даже драку в квартире соседей, где живёт молодая пара. На следующее утро девушка с синяками идёт в больницу на осмотр, но при этом отказывается писать заявление. Считаете ли вы, что парень/муж бьёт свою девушку/жену? Считаете ли вы такое поведение достойным? Будете ли вы поддерживать какие-то отношения с данным мужчиной? И вообще можно ли считать его виновным, если не было заведено делом не было никакого суда?
П.С. Если для вас такое поведение нормально, то представьте на месте девушки свою мать, сестру или дочь и ещё раз подумайте над ответом
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OldRedWhite
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Я не совершал то, в чём меня не обивняли. Но, я совершал то, в чём меня обвиняли.
Были побои , но причём тут изнасилование ?
Мужики, когда друг другу морду бьют у пивного ларька, тоже потом друг друга непременно насилуют ?
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Дзмітрый Фарботка
Ответ <~Inter~>
Есть вопрос к пользователям спортса Представляем ситуацию, где вы живёте в классической многоэтажке. Как то ночью вы слышите ругань, крики и возможно даже драку в квартире соседей, где живёт молодая пара. На следующее утро девушка с синяками идёт в больницу на осмотр, но при этом отказывается писать заявление. Считаете ли вы, что парень/муж бьёт свою девушку/жену? Считаете ли вы такое поведение достойным? Будете ли вы поддерживать какие-то отношения с данным мужчиной? И вообще можно ли считать его виновным, если не было заведено делом не было никакого суда? П.С. Если для вас такое поведение нормально, то представьте на месте девушки свою мать, сестру или дочь и ещё раз подумайте над ответом
правосудию плевать на чувства.
суд устанавливает вину, не установил - не виновен. Девушка/жена, если она себя уважает, уходит от такого человека и пишет заявление, если с мозгами так ещё и запишет видео, аудио ее избиения.
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Football Ekspert
Может Перейти В Челси Там сейчас беда В Атаке Из за Реализаций Гринвуд Идеально Подходит
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Kurama Altai
Ответ SegaYasch
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смешно🤣 если такая стата не провал ,то не знаю что сказать:/ может сами фан мю виноваты в том, что сами их постоянно защищают
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CyberUnited
Будет потрясающе если он перейдет в другой английский клуб и ни одна фемка рта не раскроет
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DolJun
дада, монтаж и дип фейки)
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Hi Hi
Ой пожалеет МЮ об этом. Хотя МЮ наверное сами этого не хотят, это дело рук феменисток и толерашек среди фанатов) Желаю Гринвуду перейти в голубой манчестер и положить хет трик против МЮ
+13
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Born is the King
Скорее всего перейдет в Интер/ ПСЖ или Дортмунд. Такой игрок бесплатно всем нужен
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mannik1987
Ответ градус ненависти
То, что девушка забрала заявление и вы помирились, не значит что ты не совершал того, в чем тебя обвиняют, все доказательства были предоставлены. Так что все по делу.
Все доказательства предоставлены, ты что ознакомился с материалами дела, или орешь как фемки прочитав заголовки сомнительных постов
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surfing
Разочарование, я подавлен
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Ричард Чейз
Ответ <~Inter~>
Есть вопрос к пользователям спортса Представляем ситуацию, где вы живёте в классической многоэтажке. Как то ночью вы слышите ругань, крики и возможно даже драку в квартире соседей, где живёт молодая пара. На следующее утро девушка с синяками идёт в больницу на осмотр, но при этом отказывается писать заявление. Считаете ли вы, что парень/муж бьёт свою девушку/жену? Считаете ли вы такое поведение достойным? Будете ли вы поддерживать какие-то отношения с данным мужчиной? И вообще можно ли считать его виновным, если не было заведено делом не было никакого суда? П.С. Если для вас такое поведение нормально, то представьте на месте девушки свою мать, сестру или дочь и ещё раз подумайте над ответом
Нет, конечно, я не буду поддерживать отношения с таким мужчиной. Но и говорить "я пришел к выводу, что он невиновен, но общаться с ним прекращаю" тоже не буду. Позиция клуба клоунская.
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