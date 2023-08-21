Мэйсон Гринвуд: «Я не совершал того, в чем меня обвиняли, но совершал ошибки в отношениях. Лучшее решение – уйти, чтобы не отвлекать «МЮ»
Мэйсон Гринвуд опубликовал заявление в связи с уходом из «Манчестер Юнайтед».
Решение о прекращении сотрудничества принято сторонами после того, как клуб провел внутреннее расследование информации об изнасиловании игроком его девушки. Футболист признан невиновным.
«Прежде всего хочу сказать, что понимаю, что люди будут судить обо мне по тому, что они видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди будут предполагать худшее.
Меня воспитывали в духе того, что насилие или жестокость в любых отношениях – это неправильно.
Я не совершал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня были сняты все обвинения. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за те ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях.
Сегодняшнее решение было принято в результате нашей с «Манчестер Юнайтед» совместной работы.
Лучшим решением для всех нас является продолжение моей футбольной карьеры за пределами «Олд Траффорд», там, где мое присутствие не будет отвлекать клуб», – говорится в заявлении полузащитника.
«МЮ» расстанется с Гринвудом: «Все стороны признают, что Мэйсону трудно возобновить карьеру в «Юнайтед»
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Статистика Гринвуда за МЮ: 35 голов + 12 ассистов = 47 г+п в 129 матчах
Статистика Антони и Санчо за МЮ: 20 голов + 9 ассистов = 29 гп в 127 матчах
P.S. и ещё на этих двоих потратили около 200 млн + бонусы:)
Ты не понимаешь ,что через короткий временной отрезок, ситуация повториться. Все что держит сейчас Гринвуда на свободе, это бабки, которыми завалили его жену, как только этот эффект спадет, его жена все выльет наружу повторно. А то что это случится, никаких сомнений. В таких отношениях ничего хорошего быть не может.
Люди же не совсем дураки.
Очевидно, что МЮ просто делает прощальный подарок своему воспитаннику и пишет про эти "результаты внутреннего расследования".
Если Гринвуд на волне этого подарка будет распушать хвост, то он реально начнет в это верить.
Ему бы найти клуб тихий спокойный, опустить голову и работать до изнеможения. И тогда, лет через 15 он завершит вполне себе не плохую футбольную карьеру.
Чем меньше он будет пытаться убедить людей в этой якобы своей невиновности, тем быстрее эта история выветрится из памяти большинства.
Представляем ситуацию, где вы живёте в классической многоэтажке. Как то ночью вы слышите ругань, крики и возможно даже драку в квартире соседей, где живёт молодая пара. На следующее утро девушка с синяками идёт в больницу на осмотр, но при этом отказывается писать заявление. Считаете ли вы, что парень/муж бьёт свою девушку/жену? Считаете ли вы такое поведение достойным? Будете ли вы поддерживать какие-то отношения с данным мужчиной? И вообще можно ли считать его виновным, если не было заведено делом не было никакого суда?
П.С. Если для вас такое поведение нормально, то представьте на месте девушки свою мать, сестру или дочь и ещё раз подумайте над ответом
Мужики, когда друг другу морду бьют у пивного ларька, тоже потом друг друга непременно насилуют ?
суд устанавливает вину, не установил - не виновен. Девушка/жена, если она себя уважает, уходит от такого человека и пишет заявление, если с мозгами так ещё и запишет видео, аудио ее избиения.